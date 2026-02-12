Bolest od koje je umro 'Dawson' je tihi ubojica - ovo su simptomi raka debelog crijeva

Glumac James Van Der Beek je u studenome 2024. otkrio da boluje od raka crijeva trećeg stadija. Točnije, riječ je o raku koji obuhvaća debelo crijevo i rektum, a posljednjih godina sve češće pogađa mlađe od 50 godina.

Stručnjaci upozoravaju da su simptomi često suptilni i lako se pripisuju bezazlenim stanjima. Među znakovima na koje treba obratiti pažnju su dugotrajne promjene u probavi, krv u stolici, bolovi u trbuhu, umor i neobjašnjiv gubitak kilograma.

1. Anemija

Dijagnoza anemije može biti prvi znak da krvarite iznutra, čak i ako niste primijetili druge simptome raka debelog crijeva. Ako žena ima menstruaciju, manja je vjerojatnost da će se anemija pojaviti s drugim simptomima. Ako je muškarac anemičan, pretpostavlja se da odnekud krvari. Nije rijetkost da ljudi krvare iznutra do čak šest mjeseci prije nego što se nešto pojavi u stolici.

2. Ne možete doći do zraka

Još jedna nuspojava sporog unutarnjeg krvarenja je nedostatak daha. Ako nemate obilna krvarenja i ne povraćate krv, vaše tijelo unosi više plazme u krv bez stvaranja viška željeza ili crvenih krvnih zrnaca.

3. Osjećate se naduto

Ako se stvari počnu gomilati u debelom crijevu, može doći do nadutosti. Ako se osjećate napuhnuto ili grčevito dulje vrijeme, to bi mogli biti simptomi raka debelog crijeva. Ako osjećate stalnu bol u desnoj strani trbuha, to može značiti bolest u kasnijim fazama i proširiti se na jetru.

4. Imate promjene u navikama pražnjenja crijeva

Novonastali i uporni zatvor, proljev ili osjećaj da se crijeva ne isprazne u potpunosti mogu biti prvi rani pokazatelji.

5. Imate jak zatvor

Povremena opstipacija vas vjerojatno ne treba brinuti, ali ako postane ozbiljna i teška, ona bi mogla ukazivati na rak debelog crijeva. Ako vam se čini da stalno imate zatvor, trebali biste to provjeriti.

6. Imate 'mršavu' stolicu

Obratite pažnju na toi što je u wc-u, čak i ako ne vidite krv - stolica može otkriti manje poznate simptome debelog crijeva. Ako je vaša stolica dosljedno uskog i mršavog oblika, a inače je deblja - to bi moglo ukazivati na ograničenje debelog crijeva uzrokovano polipom. Stalna dijareja također može biti jedan od simptoma raka debelog crijeva.

8. Neobjašnjiv gubitak na težini

Gubitak kilograma bez promjene prehrane ili razine tjelesne aktivnosti također je tihi znak raka debelog crijeva.

9. Kronični umor i slabost

Ovaj umor često je posljedica anemije zbog nedostatka željeza, uzrokovane laganim, ali stalnim krvarenjem iz tumora koje nije vidljivo golim okom.

10. Povraćanje bez poznatog razloga

Ako vam je često muka ili povraćate i imate neke od gore navedenih simptoma, pod hitno trebate posjetiti liječnika.