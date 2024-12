Znate li zašto se viralna Dubai čokolada baš tako zove? Hit je, za nju se otima 'pola svijeta'

Otvorite li ovih dana neku društvenu mrežu, nebitno je li to Facebook, Twitter, TikTok, Instagram... Velike su šanse da će vam u jednom trenutku pred očima iskočiti nešto povezano s 'Dubai čokoladom'....

Taj naziv u originalu se odnosi na luksuznu čokoladu koju proizvodi "Fix Dessert Chocolatier", tvrtka sa sjedištem u Dubaiju. Riječ je o brendu kojeg je 2021. godine osnovala britansko-egipatska poduzetnica Sarah Hamouda. Koja nije ni sanjala kako će o njezinoj čokoladi jednog dana pričati, da malo pretjeramo, pola svijeta!

U vrijeme kad je proizvod nastao Sarah je bila trudna i samo je htjela stvoriti nešto bolje od tipične čokolade, kako je kazala CNN-u.

Foto: TikTok

- Mi proizvodimo doživljaj - poručuje ova poduzetnica, koja nagli rast svojeg brenda može zahvaliti ponajprije TikToku.

Krajem prošle godine influencerica Maria Vehera snimila se kako jede jednu 'Dubai' čokoladu u svojem automobilu, snimka je do danas pregledana više od 100 milijuna puta...

- Stvarno nismo mislili da ćemo postati globalni hit. Potpuno je nestvarno ovo što se događa, javljaju mi se ljudi od Argentine do Rumunjske koji žele naručiti naše čokolade - kaže Hamouda.

Njezine čokolade ručno su proizvedene, različitih su dizajna, proizvodnja je limitirana, a potražnja, da se slobodno izrazimo, suluda. Dubai čokolade od 200 grama koštaju oko 20 dolara, količine su ograničene, čim ih stave u online prodaju, nestanu idućeg trenutka.

- Čokolada je postala viralni hit zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji okusa i tekstura, spajajući moderne tehnike izrade čokolade s autentičnim bliskoistočnim okusima. Jedna čokolada, službenog naziva "Can't Get Knafeh of It," ima 'omot' od mliječne čokolade ispunjen hrskavim knafehom i kremastim pistacijama. Ova jedinstvena kombinacija okusa i tekstura, zajedno s činjenicom da potječe iz Dubaija, zaslužna je za popularan naziv "Dubai čokolada." - pisali su o njoj razni food blogeri...

Original 'Dubai' čokolada zasad je dostupna samo u Dubaiju i Abu Dhabiju, ali i drugi proizvođači počeli su stvarati svoje kopije...

Dakle, naziv "Dubai" zaradila je zbog toga jer je tu krenula proizvodnja, jer su sastojci inspirirani Bliskim istokom, jer su je tako kolokvijalno počeli zvati na društvenim mrežama...