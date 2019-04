Želi hipnotizirati sina da navija za Arsenal, a ne za Tottenham

Jedan otac, nesretan zbog odluke svog sina (6) da navija za nogometni klub Tottenham, odlučio je angažirati "profesionalca" koji će njegovom sinu otvoriti oči i nagovoriti ga da počne navijati za Arsenal. Tvrdi da je dobio tu ideju nakon što je vidio da je jedan hipnotičar uspio nagovoriti navijače jednog i drugog tima da navijaju za onaj suprotni.

