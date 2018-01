Hvala ti šerife Dado što si pokazao bijedu naše politike...

Ne može se ne odati barem jedno priznanje šefu ličko-senjskog HDZ-a i županu Darku Milinoviću. On je barem jedini javno imao petlju reći ono što drugi misle i potiho odrađuju nakon izbornih pobjeda. Milinović je podnio ostavku na mjesto šefa ličkog HDZ-a zajedno sa svim lokalnim čelnicima stranke. I to zato što stranka nije u potpunosti provela ono što je za njih potpuno normalno: podijelila plijen među njihovim članstvom. Plijen su županijske i državne ustanove, agencije, parkovi..., odnosno sve što je na području županije.

Milinović je još prije dvije godine jasno poručio tadašnjem šefu HDZ-a Karamarku da ima pobunu lokalnih članova jer nisu smijenjeni stari kadrovi i postavljeni njihovi. Tako je sad i s Nacionalnim parkom Plitvička jezera. Milinovićev izbor nije prošao kod ministra zaštite okoliša. Njegov izbor nije prošao jer je isto to ministarstvo podnijelo kaznenu prijavu protiv te osobe za uništavanje parka. Zato što joj se sudilo zajedno sa suprugom za milijunske malverzacije u Parku prirode. Ali Milinovićev HDZ je rekao da je ona najstručnija i to bi trebalo biti dovoljno. I izabrani ravnatelj je iz HDZ-a, iz Like, koji za sobom nema afera. To je manje važno, novi ravnatelj jednostavno ne bi odgovarao ličkom šerifu Milinoviću. I to je razlog za pobunu. Nacionalni park Plitvice ima proračun od 360 milijuna kuna, dvostruko veći od Ličko-senjske županije.

On je zlatna koka. Milinović godinama tamo kadrovira, a nema ravnatelja koji nije imao afere ili kaznene prijave za malverzacije. Park je tu da od njega žive pobjednici na izborima. Nema veze što se sustavno uništava. Plitvice su samo primjer. Isti obrazac, samo bez ovakve javne drame, odvija se u svim poduzećima i ustanovama. Uhljebi svoje, uzmi što možeš, dok traje - traje. Svatko bez stranačke iskaznice i lojalnosti šefu ne može ni primirisati. Zapamtite zato Milinovićeve izjave. One ocrtavaju svu bijedu hrvatske politike.