Zvijezda 'Ghost Adventuresa' u muzeju izložila kosu i pismo ubojice Christe Pike: 'Bizarno!'

Poznati lovac na duhove Zak Bagans ponovno podiže prašinu u javnosti. U svom muzeju u Las Vegasu odlučio je izložiti bizarne predmete koji su pripadali osuđenici na smrt Christi Pike. Ovaj potez dolazi samo nekoliko tjedana nakon što je Pike preživjela neuspješno izvršenje smrtne kazne, piše TMZ.

Zak Bagans, voditelj popularne emisije Ghost Adventures, nedavno je osvježio postav svog muzeja u Las Vegasu zvanog Haunted Museum. Posjetitelji od nedjelje mogu vidjeti pramen kose i pismo koje je iz zatvora poslala Christa Pike. Ovi predmeti smješteni su unutar prave zatvorske ćelije koja sadrži autentične rešetke iz jednog zatvorenog zatvora.

Poznati televizijski voditelj smatra da je odabrao jedino logično mjesto za ovakvu vrstu izložbe s obzirom na težinu njezinih zločina.

​- To je jedino mjesto koje smatram prikladnim za izlaganje ovakvih predmeta. Pike je počinila apsolutno brutalan zločin - objasnio je Zak.

Prema njegovim tvrdnjama, pismo je nastalo godinama nakon stravičnog ubojstva Colleen Slemmer koje je Pike počinila 1995. godine. U njemu se osuđenica očito nabacuje muškarcu s kojim se neko vrijeme dopisivala.

Foto: Profimedia

Bagans tvrdi da je kosu i pismo kupio još 2019. godine od trgovca specijaliziranog za predmete povezane s ubojstvima, ali je čekao sve do ovog tjedna kako bi ih javno prikazao. Osuđenica je svom navodnom obožavatelju poslala kosu kao rođendanski poklon. U pismu mu je pritom izričito naredila da padne na koljena i zahvali joj se.

Foto: AJM/PRESS ASSOCIATION

Prema pisanju portala TMZ, jedini razlog zašto je postavio ovu izložbu jest dokumentiranje njezine komunikacije iz zatvora točno onako kako se ona doista odvila. Želio je prikazati realnu sliku onoga što se događalo nakon izricanja presude.

Izlaganje ovakvih predmeta često izaziva podijeljene reakcije u javnosti jer kritičari tvrde da se time glorificiraju nasilni kriminalci i produbljuje bol obitelji žrtava. Stručnjaci koji proučavaju fenomen sakupljanja takvih stvari ističu da motivacija često proizlazi iz puke fascinacije mračnim temama ili želje za povezanošću sa samim zločinom.

Bolna sjećanja obitelji

Trenutak otvaranja izložbe posebno je osjetljiv jer se događa neposredno nakon što je Christa Pike krajem prošlog mjeseca preživjela dva pokušaja smrtonosne injekcije. Nakon neuspjelog pogubljenja završila je u bolnici, a nedavno su je ponovno vratili iza rešetaka. Njezino zdravstveno stanje i okolnosti ovog pravnog skandala već tjednima privlače veliku pozornost medija.

Foto: Instagram

Iako obitelj ubijene Colleen Slemmer nije službeno komentirala ovaj novi muzejski postav, majka žrtve May Martinez ranije je jasno izrazila svoje stavove. Ona samo želi da država konačno izvrši pogubljenje te osjeća da njezina kći polako pada u zaborav usred svih ovih medijskih priča o osuđenici.

Cijela ova situacija dio je puno šire rasprave o etici pretvaranja istinitih zločina u oblik zabave. Popularnost ovakvih tema raste iz dana u dan, zbog čega javnost i stručnjaci sve više propituju odgovornost muzeja te raznih kolekcionara pri rukovanju tako osjetljivim materijalima.

*uz korištenje AI-ja