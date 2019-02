Zmija u cipeli proputovala tri kontinenta i prešla 15.000 km

Jedna je zmija u cipeli u putničkom kovčegu proputovala tri kontinenta i prešla oko 15.000 km na putovanju iz Australije prema Škotskoj, izvijestili su u ponedjeljak australski mediji.

Neotrovni patuljasti piton pronađen je u petak u cipeli Moire Boxall koja se vratila s ljetnog odmora iz Australije, prenio je australski ABC.

Paul Airlie, njezin zet, koji s obitelji živi u gradu Mackayu u Queenslandu, za australsku je televiziju rekao da je piton skriven u cipeli u koferu za sve bio veliko iznenađenje.

