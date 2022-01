Ne pričam s ljudima. Odgovorim ako me nešto pitaju i to je to. Moj posao je samo da budem negdje, priča Shoji Morimoto, Japanac koji se specijalizirao za puko postojanje.

Cijelog života obitelj i kolege su mu govorili da je lijen, da se tako ne živi, da ništa neće postići u životu... Ali njega nije bilo briga. Tamo 2018. godine sinula mu je ideja kako bi to mogao pretvoriti u profesiju, piše CBS.

- Ponudio sam svoje usluge online. Napisao sam da ne čistim, nisam tu zbog razgovora, već sam samo tu. I ljudi su mi se počeli javljati - započinje priču Japanac i odmah nastavlja:

- Moje usluge koriste ljudi koji se boje sami otići u dućan, ljudi koje se sram negdje pojaviti bez pratnje, ljudi koji samo žele s nekim sjesti na piće. Odlično sam popunjen, imam tri posla dnevno - kaže Japanac, a novinare je zanimalo da opiše pobliže neku od svojih mušterija.

- Jedna djevojka me plaća da jednom tjedno sjednemo na kavu. Ne razgovaramo. Samo sjedimo i njoj je to dovoljno, veli Shoji, koji je zbog svog nerada postao poznat u Japanu. Napisao je nekoliko knjiga, a njegove usluge stoje oko 100 dolara po sastanku.

- Nije na meni da se trudim. A ima li što bolje od rađenja ničega? - završava Japanac.