Vakula zna kakav će biti rujan: Na jugu i do 34 stupnja, negdje i tuče. Sviramo li kraj ovom ljetu?

<p>Ovako topla prva polovina 9. mjeseca nije tako česta, ali i za nju ove godine ima na kalendaru mjesta. </p><p>Gospon Vakula kaže da su pali neki višedesetljetni rekordi, to kaže jer nas nadlijeću temperaturni apsurdi. Najviša dnevna temperatura u Makarskoj će recimo biti čak 34,6 Celzijeva stupnja, a razmjerno će toplo vrlo vjerojatno biti i u drugoj polovini rujna.</p><p>Ipak, od petka do početka sljedećeg tjedna bit će svježije nego prošlih desetak dana, prognoza je <a href="https://www.hrt.hr/654671/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-1692020" target="_blank">HRT</a>-ova pouzdana.</p><p>Sutra još pretežno suho, u već u četvrtak u većini Hrvatske oblaci će se primicati potiho. Ponegdje je moguće i olujno nevrijeme s tučom pa se stvara potreba da se oboružate jačom kapuljačom.</p><p>Zapuhat će bura, osobito na sjevernom Jadranu jaka, pa će potjerati i još ovih par na plaži kralježnjaka.</p><p>Već od petak opet stabilnije i sunčanije, ali do kraja tjedna i osjetno svježije.</p>