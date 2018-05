Pazi, Uskok: Zlorabila položaj, ovlasti i trgovala utjecajem?

Tužitelji marljivo češljaju privatne mailove potpredsjednice Vlade Martine Dalić, autorice “lex Agrokora”, koje je objavio portal Index. Razmjenivala ih je sa suradnicima koji su sudjelovali u izradi zakona i kasnije masno zaradili. Ispituju ima li u njima elemenata kaznenih djela.

- Niz je spornih stvari u mailovima. Primjerice, dostavljanje povlaštenih informacija o stanju u trgovačkom društvu trećim osobama koje djeluju na burzi - kazao je Peđa Grbin (SDP), koji je argumentirao svoj stav da bi Dalić trebala “otići ne samo iz Vlade već ravno u zatvor”.

- Ključno je da se ovdje radi o skupini ljudi koji su se udružili kako bi se postigli određeni osobni imovinski ciljevi, a Dalić im je to omogućila koristeći svoj položaj i ovlasti koje iz njega proizlaze.

Pri tome je apsolutno nebitno što je Ustavni sud ‘lex Agrokor’ proglasio ustavnim jer se ovdje radi o tome da su apsolutno svi ljudi iz prepiske dobili položaj ili korist od Agrokora nakon uvođenja izvanredne uprave - ustvrdio je SDP-ovac, inače pravnik po struci.

Istražitelji će morati utvrditi je li ekipa s kojom je Martina Dalić tajno surađivala na izradi “lexa Agrokor” možda iskoristila neke povjerljive informacije za svoj osobni probitak i zaradu ili su nekom “prijateljski pomogli”. Politologinja, konzultantica i sudska vještakinja Aleksandra Šućur smatra kako konkretna prepiska upućuje na jasnu kaznenu odgovornost ministrice Dalić, ali i kontinuirano znanje premijera, koji je po profesiji pravnik, kako je lex pisan!

- On ne može ne vidjeti kaznenu odgovornost, kao što ne može ne znati što ta kaznena odgovornost podrazumijeva za RH kad bude tužena za odštetu, u građanskim tužbama, bilo da se nagodba postigne (s dijelom vjerovnika) ili i s tim privremenim vijećem propadne zauvijek - smatra Šućur. Antikorupcijskom stručnjaku Zorislavu Antunu Petroviću potpuno je neprihvatljivo obrazloženje da je zakon spasio Agrokor, pa da zato ne treba propitivati kako je on nastao.

- Cilj može opravdati sredstvo u sportu ili igri, nikako ne u pravnoj državi. Može li vozilo Hitne pomoći prijeći punom brzinom preko trga punog djece da bi spasili nekog unesrećenog? Ne može – zaključuje Petrović. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu postupat će i po kaznenoj prijavi stranke Slobodna Hrvatska.

Ona je Martinu Dalić kazneno prijavila zbog sumnje da je zlouporabila položaj i ovlasti, trgovala utjecajem te zlouporabila povlaštene informacije pri izradi “lexa Agrokor” te “na taj način svojim prijateljima i partnerima omogućila nezakonitu zaradu od nekoliko stotina milijuna kuna”.

Podigne li DORH, nakon izvida i eventualne istrage, optužnicu te krene li potom i sudski postupak, prijeti joj višegodišnja zatvorska kazna. I više od 20 godina zatvora. Zakon, naime, kaže kako će se službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa tim sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči znatnu štetu kazniti kaznom zatvora od jedne do 12 godina.

Nedvojbeno je da su svi sudionici u izradi “lexa Agrokor” i kasnijoj podijeli funkcija - od izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka do savjetnika posrnulog Agrokora, izvukli milijunsku korist.

Za trgovinu utjecajem propisana je kazna od šest mjeseci do pet godina, a za zlouporabu povlaštenih informacija također do pet godina zatvora.

No dio odvjetnika s kojima smo razgovarali upozorava da bi se, eventualno, Dalić moglo- Po čemu bi ona osobno počinila ta djela, a ne Vlada ili Sabor, koji je donio ‘lex Agrokor’ - pitaju se.Martina Dalić do sada je već “skupila” nekoliko kaznenih prijava. Podsjećamo, lani u rujnu netko je podnio kaznenu prijavu protiv Martine Dalić,i skupine ljudi koje jes ciljem pribavljanja imovinske koristi. Kazneni zakon kaže: “Tko organizira ili vodi zločinačko udruženje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina”. U studenome 2017. na svom blogu oglasio se ite naveo da je podnio kaznenu prijavu protiv Martine Dalić, Ante Ramljaka, Thomasa Wagnera, suosnivača i supredsjedatelja uprave Knighthead Capital Managementa, te američkog fonda Knighthead Capital Managment.

