FOTO Ovako bi naše političarke i političari izgledali da ih Modni mačak 'provuče' kroz filtere

Peglanje fotografija filterima postalo je sve popularnije. Razne aplikacije dostupne su na mobitelima, a jedan od celebrityja koji prednjači u estetici je stilist Marko Grubnić. Kolegama rado popravi fotke, pa smo se našalili kako bi izgledalo da 'sredi' Milanovića, Kolindu, Mrak Taritaš, Miletića, Kekin, Plenkovića i ostale...
PRIJE: Marina Opačak Bilić
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
PRIJE: Marina Opačak Bilić |
Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
PRIJE: Marina Opačak Bilić
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
POSLIJE: Marina Opačak Bilić
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Tomislav Tomašević
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
POSLIJE: Tomislav Tomašević
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Ivana Kekin
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
POSLIJE: Ivana Kekin
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Zoran Milanović
| Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL
POSLIJE: Zoran Milanović
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Marija Selak Raspudić
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
POSLIJE: Marija Selak Raspudić
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Nikola Grmoja
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
POSLIJE: Nikola Grmoja
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Gabrijela Žalac
| Foto: Edina Zuko/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
POSLIJE: Gabrijela Žalac
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Damir Habijan
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL (arhivska fotografija)
POSLIJE: Damir Habijan
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Mirela Holy
| Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
POSLIJE: Mirela Holy
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Andrej Plenković
| Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
POSLIJE: Andrej Plenković
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Katarina Peović
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
POSLIJE: Katarina Peović
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Ivan Penava
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
POSLIJE: Ivan Penava
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Dubravka Šuica
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
POSLIJE: Dubravka Šuica
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Peđa Grbin
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
POSLIJE: Peđa Grbin
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Kolinda Grabar-Kitarović
| Foto: Balkis Press/ABACA/ABACA
POSLIJE: Kolinda Grabar-Kitarović
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Marin Miletić
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
POSLIJE: Marin Miletić
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Biljana Borzan
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
POSLIJE: Biljana Borzan
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Anka Mrak Taritaš
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija
POSLIJE: Anka Mrak Taritaš
| Foto: Pixsell/Ilustracija
PRIJE: Jadranka Kosor
| Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL
POSLIJE: Jadranka Kosor
| Foto: Pixsell/Ilustracija