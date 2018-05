Ako cilj bude pravdao sredstvo, onda idemo u bezakonje...

HDZ-ovci poput papiga ponavljaju za aferu Mailovi Martine Dalić da to nije važno. Nije važno jer je “lexom Agrokor” sačuvano gospodarstvo, očuvana radna mjesta i spriječena financijska kriza. A zakon je ustavan. Važan je taj cilj u općem interesu države, a on je ostvaren, kaže Plenković. I time poručuje ne treba propitivati kako je on krojen, je li bilo pogodovanja, tko ga je pisao i tko je na njemu zarađivao. I tako je pravnik kojeg su toliko prozivali da se drži štreberski procedura i naloga iz Bruxellesa potpuno promijenio paradigmu.

Sad je važan cilj, a ne i sredstvo kojim se do njega došlo. Opasna je to logika koja vodi u bezakonje, kriminal, a povijest pamti i strašne zločine u ime višeg cilja. Nevjerojatno je da je Plenković preuzeo tu retoriku. A kako je ponavlja već drugi dan, očito od nje neće odustati.

Prebacimo primjer Agrokora na nabavu neke robe. Recimo, Vlada propiše da sve privatne tvrtke u blizini šuma moraju imati dronove prije protupožarne sezone. Prije toga ministar okupi tajnu grupu s tri-četiri proizvođača. Oni u tajnosti propišu koje točno tehnološke uvjete moraju zadovoljavati dronovi. Za to nisu plaćeni, ali kad je zakon usvojen, oni zarađuju na prodaji dronova koji su zakonska obveza.

Je li smanjena opasnost od požara, sačuvana imovina i smanjene štete i postignut cilj veće sigurnosti? Jest. Je li državu to što koštalo? Nije. Je li pogodovano? Jasno da jest. Kad bi se to otkrilo, ministar, a možda i Vlada, morali bi otići. Ali s Agrokorom to nije slučaj. Plenković je stao iza Martine Dalić iako je prethodno praktički natjerao Ramljaka na ostavku pravdajući se da njegovi ugovori sa svojom tvrtkom nisu moralni i prihvatljivi. Tad je premijer rekao da nije znao. Sad zna da su zakon pisali isti oni koji na njemu zarađuju. I to mu nije problem. Jer postignut je cilj. Ako se budemo držali te logike, možemo urušiti cijeli pravni sustav i ionako klimave demokratske standarde u državi.

Svaki put kad se dogodi neka izvanredna situacija, dužnosnici mogu zaobići zakone, pogodovati svojima i poručiti: ali ispunili smo cilj. A ako to vrijedi u izvanrednim situacijama, onda će postati i norma za sve ponašanje u državi. Što je najžalosnije, Dalić je toga itekako bila svjesna od početka. Ne bi inače poručivala svojim partnerima da se novinari raspituju, pa bi se trebali tajno sastajati. Ne bi obmanjivala javnost da Ministarstvo gospodarstva ne zna tko je pisao zakon. I ona i Plenković su svjesni što je napravljeno, ali nadaju se da će sve brzo prekriti prašina.

Tim svojim ponašanjem je Plenković uspio kompromitirati i sam plemeniti cilj u koji se toliko zaklinje. Da je Plenković postupio s Dalić isto kao s Ramljakom, mogao je sačuvati relativno čist obraz i sebi, i Vladi, i stranci. I barem malo dići letvicu demokratskih standarda umjesto da je spušta.