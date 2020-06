Da je stalno kampanja, HDZ bi Hrvatsku pretvorio u Švicarsku. Problemi kreću kad osvoji vlast

U kampanjama HDZ rješava sve probleme. Zastoj nastaje kad se osvoji vlast. Plenković je predstavio program HDZ-a u kojem se podgrijavaju zaboravljena obećanja i razbacuje novcem, ali bez onih pravih reformi.

<p>HDZ bi bio najsretniji da je stalno u predizbornoj kampanji.</p><p>Jer u kampanjama najlakše rješava sve probleme.</p><p>Evo, premijer Andrej Plenković poručio je jučer na predstavljanju izbornog programa HDZ-a da će upravo danas, mjesec dana prije izbora, održati konferenciju s konzultantima oko preuzimanja INA-e. "Nakon toga ćemo vas obavijestiti o daljnjim koracima", kazao je šef HDZ-a.</p><p>Isto obećanje Plenković je dao prije četiri godine kad je ozbiljno tvrdio da ima spreman plan i zatvorenu financijsku konstrukciju. Na to se potom brzo zaboravilo, nafta je nastavila teći prema Mađarskoj, a obećanje se podgrijalo u predizbornoj kampanji.</p><p>Jer nema boljeg tajminga od predizbornog tajminga.</p><h2>Švicarska na papiru - i od papira</h2><p>I ne rješava HDZ u kampanji samo INA-u, koju nije riješio u četiri godine mandata. Riješit će i Imunološki zavod, kojeg smo se sjetili tek u pandemiji koronavirusa, riješit će i bolnicu u Blatu, koju je HDZ "riješio" još za Ive Sanadera.</p><p>Da je barem HDZ stalno u kampanji. Hrvatska bi odavno bila Švicarska.</p><p>Problemi, međutim, nastaju kad HDZ nakon svih tih spektakularnih obećanja zasjedne na vlast.</p><p>U kampanji je najbitnije da su obećanja skuplja, raskošnija i pompoznija od obećanja suparničkih stranaka. Manje je bitno hoće li se ona provesti u djelo.</p><p>Plenković sada obećava smanjenje broja ministarstava. To ćemo vidjeti kad se nakon izbora nakrca koalicijskim partnerima i parazitima.</p><h2>Lete, lete, lete... avioni</h2><p>Obećava novi postupak nabavke borbenih zrakoplova, premda je ova prošla nabavka propala u nezapamćenom skandalu. </p><p>Plenković nudi hrvatskim građanima "sigurnost" koju, sudeći po aferama, skandalima, odnosu prema nacionalnim interesima, državnim resursima i institucijama, upravo HDZ najviše ugrožava.</p><p>Obećao je da će obnoviti Zagreb nakon potresa, iako je raspustio parlament prije nego što je usvojio Zakon o obnovi Zagreba i prije nego što je zatražio financijsku pomoć od Europske unije.</p><p>Ispričao se zbog toga što je imenovao Josipu Rimac državnom tajnicom, ali odbacio odgovornost zbog onoga što je ona godinama na toj funkciji i s tim autoritetom radila. Nije se ispričao zbog svih onih ministara koje je branio, pa nečasno otpustio, pa vratio u Sabor, pa sada angažirao u kampanji.</p><h2>Razbacuje milijarde</h2><p>I ono najvažnije, u kampanji se razbacuje novcem, povećanjima plaća, mirovina, dječjeg doplatka, kao da mu je to zadnje u životu. I kao da se na srpanjske izbore ne žuri upravo zato da preduhitri financijski kolaps koji nas čeka najesen.</p><p>Možda Plenković sve to obećava samo kako bi dobio izbore. A možda Plenković zna da neće dobiti izbore, pa se razbacuje obećanjima. </p><p>Kako god bilo, predizborni programi - naročito HDZ-ovi, iako ni drugi ne zaostaju - postali su predmet sprdnje, a ne motivacija za privlačenje glasova. Neostvarena obećanja kombiniraju se s nemogućim, realna obećanja miksaju se s fantazijama, a sve njih najlakše je s vremena na vrijeme promućkati i ritualno izliti na papir.</p><p>Jer papir trpi svašta.</p><p>Konzultirajmo samo Ivu Sanadera i njegovu jamstvenu karticu iz 2007. godine.</p><p>Kod HDZ-a, međutim, ima još jedna bitna komponenta.</p><h2>Ocjena prošlog mandata</h2><p>Vladajuću stranku u borbi za drugi mandat ocjenjuje se prema onome što je napravila u protekle četiri godine, a ne prema onome što nudi za naredne četiri. Na izborima se nagrađuje ili kažnjava prema onome što je pokazala u proteklom mandatu.</p><p>A Plenkovićeva ekipa nije pokazala nikakvu reformsku kvalitetu, nikakvu viziju, niti hrabrost da povuče snažnije poteze. Jedina svrha mandata bilo je održavanje na vlasti svim sredstvima.</p><p>Tako i predstavljanje izbornog programa ima samo jednu svrhu - dokopati se vlasti. Za HDZ to je oduvijek bio jedini smisao postojanja.</p><p>Plenković je najhrabriji reformator kad dođe predizborna kampanja, iako se ni među ovim obećanjima ne može pronaći niti jedan krupan, bitan i neophodan reformski zahvat. Sve se svodi na praćakanje u plićaku.</p><p>Ali nakon pobjede na izborima program više nije bitan. Sve do sljedeće kampanje.</p>