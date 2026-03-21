Zatajene priče ukletog Alcatraza lede krv u žilama: Ispred mene su velike crvene oči! Pustite me!

"Pustite me van! Napadnut sam! Ispred mene su velike crvene oči, milosti, molim vas!", vrištao je glas iz jedne ćelije zatvora, no čuvari ga nisu doživljavali. Krikovi su dopirali iz najizoliranijeg dijela zatvora, mjesta namijenjenog najtežim prijestupnicima koji su tamo u hladnoći i mraku sjedili mjesecima, a ponekad i godinama. Odjednom, usred tmine noći, vapaji robijaša su utihnuli. Kad su zatvorski čuvari sljedećeg jutra otvorili vrata, pronašli su mrtvog zatvorenika, prenosio je ranije Express.

Ono što je prestrašilo čuvare je bila činjenica da za njegovu smrt nema logičnog objašnjenja, jer nije bio bolestan, dok su na njegovom vratu pronađeni tragovi davljenja. No, tko ga je mogao daviti kad je bio sam, zaključan u mraku? Liječnici su na obdukciji zaključili kako si te ozlijede nije mogao nanijeti sam, no cijeli se slučaj odlučio zatajiti kako se ne bi dizala panika, ili pak bacila neopravdana sumnja u brutalnost čuvara i dalo materijala za priče da su mu oni presudili. Hodnicima tumaraju duhovi ubojica Alcatraz je, bez ikakve sumnje, najslavniji zatvor u povijesti.

Mjesto za ljubitelje paranormalnog

O njemu su ispisane nebrojene knjige i nekoliko filmova, a danas privlači čak i ljubitelje paranormalnog. Prije nego što je postao zatvor, Alcatraz je prvo bio vojna baza. S obzirom na izoliranost otoka koji je uz to okružen hladnim morem i opasnim strujama, baza je pretvorena u vojni zatvor. Početkom 20. stoljeća započela je prilagodba za civilne zatvorenike koja je dovršena 1920. godine. U kompleksu od čak 90 tisuća kvadrata kazne su odsluživali najveći američki kriminalci, a među njima i Al Capone, Doc Barker i George 'Strojnica' Kelly. U bijegu se okušalo 36 zatvorenika. 23 ih je uhvaćeno, šestero ubijeno, dvoje se utopilo, petero ih se smatra nestalima. Oni ili su se utopili ili su zaista i pobjegli. O posljednjem i najslavnijem bijegu snimljen je i film s Clintom Eastwoodom u glavnoj ulozi.

Samo godinu nakon tog bijega Alcatraz koji je dotad smatran najčuvanijim zatvorom na svijetu zatvoren je zbog 'previsokih troškova održavanja'. S obzirom na brutalne uvjete u kojima su bili zatvorenici te brojna samoubojstva, zatvor se danas smatra jednim od najukletijih mjesta u SAD-u. Danas je prepun turista koji redovito prijavljuju neobične zvukove, vrištanje i jecanje koje dolazi iz ćelija. Neobjašnjive promjene u temperaturi Tijekom posjeta zatvoru, uvijek iznova se pojavljuju svjedočanstva ljudi koji su navodno iskusili neobjašnjive promjene u temperaturi iza zidina Alcatraza, koje su potvrdile i istrage o paranormalnim pojavama.

Misteriozni obrisi i sjenke

Zatvorenici su cijelo vrijeme boravka u zatvoru prijavljivali da vide misteriozne obrise i sjenke. Oni su bili smješteni u minijaturnim samicama, a bilo im je strogo zabranjeno govoriti. Zbog toga je u zatvoru vladala zaglušujuća tišina, a čuli su se samo zvukovi otključavanja ćelija i zveckanja ključeva. Oni koji bi se ogriješili o kućni red, za kaznu bi završavali u zloglasnom bloku D, gdje su strpani u samice goli, bez WC i bilo čega drugog, nagi među hladnim zidovima.

Neki su zatvorenici prijavili kako neprestano čuju zvukove šivaće mašine iz obližnje tvornice, iako je odavno zatvorena, drugi su pak rekli kako su osjećali trnce kako im se penju duž kralježnicu, a jedan je prijavio kako ga je u perionici nešto neobjašnjivo ubolo u potiljak.

Duh mlade žene

Sheila Sillery-Walsh iz Birminghama i njezin partner Paul Rice vratili su se 2014. iz turističkog obilaska zloglasnog zatvora Alcatraza s rijetkim suvenirom - možebitnim dokazom postojanja paranormalnih aktivnosti tamo. Naime, snimajući prostorije zatvora otvorenoga 1933. godine na otoku nedaleko od San Francisca, Sillery-Walsh je kamerom iPhonea uspjela zabilježiti duha mlade žene kako sjedi u prostoriji u kojoj su se nekoć sastajali zatvorenici i njihovi posjetitelji. Sillery-Walsh je ispričala kako je ženu odmah uočila na zaslonu, pa naglasila da ju nije bilo moguće vidjeti očima kroz prozor na vratima iz čega je izvukla zaključak da je riječ o nadnaravnom entitetu. Par je u međuvremenu kontaktirao brojne nekadašnje čuvare u Alcatrazu, međutim baš niti jedan je se nije mogao sjetiti.

Alcatraz je zatvoren 21. ožujka 1963. godine, a istražitelji paranormalnih fenomena ga smatraju jednim od 'najopsjednutijih' mjesta na svijetu. Prema zapisima povjesničara otok su čak i pripadnici plemena Ohlone prije mnogo stoljeća smatrali okupljalištem zlih duhova, te su ga prema otkrićima arheologa koristili kao groblje za izopćene. Puno godina kasnije je pisac E.Floyd zabilježio kako gotovo da nije bilo tog zatvorskog djelatnika koji barem jedanput nije doživio nešto paranormalno, a prema predajama u Alcatrazu su se, između ostalog, u noćnim satima redovito mogli čuti šapat, plač, vriskovi i zveket lanaca u praznim prostorijama.