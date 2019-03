Evo kako na pijanoj kumi HDZ spašava svoj ugled (a i Žalac)

HDZ-u se "nanosi šteta" kad se u javnosti dozna za nesreću, a ne kad se vozi pijan, pogazi ljude i pobjegne s mjesta nesreće.

HDZ-u se "nanosi šteta" kad u medijima izađe priča o zlostavljanju djeteta, a ne kad se to zlostavljanje događa godinama.

"Nanosi se šteta" kad se govori da ti netko u stranci podmeće, a ne kad ti u dvorištu osvane Mercedes u vlasništvu tvrtke koja je izabrana na tvom natječaju.

"Nanosi se šteta" HDZ-u kad se krene u rušenje svoje Vlade, a ne kad si u sukobu interesa i povezan s lobistima MOL-a.

I "nanosi se šteta" stranci kad bivši premijer na press konferenciji optuži predsjednicu stranke zbog sporazuma sa Slovenijom, a ne kad taj premijer godinama skuplja materijal za višestruke optužnice za korupciju, kriminal i ratno profiterstvo.

Ali ne nanosi se šteta stranci i ne isključuju se iz HDZ-a izborni pobjednici na nedavnim izborima u Lici protiv kojih je podignuta optužnica zbog izazivanja prometne nesreće s izazivanjem teških tjelesnih ozljeda.

HDZ i njegov ugled

To su kriteriji po kojima HDZ isključuje iz stranke one za koje smatra da su stranci "nanijeli štetu". To su situacije u kojima HDZ štiti vlastiti ugled. Ne kad se gazi ljude, tuče familiju, radi za strance, širi korupcija, pune crni fondovi, već kad se o svemu tome počne govoriti u javnosti. Ili kad se krene govoriti protiv stranke.

Marijana Obradović, kuma ministrice Gabrijele Žalac, od petka više nije članica Hrvatske demokratske zajednice. Radi se o osobi koja je krajem prošle godine u alkoholiziranom stanju naletjela na pješakinju, vukla je autom 30 metara, nanijela joj teške ozljede, a onda pobjegla s mjesta nesreće. I koja bi sigurno ostala u HDZ-u da joj kuma Žalac nije pogazila djevojčicu vozeći auto bez važeće vozačke dozvole.

Kad je ministrica Žalac došla u fokus javnosti, došla je i njezina kuma. I da ne bi iz stranke bila isključena Žalac, isključena je njezina kuma. Netko je morao platiti.

Brbljava Žalac

Gabrijela Žalac očito ne nanosi baš toliku štetu HDZ-u svojom prometnom nesrećom, kršenjem zakona, laganjem, muljanjem i luksuznim vozilom u vlasništvu osobe kojoj je njezino ministarstvo dalo novac na natječaju. Ali je zato nanosi njezina kuma.

Žalac štetu svom HDZ-u, sudeći po reakcijama njezinih stranačkih kolega, nanosi tek optužbama o tome da joj "smještaju iz stranke", o čemu ona ima "insinuacija i dokaza". I ako će joj išta presuditi u partiji, to će biti iznošenje prljavog veša u javnost. To se u sektama smatra smrtnim grijehom.

U sektama je šutnja jedno od temeljnih pravila. Sve mora ostati u krugu obitelji. Sve se rješava unutar stranke.

Ako se kolju, onda se kolju dalje od javnosti. Kad si podmeću, nitko za to ne smije znati. Kad se prenose iz ruke u ruku torbe pune gotovine za crne fondove, onda se one moraju spremiti u sef, a ne odnijeti na policiju. I kad se u dvorištu parkira Mercedes, onda se pokrije ušima, a ne izaziva stranački rat optužbama za podmetanje.

Nasrtanje na šefa

O ugledu HDZ-a i što on zapravo podrazumijeva i uključuje već se godinama vode filozofske rasprave u kojima su se odavno pobrkali svi kriteriji. Pa kad premijer fizički nasrne na saborskog zastupnika, onda se to ne smatra "nanošenjem štete" stranci već upravo suprotno, jačanjem stranke i njezina vođe.

Ali kad se javno nasrne na šefa stranke ili kad ministrica nasrne na one koji joj iz stranke podmeću Mercedes u dvorištu, tada se na to gleda kao na nanošenje štete HDZ-u.

Kad Sanader pljačka državu, onda je to pobjednička politika HDZ-a. Kad Sanader na presici napadne šeficu stranke, promptno ga se najuri iz partije. Kao što se najurilo i Jadranku Kosor zato što svoje mišljenje o Tomislavu Karamarku nije iznijela na tijelima stranke, već u medijima.

I tako dalje i tako unedogled.

Zakon šutnje

Sada je kuma ministrice Žalac dobila nogu iz stranke tek kad je u medije izašla priča o okolnostima njezine prometne nesreće, ali ne i u protekla četiri mjeseca koliko se zna za tu nesreću. A okolnosti ne bi izašle u javnost da kuma Žalac nije sama skrivila svoju prometnu nesreću.

Pouka: HDZ-ovci mogu raditi što god hoće, krasti koliko hoće, zapošljavati kod hoće, primati darove od koga hoće, obračunavati se s kim hoće i rušiti koga bi htjeli, dokle god to rade u tišini, samoći i daleko od javnosti.

Tko prekrši zavjet, baca ga se pod autobus. Samo se tako osnažuje stranka.

