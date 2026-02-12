Obavijesti

PREPOZNAJTE IH NA VRIJEME

Bolest od koje je umro 'Dawson' je tihi ubojica - ovo su simptomi raka debelog crijeva

Piše Anamarija Dukši,
Foto: John Nacion/starmaxinc.com

James Van Der Beek, zvijezda serije Dawson’s Creek, preminuo je u 48. godini nakon borbe s kolorektalnim karcinomom. Ova bolest sve češće pogađa mlađe osobe, pa je važno prepoznati tihe znakove bolesti

Glumac James Van Der Beek je u studenome 2024. otkrio da boluje od raka crijeva trećeg stadija. Točnije, riječ je o raku koji obuhvaća debelo crijevo i rektum, a posljednjih godina sve češće pogađa mlađe od 50 godina.

Stručnjaci upozoravaju da su simptomi često suptilni i lako se pripisuju bezazlenim stanjima. Među znakovima na koje treba obratiti pažnju su dugotrajne promjene u probavi, krv u stolici, bolovi u trbuhu, umor i neobjašnjiv gubitak kilograma.

1. Anemija

Dijagnoza anemije može biti prvi znak da krvarite iznutra, čak i ako niste primijetili druge simptome raka debelog crijeva. Ako žena ima menstruaciju, manja je vjerojatnost da će se anemija pojaviti s drugim simptomima.  Ako je muškarac anemičan, pretpostavlja se da odnekud krvari. Nije rijetkost da ljudi krvare iznutra do čak šest mjeseci prije nego što se nešto pojavi u stolici.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Ne možete doći do zraka

Još jedna nuspojava sporog unutarnjeg krvarenja je nedostatak daha. Ako nemate obilna krvarenja i ne povraćate krv, vaše tijelo unosi više plazme u krv bez stvaranja viška željeza ili crvenih krvnih zrnaca.

3. Osjećate se naduto

Ako se stvari počnu gomilati u debelom crijevu, može doći do nadutosti. Ako se osjećate napuhnuto ili grčevito dulje vrijeme, to bi mogli biti simptomi raka debelog crijeva. Ako osjećate stalnu bol u desnoj strani trbuha, to može značiti bolest u kasnijim fazama i proširiti se na jetru.

4. Imate promjene u navikama pražnjenja crijeva

Novonastali i uporni zatvor, proljev ili osjećaj da se crijeva ne isprazne u potpunosti mogu biti prvi rani pokazatelji.

5. Imate jak zatvor

Povremena opstipacija vas vjerojatno ne treba brinuti, ali ako postane ozbiljna i teška, ona bi mogla ukazivati na rak debelog crijeva. Ako vam se čini da stalno imate zatvor, trebali biste to provjeriti.

6. Imate 'mršavu' stolicu 

Obratite pažnju na toi što je u wc-u, čak i ako ne vidite krv - stolica može otkriti manje poznate simptome debelog crijeva. Ako je vaša stolica dosljedno uskog i mršavog oblika, a inače je deblja - to bi moglo ukazivati na ograničenje debelog crijeva uzrokovano polipom. Stalna dijareja također može biti jedan od simptoma raka debelog crijeva.

girl holding toilet papers in her hands.
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

8. Neobjašnjiv gubitak na težini

 Gubitak kilograma bez promjene prehrane ili razine tjelesne aktivnosti također je tihi znak raka debelog crijeva.

9. Kronični umor i slabost 

Ovaj umor često je posljedica anemije zbog nedostatka željeza, uzrokovane laganim, ali stalnim krvarenjem iz tumora koje nije vidljivo golim okom.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

10. Povraćanje bez poznatog razloga

Ako vam je često muka ili povraćate i imate neke od gore navedenih simptoma, pod hitno trebate posjetiti liječnika.

