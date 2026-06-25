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IMA SAMO 6 MJESECI

Zaigrani križanac Jure treba vlasnika koji će ga paziti

Piše Marijana Matković,
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Zaigrani križanac Jure treba vlasnika koji će ga paziti
Foto: Azil Dumovec

Jure je mladi križanac terijera star oko 6 mjeseci. Zaigran, velik i pun energije, pa mu treba odgovoran vlasnik koji će mu postaviti jasna pravila. Vrlo voli ljude, duge šetnje, druge pse i igru s lopticom

Admiral

Vau! Ja sam Jure, križanac terijera. Još sam mali i zaigran jer imam tek oko 6 mjeseci, ali kao što vidite, velik sam pas i trebam čvrstu ruku. Brzo učim i brzo prihvaćam pravila. Vrlo volim ljude, duge šetnje, druge pse i mogu beskrajno trčati po lopticu, tako da ćete se sa mnom dobro zabaviti. Trebam svoj jastučić i malo pažnje.

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Foto: Azil Dumovec

Kontakt: udomljavanje@dumovec.hr
 

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