Zagrebački vatrogasci 'strašnim medom' pokušali otjerati ptice. Ovako je završila ta 'akcija'

'Izgleda da ptice strašnog medu ne vide kao opasnost, već kao zaštitnika' - šaljivo su zaključili zagrebački vatrogasci, nakon što su pokušali riješiti problem s pticama. Gnijezdile su se iznad vatrogasnih vozila, a nekako su im htjeli poručiti da to nije pravo mjesto. Stariji kolege zamolili su one mlađe da iznad vozila postave jednog od strašnih plišanaca iz njihove kolekcije, koji im inače služe da na intervencijama umire djecu. Odabrali su, naravno, medvjeda, ali čini se da ni 'strašni medo' nije bio jasna poruka pticama koje su s njim postale - najbolji prijatelji.

- Prije koju godinu stariji kolege su lijepo zamolili gušt… ovaj, cijenjene mlađe kolege da na vodilice iznad vozila postave neku strašnu životinju iz naše kolekcije plišanaca – čisto da ptice shvate poruku i odustanu od gniježđenja iznad vozila. Mladi kolege su, naravno, ozbiljno shvatili zadatak… i strateški odabrali najopasnije stvorenje koje su mogli pronaći – strašnog medu.

Fast forward na današnje dane: ptica i taj isti “strašni” medo postali su najbolji prijatelji. Izgleda da ga ne vidi kao prijetnju nego kao osobnog zaštitnika… možda čak i kuma gnijezda.

Zaključak: medo nije strašan, a ptice nisu baš nimalo impresionirane - objavili su na Facebooku zagrebački vatrogasci.