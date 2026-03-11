Obavijesti

ŠOKIRALA SE

Žena našla ovu poruku na autu: Brak joj se istog trena raspao...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Žena našla ovu poruku na autu: Brak joj se istog trena raspao...
Foto: ilustracija

'Ovo je tako ludo. Dođem kući, i na brisaču mog auta stoji ova poruka. Pročitat ću vam je', rekla je prijateljima

Ljudi s vremena na vrijeme pronalaze poruke ostavljene na svojim automobilima, a obično se radi o problemima s parkiranjem. Možda je zato jedna žena ostala zatečena kada je na vjetrobranskom staklu otkrila rukom pisano pismo, no u središtu pritužbe bio je njezin suprug. Stella Sorbettini nedavno je postala viralna nakon što je neobičnu priču podijelila sa svojim pratiteljima na internetu. Čini se da joj je mala poruka zauvijek promijenila život i odnos sa suprugom, jer su joj se od informacija koje je sadržavala zaledila krv u žilama čim ju je pročitala, ostavivši je u nedoumici kako se nositi sa situacijom, prenosi The Mirror. 

​- Ovo je tako ludo. Dođem kući, i na brisaču mog auta stoji ova poruka. Pročitat ću vam je - rekla je.

Stella je zatim detaljno opisala sadržaj poruke, čitajući je naglas svojim pratiteljima.

​- Hej, curo, ne poznaješ me i nisam ni sigurna umišljam li, ali prilično sam sigurna da si ti Alexova žena. Ako je to slučaj, onda mi je stvarno žao, ali tvoj muž te vara. Sramim se i užasnuta sam što moram reći da sam ja druga žena, ali do danas nisam imala pojma da postojiš. Svaki dan, kad bih ulazila u njegovu kuću, vidjela bih ono što sada znam da je tvoj auto. Znala sam da mora biti auto od cure, zbog svih slatkih naljepnica. Usput, sviđa mi se tvoj ukus. Kad bih ga pitala o tome, stalno je govorio da pripada njegovoj mlađoj sestri i da ga popravlja za njezin šesnaesti rođendan. Kad sam pitala zašto je već ukrašen, rekao je da ga je nabavio na placu rabljenih automobila i da je jednostavno znao da je savršen. Bio je tako uvjerljiv i povjerovala sam mu. Pa, danas sam bolje pogledala auto i vidjela naljepnicu Alicia Marie. Sada znam da nema šanse da šesnaestogodišnjakinja razumije taj fandom kao odrasla žena, pa sam znala da mora lagati. Uvijek me gleda kako odlazim iz tvoje kuće, pa sam danas javila da sam bolesna i dovezla se biciklom da ti ostavim poruku na vjetrobranu, nadajući se da ćeš je vidjeti. Ako je ovo stvarno njegova sestra, tako mi je žao. Ako si supruga, curo, evo ti moj broj, nema šanse da se njegov lažljivi seronja izvuče s ovim. Molim te, preklinjem te, moramo se ujediniti i natjerati ga da plati. Nemoj mu još ništa otkriti i vjeruj mi. Mora patiti - pročitala je Stella.

Stella je zatim pokazala snimku na kojoj plače, jer nije mogla vjerovati što se dogodilo. Nije znala treba li se javiti ženi koja je ostavila poruku ili ne.

Kao da to nije bilo dovoljno, tvrdi da je kasnije otkrila kako njezin suprug ima i Tinder profil, što ju je navelo na pomisao da ga doista treba "natjerati da pati". Video je, kako je izvijestio Mirror, od tada dosegnuo stotine tisuća pregleda, a deseci ljudi su u komentarima podijelili svoja razmišljanja. Mnogi nisu mogli vjerovati kako se situacija odvila.

Jedna je osoba napisala: "Obje postanite najbolje prijateljice i povežite se kroz mržnju koju osjećate prema tom čovjeku. Izbacite ga iz svojih života, uselite se zajedno i postanite cimerice, putujte svijetom zajedno."

Druga je dodala: "Ona je uz tebe i za tebe! Prihvati dar koji ti nudi i ne osvrći se! Obećavam da će ti život postati žestok i nevjerojatan u isto vrijeme. Svidjet će ti se sljedeće poglavlje života. Dobila si najbolju prijateljicu za koju nisi znala da ti treba. To je blagoslov i dar koji rijetki dobiju."

Treći je komentirao: "Obožavam ovo! Ljudi koje ja poznajem rekli bi 'ne dugujem joj ništa, ne poznajem je pa ne moram ništa reći', tako da je činjenica da je ona ovo učinila... Prava ženska podrška."

U međuvremenu, četvrti je također komentirao: "Definitivno je nazovi i nađite se u tvojoj kući. Zatim ga pozovi kući na večeru i gledaj mu lice dok otvara vrata i pronalazi vas obje kako sjedite tamo."

