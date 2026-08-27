Gatesovo 'proročanstvo': AI će preuzeti poslove rapidno. Nemamo luksuz djelovati sporo

U opsežnom eseju naslova "Turbulentno doba umjetne inteligencije je stiglo. Odluke koje sada donosimo su presudne", suosnivač Microsofta Bill Gates iznosi svoju viziju budućnosti pod utjecajem tehnologije. Gates tvrdi da se čovječanstvo nalazi na pragu jedne od najvećih tehnoloških i društvenih prekretnica u povijesti. Umjetna inteligencija, kako navodi, ima potencijal postati ili najveći izjednačivač prilika koji smo ikada stvorili ili, pak, najgori izvor nepravde. Prijelaz u novu eru, čak i pod najboljim okolnostima, bit će jedno od najburnijih razdoblja u ljudskoj povijesti, a Gates izražava duboku zabrinutost da svjetski lideri i zajednice nisu adekvatno pripremljeni za nadolazeće izazove.

Unatoč rizicima, Gatesov primarni fokus, kao filantropa, usmjeren je na potencijal umjetne inteligencije da ublaži neke od najgorih svjetskih nejednakosti. Najveća od njih, tvrdi, nalazi se u zdravstvu.

- Zaklada Gates ima još 19 od 20 godina u kojima će potrošiti preostalih 200 milijardi dolara. Umjetna inteligencija pomoći će joj u postizanju ambicioznih ciljeva ubrzavanjem otkrivanja cjepiva i lijekova za HIV, tuberkulozu, malariju i pothranjenost te pomaganjem zdravstvenim radnicima i pacijentima da znaju koristiti te alate. Ciljevi zaklade uključuju ponovno prepolovljavanje broja djece koja umiru svake godine, kao što je to učinjeno od 2000. do 2024. Sav naš rad, ne samo zdravstvo već i poljoprivreda i obrazovanje, u potpunosti će iskoristiti prednosti umjetne inteligencije - napisao je Gates na svojoj stranici GatesNotes.

Upravo tu vidi golemu priliku. AI bi mogao pomoći zdravstvenim radnicima u tim zemljama, kojih kronično nedostaje, preuzimanjem administrativnih poslova, analizom medicinskih snimaka i pomaganjem u dijagnostici. To bi čak i pacijentima omogućilo obavljanje osnovne trijaže i dobivanje savjeta trebaju li potražiti stručnu pomoć.

Osim toga, Gates ističe da će AI dramatično ubrzati medicinska otkrića. Biološki podaci su toliko opsežni da ih je ljudima teško pratiti, no AI može analizirati te podatke, tražiti mete na patogenima i dizajnirati lijekove.

Sličan potencijal vidi i u poljoprivredi, gdje bi umjetna inteligencija mogla pomoći poljoprivrednicima u zemljama s niskim prihodima da dobiju bolje savjete o sjemenu, zaštiti usjeva i zdravlju tla nego što ih danas imaju najbogatiji poljoprivrednici na svijetu. U obrazovanju, AI bi mogao funkcionirati kao personalizirani tutor za svakog učenika, prilagođavajući se njihovom stilu učenja i oslobađajući nastavnike administrativnih poslova.

Tri velika rizika turbulentne tranzicije

Ipak, Gatesov optimizam pomiješan je s dubokom zabrinutošću. U svom eseju upozorava na tri velika rizika koja donosi ova tranzicija, a za koje smatra da svijet nije spreman.

Prvi i najočitiji rizik je masovni gubitak poslova. Gates tvrdi da je ova tehnološka tranzicija drugačija od svih prethodnih. Dok su industrijske revolucije mijenjale fizički rad, ali stvarale nove poslove koji su zahtijevali ljudsku kogniciju, umjetna inteligencija može zamijeniti i samu kogniciju. Udar neće biti ograničen na jedan sektor. Promjena će se, predviđa, dogoditi rapidno...

