Krstičević nas je podsjetio da je i on trebao odletjeti iz Vlade

Već smo zaboravili na Damira Krstičevića.

Trebao je u nedavnoj rekonstrukciji Vlade biti jedan od prvih kandidata za odlazak s mjesta ministra obrane, i to najviše zbog propalog posla nabavke američkih zrakoplova F16 Barak od Izraela.

Umjesto toga, dodijeljena mu je sankcija u vidu oduzimanja titule potpredsjednika Vlade.

I sreća njegova da je Plenkovićevo "osvježivanje" Vlade upravo prošlo, pa Krstičevićev gaf s press konferencije povodom bombaškog napada na hrvatske vojnike u Afganistanu neće biti shvaćen dovoljno ozbiljno.

Iako je na njoj ministar obrane ponovno istaknuo svoju kandidaturu za ostavku u Vladi.

Sigurnosna ugroza

Nakon što je ministar novinarima iznio podatke o pogibiji i ranjavanju hrvatskih pripadnika misije u Afganistanu, glasnogovornica NATO-ove misije Resolute Support kontaktirala je N1 televiziju sa zamolbom da se u izvještaju ukloni karta na kojoj je bila ucrtana ruta kretanja napadnutog automobila jer se radi "o sigurnosnoj ugrozi i objavi klasificiranih podataka".

"Objavljena fotografija vezana za tu priču je povjerljiva i nikad nije smjela biti puštena u javnost", rekla je glasnogovornica Debra Richardson.

U prijevodu, ministar Krstičević ugrozio je objavom tih informacija na press konferenciji sigurnost koalicijskih snaga u Kabulu.

Njegov odgovor bio je karakterističan: "Hrvatska je objavila ono što je bilo potrebno i ništa nismo objavili što je bilo nepotrebno".

Kome ćemo onda vjerovati: NATO savezu ili ministru Krstičeviću?

Ne meže

Hoćemo li vjerovati istom onom ministru koji nas je uvjeravao da Izrael može Hrvatskoj - i samo Hrvatskoj - prodati prerađene ratne zrakoplove bez američke dozvole? Pa je ispalo da ipak ne može.

Nakon tog skandala preko kojeg je premijer Plenković oportunistički prešao, Krstičević se pritajio i ušutio dok su oko njega u Vladi frcali šrapneli i letjeli ministri. Da bi nas ovoga tjedna podsjetio kako se i on, polaznik US War Collegea i član njegove Kuće slavnih, trebao naći na listi za otkaz.

Jer, uspio je na rutinskoj presici otkriti povjerljive podatke i ugroziti sigurnost NATO snaga u Afganistanu.

To bi se možda moglo tolerirati nekog amateru ili laiku, nekakvom civilu i nevježi, ali ne i ratnom generalu koji nas konstantno podsjeća kako se ne može pomiriti sa činjenicom da više nije general.

A sada nas je podsjetio da više ne bi trebao biti ni ministar.

Sramota i skandal

To nije samo sramota i packa direktno s terena u Afganistanu, već i ozbiljan propust kojim je hrvatski ministar obrane doveo u opasnost druge pripadnike misije u toj zemlji. Umjesto isprike, Krstičević je odbacio bilo kakvu odgovornost, ostajući čvrsto pri tome da "ništa nije prekršio" i da je Hrvatska "vodila računa o sigurnosti".

Kao što nas je uvjeravao da je posao s Izraelom gotova stvar.

Pa su Amerikanci spustili rampu, kao što je glasnogovornica NATO misije opomenula Krstičevića da novinarima dijeli povjerljive podatke.

Damir Krstičević nema potrebu sam podnijeti ostavku, premijer Plenković nema potrebe, a ni snage, ponovno nagovarati ministre na ostavku, tako da će ova situacija proći bez posljedica (barem za ministra).

No ako ništa drugo, barem nas je ministar obrane podsjetio da nema te rekonstrukcije koja bi iz Plenkovićeve vlade deložirala sve one koji to zaslužuju.

Svaki tjedan zaskočit će nas gaf jedan.

