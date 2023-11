Zlokobna vjerovanja o polarnoj svjetlosti: 'Crvena na nebu znači smrt i rat. To su duše predaka...'

Polarna svjetlost iznad Europe u nedjelju se vidjela i diljem Hrvatske.

Astronom Boris Štromar u razgovoru nam je rekao kako se to u ovom dijelu svijeta rijetko vidi te da je to bio koronalni izbačaj sa Sunca otprije dva dana i da je toliko trebalo materijalu da dođe do Zemlje.

Ovaj rijetki fenomen Hrvati bi mogli vidjeti i danas na nebu. Mnogi će izvaditi mobitele kako bi ga fotografirali, ali u prošlosti je kod ljudi znao izazivati ogroman strah....

Ova svjetlost inspirirala je i neke događaje iz nordijske mitologije. Vikinzi su tako većinom slavili ova svjetla, vjerovali su kako im se kroz njih javljaju njihovi bogovi.

No nisu svi sjevernjaci bili oduševljeni s njima. Portal Hurtigruten piše kako ih se narod Sami s područja sjeverne Skandinavije bojao. Za njih je to bio loš znak, određena plemena vjerovala su kako svjetlost predstavlja duše mrtvih i kako se o tome ne smije razgovarati.

- Ako vas primijete, mogu vas odvesti sa sobom u nebo i odrubiti vam glavu. Ljudi su u prošlosti ostajali kod kuće kad bi vidjeli ova svijetla, neki i danas izbjegavaju boraviti na otvorenom dok su ona na nebu - piše portal Aurora Nights.

Slična vjerovanja, kako crvena svjetlost predstavlja duše preminulih predaka imala su i razna plemena iz Sjeverne Amerike. Neki Eskimi vjerovali su kako uz pomoć ove pojave na nebu mogu komunicirati s mrtvim.

Određena plemena Indijanaca strahovala su da crvena svjetlost predstavlja njihove neprijatelje koji dolaze po osvetu i kako ona najavljuju rat.

Nosili su posebne noževe da se zaštite od tih 'duhova'.

Ukratko, kroz cijelu povijest ljudi su se čudili ovoj pojavi na nebu. Neki su je vidjeli kao dobru stvar, drugi kao izrazito negativnu, a većina je crvenu boju na nebu povezivala sa smrti...