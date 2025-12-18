U Gostioni, lokalu nešto bliže Cvjetnom, poznatom okupljalištu mlade generacije koja voli potrošiti, i u kojem boca Jamesona u redovnoj cijeni stoji 115 eura s četiri cole u paketu, imaju sve popunjene stolove
Lude cijene Badnjaka u centru Zagreba: Evo koliko ćete platiti rezervaciju stola na 'špici'
Posljednjih je godina zagrebačka špica stvarno postala 'špica' za 'doček' Božića i Nove godine. Sve je popularnije među mladima, i onim nešto starijima dočekati ih u samom centru Zagreba, točnije na Cvjetnom trgu, u Bogovićevoj i Margaretskoj gdje se skupi 'sav pošten svijet'. Onda se naruči i život krene. Partijana traje cijeli dan - od jedanaest ili od podneva pa sve do navečer do 22 ili 23 sata.
Ljudi stalno cirkuliraju, dobra atmosfera je zagarantirana jer iz zvučnika na ulicama trešti uglavnom domaća i domoljubna glazba, što posebno raspiri veselje i na blagdane, pa neki na krilima alkoholnih para ostavljaju bogatstvo za stolovima, samo da bi bili viđeni, neki se stvarno dolaze zabaviti s prijateljima i društvom, a nekima je to samo - zagrijavanje za dalje. Zavirili smo u nekoliko lokala na spomenutoj lokaciji u koje prošle godine nisi mogao ni uć', čak ni na terasu.
Nekadašnji Maraskino, sada pod novom maskom imena Ruž, kao i Orange slastičarnica i istoimeni wine-bar u Margaretskoj, koji navodno drži isti vlasnik, nudi provod i stol za 200 eura. To su, objašnjava nam mladi konobar Ivan (24), 3 do 4 boce vina, ili jedna boca žestice koja se u tim prilikama obično naručuje. I za Badnjak i za Staru godinu radit će svih 30 konobara zajedno sa šankerima, jer očekuju 'ludnicu'. Dobro je u svemu tome, kaže, da drugi dan imaju slobodno.
U Gostioni, lokalu nešto bliže Cvjetnom, poznatom okupljalištu mlade generacije koja voli potrošit, i u kojem boca Jamesona u redovnoj cijeni stoji 115 eura s četiri cole u paketu, imaju sve popunjene stolove, još unazad dva mjeseca, od 5. studenog, kad su pustili obavijest na mreže da je super provod zagarantiran. No netko je otkazao rezervaciju, pa se i sada, u posljednjem trenu može naći jedan slobodan.
- To su dvije boce žestokog ili četiri butelje vina. Pije se klasika, viski, pelinkovac i votka - dodaju užurbani konobari. U Boniti, na samom ćošku Cvjetnog trga, popričali smo s konobarom koji već nekoliko godina radi 'dočeke'. Gabrijel (24) nam kaže kako je rezervacija stola 200 eura, ali i da se popije dosta, čak i preko toga. Neki se zadrže dulje, neki popiju bocu i odu dalje...
- Kod nas najviše ide Prosecco, koji stoji oko 40 eura boca. Tako da se kod nas mogu popiti i do pet boca tko može - otkriva nam i dodaje da će svi konobari biti u pogonu cijeli dan, ali da zato uvijek sutradan odmaraju, kad i skoro svi.
- Dosta se ljudi mijenja, dođu veće ili manje grupe. Iako izgleda da je previše love dati za tako nešto, mi smo, koliko znam, tu najjeftiniji. Ipak je to dva puta u godini, pa tko se ne bi počastio. Svi se spremaju i jedva čekaju da malo izađu za Badnjak i Novu, feštaju, uživaju. Nema nereda nikada, pristojna je to ekipa - kaže konobar i dodaje da će ove godine DJ puštati manje stranih, a više domaćih hitova, poput trasha, na koji se ljudi dosta 'pale'.
U slastičarnici Millennium koja u Bogovićevoj ima terasu, kažu da kod njih ima rezervacija na ime, ali se može doći za stol i piti bez najave, naravno ako je slobodno. Kažu nam najviše da idu vino i viski, nitko ne pije koktele, ali da ljudi kad dođu, baš puno potroše.
U Vip Travel Cafeu čudno su nas pogledali kad smo pitali ima li još slobodnih stolova za doček, a onda su nam i odgovorili da su stolovi rezervirani još prije šest mjeseci.
- Bez obzira što se pije, ljudi se počinju kupiti prije ponoći, iako mi radimo do tada, i uglavnom odlaze u klubove. Pije se žestoko, vino i prosecco - kazale su nam dvije konobarice.
U najpoznatijem od svih, Bulldogu cafeu, smještenom na najboljoj mogućoj lokaciji u cijeloj Bogovićevoj, na uglu s Petrićevom koja cijela zna biti krcata zbog gostiju koji se žele pridružiti slavlju, u pogonu će za Badnjak i Staru Godinu biti svih 25 konobara.
- Sve se pije, i puno se popije tih dana, ipak su blagdani i ljudi se žele opustiti. Kod nas se ne plaća rezervacija, iako se kod konkurencije plaća. No morate znati da mi imamo stalne goste koji već godinama dolaze i s nama slave, tako da dođite i vi i budite dio atmosfere - poziva nas konobar Željko i dodaje da se kod njih pak, stol rezervira još u ljeto, dakle, barem pet mjeseci ranije...
Za sve koji se nisu snašli ili si financijski ne mogu priuštiti pokazati koliko su im prepuni novčanici, uvijek mogu svratiti na Advent na kojem je kuhano vino između 3 i šest eura, pa i nekoliko rundi neće ih baciti u bankrot. Druga je opcija i kupnja alkohola u vlastitom aranžmanu u dućanu, i uz par papirnatih čaša koje ne odzvanjaju kao staklene i u blizini terasa i muzike koju će ponuditi ovi kafići, nazdraviti ugodnim blagdanima i godini što nam hrli u susret... Barem da se, na kratko, bude dio ove pomalo umjetno napumpane atmosfere...
