Zabava na Veterini: Dođite i otkrijte tajne psećih pasmina

Udruga studenata veterinarske medicine u subotu će, od 10 do 14 sati, organizirati prvo predstavljanje pasmina pasa za sve one koji vole pse, ali i one koji žele upoznati pse koji su stoljeća pomno uzgajani i odabirani za određenu namjenu, doznati više o njihovim posebnostima, ali i o genetskoj raznolikosti ove čudesne vrste koja se od čovjeka ne odvaja tisućljećima.

Uz uzgajivače, pasmine s rodovnicama Hrvatskog kinološkog saveza će prezentirati 15 pasminskih klubova, pa će se ondje moći vidjeti psi gotovo svih skupina, pastirskih pasa, goniča i ptičara, španijela, malih molosa i pasa za pratnju, terijera i hrtova...

Psi će se moći upoznati, a s uzgajivačima i vlasnicima razgovarati u kolonadama Veterinarskog fakulteta, ulaz je predviđen s

Planinske ulice i slobodan je za sve. Uz roštilj, tosteve, piće i kolače, ondje će se moći nabaviti i majice s prigodnim logom a bit će organiziran i popratni, vrlo atraktivan program. U njemu će sa službenim psima sudjelovati policija, vatrogasci, bit će predstavljene i neke nove discipline, poput dog dancinga (plesa sa psom) i noseworka (natjecanje u pronalaženju mirisa njuhom), a svoje će plemenite pse predstaviti i Udruga za školovanje pasa vodiča.



U trenutku kada je javnost sve manje informirana o nužnosti i vrijednosti kontroliranog uzgoja pasa s rodovnicama Kinološkog saveza, inicijatori ove priredbe priznaju da su na ideju o predstavljanju pasmina došli začuđeni činjenicom da ljudi sve manje znaju o temeljnoj funkciji pasmina, da im nije jasno ni zašto su neke pasmine nastale, kako su bile korištene ranije, a kako danas.

Prvi poticaj za prezentaciju pasmina na Veterinarskom fakultetu došao je upravo od predsjednika udruge Studenata veterine Josipa Miljkovića, ali i Ive Raič, studentice koja je i dobro znana u kinološkim krugovima kao iznimno uspješna uzgajivačica dviju pasmina o kojima šira javnost također relativno malo zna: malog i velikog vendejskog baseta grifona (u kinološkim krugovima te su pasmine poznatije po svojim originalnim nazivima Grand Basset Griffon Vendeen i Petit Basset Griffon Vendeen, odnosno kraticama, poput PBGV).

Ovo predstavljanje pasmina organizirano je uz punu podršku dekana Veterinarskog fakulteta i, naravno, Hrvatskog kinološkog saveza koji (što također, na žalost, malo ljudi zna) jedini u Hrvatskoj izdaje rodovnice koje potvrđuju porijeklo i čistokrvnost pasmina.