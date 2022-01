Adie Timmermans iz Belgije nikako nije mogla pronaći pravog muškarca. Gospoda iz Antwerpena jednostavno joj nisu bila po ukusu. Ali ona nikad nije tražila muškarca. Kako je objasnila, ona je tražila ljubav.

I našla ju je u obliku mužjaka čimpanze zvanog Chita. On ima 38 godina, većinu svojeg života proveo je u ZOO-u, ali kako je prije toga bio kućni ljubimac, nešto se teže socijalizira s ostalim čimpanzama.

Jednog sudbonosnog popodneva Adie je šetala zoološkim vrtom i ugledala je Chitu. Za nju je to bila ljubav na prvi pogled. Nastavila ga je gotovo svakodnevno posjećivati, razmjenjivali su poljupce preko zaštitnog stakla, mahali jedno drugome... Adie je u bila u sedmom nebu od sreće.

Ali stvari su se naglo promijenile. Jednog jutra zaposlenici su odbili pustiti Adie unutar ZOO-a. Rekli su joj kako njezino društvo loše utječe na čimpanzu.

- Ta čimpanza je cijeli dan sa svojom grupom, ali oni je ne prihvaćaju jer ona bira ljudsko društvo kad god može. Kad se toliko zbliži s osobom, druge će ga čimpanze odbaciti. Ovaj potez napravljen je kako bi se zaštitila životinja - rekli su iz ZOO-a i dodali kako je Chita već jednom preživjela težak napad ostalih čimpanzi.

Sirota Adie je potpuno slomljenog srca. U svojim brojnim obraćanjima medija poručuje kako joj je oduzeta ljubav.

- Znam da me on voli, volim i ja njega. Nemam nikoga drugoga. Ne znam zašto ovo sad rade. Ima već 38 godina, a čimpanze žive 40 godina u prosjeku. Ako već nije promijenio svoje ponašanje, onda to neće ni napraviti - rekla je Adie, koja je u ovoj 'vezi' bila četiri godine, javio je Daily Star.