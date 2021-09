Jednom davno, u jednoj dalekoj zemlji, iza sedam gora i sedam mora, živio je jedan državni službenik.

Nije to bio običan službenik, kakve vidimo na svakom koraku, iza vrata svake kancelarije. Nije bio jedan od onih bezličnih činovnika koji otaljavaju svoje dužnosti i željno čekaju da zazvone četiri sata kako bi se mogli pokupiti s posla.

Ne, ovaj je bio poseban. Imao je rijetku, nevjerojatnu moć kakva se rađa samo jednom u stotinu generacija.

Čovjek je umio, pazite ovo, predvidjeti kad će pasti u nesvijest.

Ni najstariji stanovnici daleke zemlje iza sedam gora i sedam mora ne pamte takav slučaj. Dolazili su mu domaći liječnici, posjećivali ga vidari s egzotičnog Istoka, proučavali ga znanstvenici i vračevi, ali nitko nije uspio proniknuti u tajnu njegove vještine.

Zainteresirali su se i novinari, okupili su se sa svojim perima i fotoaparatima, sve kako bi se uvjerili u čudo neviđeno. Čovjek dođe na posao, uredno radi, vrijeme prolazi, kad odjednom, predosjeti da će mu doći nešto slično nesvijesti. I što on tada učini? Zacrni li mu se pred očima kao normalnim ljudima? Sruši li se ničice na mjestu?

Ne. Takve stvari rezervirane su za obične smrtnike.

On nekako, nadljudskim naporima, uspije prisiliti svoje tijelo na poslušnost i odgoditi nesvjesticu sve do pauze. Tek tada, kad sat otkuca vrijeme za zasluženi odmor, službenik se zavali u kancelarijsku fotelju i prepusti crnilu. Pričaju ljudi da ima sinkopu, kardiološke probleme i aritmiju srca, ali ništa od toga ne sprečava ga da svoj posao odradi kako Bog zapovijeda. Do zadnje sekunde. Sve do pauze.

Čudom se čudili liječnici i vidari, vračevi i znanstvenici, čak su i novinari zapisali takav slučaj. Gledaju u snimku službenika, na njoj on mirno i staloženo leži u uredskoj fotelji, pred uredskim stolom i uredskim dokumentima. Da ga ne znaju, skeptici bi rekli da blaženo spava na poslu, usred radnog vremena. Diše duboko, prsa mu se pravilno dižu i spuštaju, čak i ruke podiže iza glave, kao kakav ležerni bekrija.

A kad ono službenik, jedan jedinstveni u cijeloj zemlji, herkulovski prkosi zakonima medicine.

- Dogodi mi se da se kao onesvijestim, odnosno ne da se onesvijestim, već dođem u neki period spavanja, ali se potrudim da se to dogodi u vrijeme pauze - prepričao je jednom zapanjenom novinaru.

Kakav čovjek. Kakav primjer svim državnim službenicima. Kakav nevjerojatni slučaj. Kao da je ispao iz bajke.