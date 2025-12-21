Obavijesti

PHOTOSHOP NAŠ SVAGDAŠNJI

FOTO Ovako bi naše političarke i političari izgledali da ih Modni mačak 'provuče' kroz filtere

Peglanje fotografija filterima postalo je sve popularnije. Razne aplikacije dostupne su na mobitelima, a jedan od celebrityja koji prednjači u estetici je stilist Marko Grubnić. Kolegama rado popravi fotke, pa smo se našalili kako bi izgledalo da 'sredi' Milanovića, Kolindu, Mrak Taritaš, Miletića, Kekin, Plenkovića i ostale...
Zagreb: Sabor o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH
PRIJE: Marina Opačak Bilić | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
