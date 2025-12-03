Zagrepčanka ostavila otvoren prozor na autu. Ono što je našla sve je šokiralo: Tražim tu ženu!

Jedna je Zagrepčanka početkom tjedna ostavila otvoren prozor na svom automobilu, a ono što je zatekla kada se vratila do vozila, ostavilo ju je bez teksta. Sve je fotografirala i objavila u grupi Zakaj volim Zagreb.

- Dobra večer, htjela bih se ovim putem zahvaliti gospođi koja je danas zaštitila prozor na mom autu koji sam u žurbi ostavila otvoren. Gospođa je otišla u prvi dućan i kupila kišobran i privezala ga zajedno s kartonima. Bilo bi mi veoma drago da mi se gospođa javi da joj se mogu osobno zahvalit. Još postoje dragi i pažljivi ljudi - napisala je sretna Zagrepčanka.

Foto: Facebook/Zakaj volim Zagreb

Nanizalo se mnoštvo komentara. Građani su oduševljeni tim potezom.

'Ipak ima nade za ovaj svijet. Bravo', 'U moru ludila koje nas je snašlo barem tračak sunca', 'Ajmeee, ovako nešto mi ugrije dušu', 'Bravo za onog tko je to napravio! Svaka čast! Bravo gospodo Zagrepčani!', 'U današnje vrijeme to je dosta rizično! Nezahvaljuju se svi na lijepoj gesti... u ovom slučaju kapa dolje za gospođu', 'Ovo je baš veliki trud, bravo tko god bio', 'Još uvijek ima pravih Dugavljana', 'Uvijek se u nesreći pojavi ČOVJEK', 'Bez teksta sam, divno'... samo su neki od komentara. Neki su se upitali i da nije možda bio gospodin u pitanju...

Autorica nije otkrila je li pronašla autora ovog remek-djela.