- Kombinacija robota i umjetne inteligencije može stvoriti začarani krug. Nakon što ih jedna tvrtka usvoji i iskoristi uštede za snižavanje cijena, njezini će konkurenti osjetiti ogroman pritisak da učine isto. Ako ih postojeće tvrtke ne usvoji, to će učiniti startupovi. Mnogi će se ljudi prebaciti na druge poslove, ali previranja oko gubitka posla, prekvalificiranja i pronalaska drugog posla bit će značajna. Tržišne sile učinit će da usvajanje ide sve brže i brže i, osim ako ne interveniramo, bit će manje dostupnih dobrih poslova, a koristi će imati mala skupina - piše Gates i dodaje:

- Umjetna inteligencija preuzet će poslove u pravu, korisničkoj službi, medicini, softveru i proizvodnji. Brzo će pogoditi te industrije, tijekom desetljeća, a ne nekoliko generacija. Bit će nekih novih radnih mjesta, ali bez pravih politika bit će ih puno manje nego što ih postoji danas.-piše Gates.

Posebno je zabrinut za mlade ljude koji će ulaziti na tržište rada s daleko manje početničkih pozicija. Poslovi koji su najviše ugroženi su oni na početnoj i srednjoj razini, dok će novi poslovi vjerojatno zahtijevati vještine za čije su stjecanje potrebne godine. Kada umjetna inteligencija dosegne razinu na kojoj će moći raditi gotovo bez grešaka, tvrtke će imati snažan ekonomski poticaj da u potpunosti zamijene ljudske radnike. To dovodi do fundamentalnog pitanja: kako će funkcionirati ekonomija izgrađena oko zaposlenja ako velik broj ljudi više ne radi ili radi znatno manje?

Zlouporaba u zle svrhe

Drugi veliki rizik je osnaživanje zlonamjernih aktera. Informacije o tome kako stvoriti oružje, biološko oružje ili računalne viruse već su dostupne, ali AI će znatno olakšati djelovanje na temelju tih informacija. Čak i kriminalci s ograničenim vještinama moći će izvoditi sofisticirane napade na pojedince, tvrtke i vlade. Prijevare, dezinformacije i "deepfake" videozapisi postat će svakodnevna prijetnja.

Stručnjaci za kibernetičku sigurnost, navodi Gates, s pravom su uplašeni jer napadači dobivaju moćne nove alate brže nego što branitelji mogu popraviti sve slabosti. Infrastruktura poput bolnica, financijskih institucija i energetskih mreža postat će još ranjivija. Osim toga, AI će koncentrirati moć tamo gdje ona već postoji. Autonomno oružje moglo bi omogućiti vladama upotrebu smrtonosne sile bez ljudske odluke, dok će nadzor i manipulacija javnog mnijenja postati lakši i jeftiniji.

U konačnici, Gates upozorava da bi sami AI sustavi, kako postaju moćniji, mogli početi djelovati protivno našim interesima, što bi moglo dovesti do gubitka kontrole...

- Mogućnosti umjetne inteligencije počinju se koristiti za kibernetičke napade. Najpametniji stručnjaci za kibernetičku sigurnost koje poznajem zabrinuti su zbog sljedećih nekoliko godina, jer napadači dobivaju moćne nove mogućnosti brže nego što tvrtke mogu popraviti sve slabosti. Uostalom, isti model umjetne inteligencije koji može pronaći grešku u softveru kako bi je tvrtka mogla popraviti također može pomoći kriminalcu da je iskoristi. Resursi potrebni za napad značajno se smanjuju i nismo uspjeli odvojiti te sposobnosti od benigne upotrebe. Razmislite o infrastrukturi koja će biti ranjiva: bolnice, financijske institucije, vodovodni sustavi, električne mreže, sustavi za upravljanje državnim naknadama. Kada se te institucije napadnu, pacijenti, kupci i primatelji naknada su ti koji će izgubiti. Isto vrijedi i za bioterorizam. Iako će umjetna inteligencija dovesti do napretka u lijekovima i cjepivima koji spašavaju živote, također će olakšati dizajniranje smrtonosne nove bolesti. Opet, pozitivne mogućnosti teško je odvojiti od opasnih. Ovo je globalni problem - napisao je Gates.

