Žestoki seks na Zrću: A što će na ovo sve reći jadna patkica?

Ušli su u prostor gdje obližnji kafić drži boardove. Zaposlenici su ih brodom pokušali otjerati, ali mladi par na Zrću u petak oko 15 sati ništa nije moglo zaustaviti u njihovu ljubavnom zanosu.

- Plaža je bila prepuna ljudi. Odjednom su svi ustali te počeli vaditi mobitele i fotoaparate. Mladić i djevojka na žutoj patkici veličine dva metra, udaljenoj svega 50-ak metara od obale, vodili su ljubav. Ljudi su ih bodrili te im pljeskali, a oni su na to dobili dodatni poticaj - rekao nam je čitatelj koji ih je fotografirao. Dodaje kako je to trajalo najmanje pola sata. Nakon što su završili, skočili su u more kako bi se osvježili, a vjetar im je patkicu odnio daleko od obale. Pokušali su je uloviti, ali u tome nisu uspjeli.

Foto: čitatelj 24sata

Na kraju im nije preostalo ništa drugo nego da goli izađu iz mora. Djevojka je na sebi jedino imala gornji dio kupaćeg kostima.