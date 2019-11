Je li to Bandić kućicama kupio šutnju bivšeg vozača i svjedoka

Eto, tako to izgleda kad se gradonačelnika optuženog za raznovrsna kaznena djela povezanih s zlouporabom dužnosti i ovlasti, klijentelizmom i korupcijom vrati na funkciju dok mu traju suđenja za djela počinjena tijekom obnašanja dužnosti.

Pa onda taj gradonačelnik svom vozaču jeftino iznajmi kućice na kojima će on kasnije višestruko zaraditi.

Vozaču koji je, posve slučajno, promijenio iskaz na sudu u gradonačelnikovu korist.

Vozaču koji je, opet posve slučajno, svašta vidio i čuo u karijeri gradonačelnika protiv kojeg se godinama vode sudski postupci.

Milan Bandić sjedio je u prvom redu dvorane Globus kad je Kolinda Grabar Kitarović u predstavljanju svog programa izjavila da će "ostati dosljedan glas protiv korupcije u hrvatskom društvu".

Nije ni trznuo.

Sve je čisto i sve je u redu

Dan kasnije, u medije je izašla informacija o tome da je Bandić potpisao odluku kojom tvrtki njegova bivšeg vozača (1 zaposlen, 10 kuna osnivačkog kapitala) iznajmljuje 51 kućicu za ukupno 10 050 kuna.

Da bi zatim taj vozač te kućice dao u podnajam za Martinje čime je zaradio više desetaka tisuća kuna.

Sve je pokriveno papirima, dokumentima, pravilnicima. Sve je čisto kao što to obično biva u Bandićevu Zagrebu.

Tko hoće, neka vjeruje.

Ova priča (afera?) tipična je za Bandićevo upravljanje Zagrebom i neodoljivo asocira na djela zbog kojih se Bandić našao u pritvoru i zbog čega mu se sudi.

I ponovno otvara pitanje kako je moguće da se osobi optuženoj za kaznena djela počinjena na funkciji omogućava povratak i neometano obavljanje te iste funkcije.

Kupovina šutnje?

Pa ta osoba svom vozaču koji je svjedočio za njega na sudu omogući poslovni aranžman na kojem će on dobro zaraditi.

Je li to kupovina šutnje? Je li to klijentelizam? Ili je to još jedan normalan dan u Bandićevu upravljanju Zagrebom?

Normalan onoliko koliko se optužnica zbog takvog upravljanja skupilo.

Dakle, nenormalan.

I upravo zbog odluke Ustavnog suda da se Milana Bandića ne samo pusti iz pritvora, već i vrati na gradonačelničku dužnost dok mu se sudi zbog kaznenih djela povezanih s obnašanjem te dužnosti, moguće su i očekivane ovakve afere. Odnosno, svaka odluka izgledat će kao afera.

Vraćen na funkciju

Prvi puta kad je Bandić pušten iz pritvora izvršio je pritisak na svjedoke i krivotvorio dokumentaciju, zbog čega je vraćen u pritvor. To onda nije bilo dovoljno, već je ponovno pušten kako bi na dužnosti gradonačelnika kontrolirao procese, aktere, svjedoke...

I nastavio raditi kao i prije uhićenja.

Bandićev vozač nije samo dobio kućice za Martinje. Prema informacijama Zagrebinfo, samo ove godine vozač je dobio 318 štandova i 54 kućice na glavnom zagrebačkom trgu koje je kasnije iznajmio izlagačima na raznim manifestacijama.

Bi li snalažljivi poduzetnik i direktor tvrtke s jednim zaposlenim dobvao takve poslovne aranžmane da nije bio Bandićev vozač?

Bi li dobivao poslove da nije promijenio iskaz na sudu?

Bi li dobivao poslove da ne zna o Bandiću mnogo toga što bi se moglo upotrijebiti protiv njega na sudu?

Tko misli da su pitanja retorička, neka i dalje to misli.

Kad se nekog pritvorenika i optuženika pušta na slobodu do početka suđenja, tada se u pravilu vodi računa o tome da ne bude opasnosti od ponavljanja djela. Za Milana Bandića to očito ne vrijedi.

Za njega ponavljanje djela očito ne predstavlja nikakvu opasnost.