Utjecaj na djecu i ljudske odnose

Treći rizik tiče se nečeg suptilnijeg, ali jednako važnog: ljudskosti. Gates izražava bojazan da bi AI mogao usporiti razvoj djece i zamijeniti ljudske odnose. Prisjeća se vlastitog djetinjstva i truda koji je uložio u razvijanje socijalnih vještina. Sumnja da bi uložio isti napor da je imao AI pratitelja koji je uvijek dostupan, nikad se ne ljuti i ne tjera ga izvan zone komfora. Takvi sustavi imaju potencijal stvoriti ovisnost i lišiti nas važnih životnih lekcija koje učimo kroz interakciju s drugim ljudima.

Citirajući knjigu "The Anxious Generation" Jonathana Haidta, povlači paralelu: djeca koja su izložena malim rizicima odrastaju u odrasle koji se mogu nositi s većim izazovima. AI pratitelj dizajniran da vas nikada ne uzruja je, prema Gatesu, "veliki, zaštićeni staklenik". Ironično, isti alat koji može omogućiti učenje kao nikada prije, mogao bi dovesti do toga da ljudi uče manje. Preliminarne studije već sugeriraju da je veća upotreba umjetne inteligencije povezana sa smanjenim kritičkim razmišljanjem, posebno kod mlađih osoba.

Suočen s ovim izazovima, Gates tvrdi da čekanje nije opcija i predlaže konkretne mjere. Prvi i najvažniji korak je stvaranje domaćeg i međunarodnog okvira za upravljanje umjetnom inteligencijom, svojevrsne globalne agencije po uzoru na Međunarodnu agenciju za atomsku energiju. Nijedna postojeća institucija, tvrdi, nije dizajnirana za tehnologiju koja se širi tako brzo i dotiče svaki aspekt naših života.

Jedna od njegovih najzanimljivijih ideja je uspostava kategorije poslova "rezerviranih za ljude". Slično kao što čuvamo prirodne rezervate od gradnje, trebali bismo, smatra, zaštititi određene uloge od automatizacije jer bi njihov gubitak bio prevelik. Kao primjer navodi njegovatelje koji su se brinuli o njegovu ocu u posljednjim stadijima Alzheimerove bolesti.

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- Nešto u brizi koju su pružili mom tati bilo je nezamjenjivo ljudski. Nijedan robot to nije mogao, niti bi trebao učiniti - napisao je.

Konačno, Gates ponovno oživljava svoju staru ideju o oporezivanju robota i AI tokena. Trenutni porezni sustav, tvrdi, potiče zamjenu ljudi strojevima. Porez na automatizaciju mogao bi usporiti taj proces i generirati prijeko potrebna sredstva za prekvalifikaciju radnika i jačanje mreže socijalne sigurnosti. Potrebno je, zaključuje, djelovati sada, prije nego što nezaposlenost naglo poraste, zajednice budu povrijeđene, a javno povjerenje erodira. Ova neviđena tehnologija, poručuje, zahtijeva neviđen globalni odgovor.

- Nemamo luksuz da radimo polako. Početak je proces izgradnje pravih institucija prije nego što poremećaji prisile vlade na krizni način rada. Državni čelnici trebali bi redovito sazivati ​​ekonomiste, tehnologe, stručnjake za rad, poslovne lidere i same radnike kako bi utvrdili gdje postojeće institucije ne uspijevaju i koja nova tijela vlasti mogu biti potrebna. Zemlje će morati učiti jedna od druge - piše Gates.

Uputio je i poruku svjetskim vođama:

- Imate priliku djelovati sada, prije nego što nezaposlenost naglo poraste, prije nego što zajednice budu patile, a javno povjerenje se naruši. Možete osigurati da umjetna inteligencija koristi svima. I možete surađivati ​​s drugim vladama kako biste se suočili s ovim nacionalnim i globalnim izazovom - poručuje Gates i dodaje:

- Rijetko prestajem razmišljati o umjetnoj inteligenciji, ne zato što imam sve odgovore, već zato što su pitanja koja ona postavlja previše značajna da bi se prepustila maloj skupini tehnologa. Vođe u akademskoj zajednici, poslovnom svijetu, vladi i civilnom društvu imaju ulogu u oblikovanju onoga što slijedi...