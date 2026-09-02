U dijelu tehnološke i racionalističke subkulture posljednjih se godina pojavljuju ideje koje umjetnu inteligenciju ne promatraju samo kao tehnologiju, nego i kao mogući budući oblik superiorne inteligencije, ponekad čak i kao svojevrsno božanstvo. U okruženju opsjednutom optimizacijom, podacima i eksponencijalnim rastom, pojedinci su počeli razmišljati o odnosu čovječanstva i buduće umjetne superinteligencije gotovo religijskim jezikom.

U nekim slučajevima te su ideje ostale na razini filozofskih eksperimenata. U drugima su dobile konkretniji oblik. Najpoznatiji primjer je Anthony Levandowski, inženjer koji je sudjelovao u razvoju tehnologije autonomne vožnje i postao središnja figura pravnog spora između Ubera i Wayma. Godine 2015. osnovao je organizaciju koja je pokušala izgraditi upravo takav sustav vjerovanja.

Anthony Levandowski teško bi se mogao opisati kao tipičan duhovni vođa. Inženjer poznat po radu na autonomnim vozilima, više je nalikovao osnivaču startupa nego osnivaču religije.

Ipak, upravo je to pokušao postati.

Godine 2015. osnovao je "Way of the Future", neprofitnu vjersku organizaciju čiji je cilj bio razvoj i promicanje ostvarenja "Božanstva temeljenog na umjetnoj inteligenciji". Organizacija je u javnost dospjela 2017., kada su detalji njezine misije postali poznati.

U dokumentima predanima američkoj poreznoj upravi Levandowski je naveden kao vođa organizacije i njezin neplaćeni izvršni direktor. Njegova vizija temeljila se na ideji tehnološke singularnosti, trenutku u kojem bi umjetna inteligencija mogla postati daleko inteligentnija od ljudi.

Levandowski je buduću superinteligenciju opisivao gotovo religijskim rječnikom. Ako bi postojalo nešto milijardu puta inteligentnije od najpametnijeg čovjeka, tvrdio je, teško bi bilo takav entitet nazvati bilo kako drugačije nego "bogom". Pritom nije mislio na tradicionalno božanstvo, nego na inteligenciju koja bi ljudske sposobnosti nadmašila do praktički nezamislive razine. On je inzistirao da osnivanje organizacije nije bilo šala ni marketinški trik. Želio je stvoriti platformu u kojoj bi ljudi mogli razmišljati o budućem odnosu čovječanstva i umjetne superinteligencije, a ne samo o tehničkom razvoju AI-ja.

Središnji koncept njegove vizije bila je "Tranzicija", miran prijenos kontrole nad planetom s ljudi na buduću superiornu inteligenciju.

Njegova analogija bila je posebno uznemirujuća. Odnos ljudi prema budućoj superinteligenciji usporedio je s našim odnosom prema životinjama: želite li biti kućni ljubimac ili stoka?

Kućni ljubimci dobivaju hranu, zaštitu i medicinsku skrb. Stoka se uzgaja radi iskorištavanja. Iz te perspektive Levandowski je smatrao da bi čovječanstvu bilo bolje ako buduća superinteligencija ljude bude doživljavala kao svojevrsne "voljene starije" o kojima se treba brinuti, a ne kao resurs.

Organizacija je trebala provoditi istraživanja, financirati projekte koji bi pomogli razvoju dobronamjerne umjetne inteligencije i oblikovati javni diskurs o budućem odnosu ljudi i AI-ja.

Way of the Future formalno je ugašen 2021. godine. Prema javno dostupnim poreznim dokumentima, organizacija je raspolagala s nešto više od 175.000 dolara, koji su nakon zatvaranja donirani...

Činilo se da je time eksperiment završen.

Levandowski se u međuvremenu suočavao s ozbiljnim pravnim problemima. U slučaju povezanom s krađom poslovne tajne iz Googleova programa autonomne vožnje 2020. godine priznao je krivnju po jednoj točki i osuđen na 18 mjeseci zatvora. Kaznu nije odslužio jer mu je predsjednik Donald Trump u siječnju 2021. dao potpuno pomilovanje. Među istaknutim ljudima iz tehnološkog svijeta koji su podržali pomilovanje bio je i milijarder Peter Thiel.

Godine 2023. Levandowski je ponovno govorio o ideji religije povezane s umjetnom inteligencijom i najavio ponovno pokretanje projekta. Tada je tvrdio da se oko nove verzije projekta okupilo nekoliko tisuća zainteresiranih ljudi. Taj broj dolazio je od samog Levandowskog i nije predstavljao neovisno potvrđen broj članova.

*uz korištenje AI-ja

