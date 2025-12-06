SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku deseto je veliko natjecanje na kojemu nastupa i hrvatska nogometna reprezentacija u pokušaju da nastavi niz osvajanja medalja s prošla dva Mundijala (srebro u Rusiji 2018., bronca u Katru 2022.). Reformirano natjecanje prvi put okuplja 48 reprezentacija u borbi za trofej od 18-karatnog zlata.

Kad se igra SP 2026.?

Početak Svjetskog prvenstva zakazan je za 11. lipnja, a finale za 19. srpnja 2026. S obzirom na novi format, polufinalisti će prvi put na turniru odigrati čak osam utakmica, jednu više nego dosad. Iz prve faze prolaze po najbolje dvije selekcije iz svih 12 skupina uz čak osam trećeplasiranih.

Gdje se igraju utakmice SP-a 2026.?

Mundijal je podijeljen na tri zemljopisne regije. Zapadnu čine Los Angeles (SoFi Stadium, 70.240 mjesta), San Francisco Bay Area (Levi's Stadium, 68.500 mjesta), Seattle (Lumen Field, 68.740 mjesta) i Vancouver (BC Place, 54.500 mjesta). Središnju čine Dallas (AT&T Stadium, 80.000 mjesta), Guadalajara (Estadio Akron, 49.813 mjesta), Houston (NRG Stadium, 72.220 mjesta), Kansas City (Arrowhead Stadium, 76.416 mjesta), Ciudad de México (Estadio Banorte, 87.523 mjesta) i Monterrey (Estadio BBVA, 53.500 mjesta). Istočnu regiju čine Atlanta (Mercedes-Benz Stadium, 71.000 mjesta), Boston (64.628 mjesta), Miami (Hard Rock Stadium, 64,767 mjesta), New York/New Jersey (MetLife Stadium, 82.500 mjesta), Philadelphia (Lincoln Financial Field, 67.594 mjesta) i Toronto (BMO Field, 45.736 mjesta).

Tko prenosi utakmice SP-a 2026.?

Sve utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. prenosi Hrvatska televizija na 2. programu televizije i radija, kao i na platformi HRTi koja je besplatna unutar Hrvatske. Neke utakmice trećeg kola grupne faze, koje će se igrati u isto vrijeme, bit će dostupne samo na navedenoj plaformi.

Raspored utakmica SP-a 2026.

Faza po skupinama

Ždrijeb SP-a

Sva su vremena po srednjeuropskoj vremenskoj zoni.

Skupina A: Meksiko, Južnoafrička Republika, Južna Koreja, europski playoff D Češka/Irska - Danska/Sj. Makedonija

11. lipnja, 21 sat: Meksiko - Južnoafrička Republika (Ciudad de México)

(Ciudad de México) 12. lipnja, 4 sata: Južna Koreja - europski playoff D (Guadalajara)

(Guadalajara) 18. lipnja, 18 sati: europski playoff D - Južnoafrička Republika (Atlanta)

(Atlanta) 19. lipnja, 3 sata: Meksiko - Južnoafrička Republika (Guadalajara)

(Guadalajara) 25. lipnja, 3 sata: europski playoff D - Meksiko (Ciudad de México)

(Ciudad de México) 25. lipnja, 3 sata: Južnoafrička Republika - Južna Koreja (Monterrey)

Skupina B: Kanada, europski playoff A Wales/BiH - Italija/Sj. Irska, Katar, Švicarska

12. lipnja, 21 sat: Kanada - europski playoff A (Toronto)

(Toronto) 13. lipnja, 21 sat: Katar - Švicarska (San Francisco)

(San Francisco) 19. lipnja, 3 sata: Švicarska - europski playoff A (Los Angeles)

(Los Angeles) 19. lipnja, ponoć: Kanada - Katar (Vancouver)

(Vancouver) 24. lipnja, 21 sat: Švicarska - Kanada (Vancouver)

(Vancouver) 24. lipnja, 21 sat: europski playoff A - Katar (Seattle)

Skupina C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

14. lipnja, ponoć: Brazil - Maroko (New Jersey)

(New Jersey) 14. lipnja, 3 sata: Haiti - Škotska (Boston)

(Boston) 20. lipnja, ponoć: Brazil - Haiti (Philadelphia)

(Philadelphia) 20. lipnja, 3 sata: Škotska - Maroko (Boston)

(Boston) 25. lipnja, ponoć: Škotska - Brazil (Miami)

(Miami) 25. lipnja, ponoć: Maroko - Haiti (Atlanta)

Skupina D: SAD, Paragvaj, Australija, europski playoff C Slovačka/Kosovo - Turska/Rumunjska

13. lipnja, 3 sata: SAD - Paragvaj (Los Angeles)

(Los Angeles) 13. lipnja, 6 sati: Australija - europski playoff C (Vancouver)

(Vancouver) 19. lipnja, 6 sati: europski playoff C - Paragvaj (San Francisco)

(San Francisco) 19. lipnja, 21 sat: SAD - Australija (Seattle)

(Seattle) 26. lipnja, 4 sata: europski playoff C - SAD (Los Angeles)

(Los Angeles) 26. lipnja, 4 sata: Paragvaj - Australija (San Francisco)

Skupina E: Njemačka, Curaçao, Obala Bjelokosti, Ekvador

14. lipnja, 19 sati: Njemačka - Curaçao (Houston)

(Houston) 15. lipnja, 1 sat: Obala Bjelokosti (Philadelphia)

(Philadelphia) 20. lipnja, 22 sata: Njemačka - Obala Bjelokosti (Toronto)

(Toronto) 21. lipnja, 2 sata: Ekvador - Curaçao (Kansas City)

(Kansas City) 25. lipnja, 22 sata: Ekvador - Njemačka (New Jersey)

(New Jersey) 25. lipnja, 22 sata: Curaçao - Obala Bjelokosti (Philadelphia)

Skupina F: Nizozemska, Japan, europski playoff B Ukrajina/Švedska - Poljska/Albanija, Tunis

14. lipnja, 22 sata: Nizozemska - Japan (Dallas)

(Dallas) 15. lipnja, 4 sata: europski playoff B - Tunis (Monterrey)

(Monterrey) 20. lipnja, 19 sati: Nizozemska - europski playoff B (Houston/)

(Houston/) 21. lipnja, 6 sati: Tunis - Japan (Monterrey)

(Monterrey) 26. lipnja, 1 sat: Tunis - Nizozemska (Kansas City)

(Kansas City) 26. lipnja, 1 sat: Japan - europski playoff B (Dallas)

Skupina G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

15. lipnja, 21 sat: Belgija - Egipat (Seattle)

(Seattle) 16. lipnja, 3 sata: Iran - Novi Zeland (Los Angeles)

(Los Angeles) 21. lipnja, 21 sat: Belgija - Iran (Los Angeles)

(Los Angeles) 22. lipnja, 3 sata: Novi Zeland - Egipat (Vancouver)

(Vancouver) 27. lipnja, 5 sati: Novi Zeland - Belgija (Vancouver)

(Vancouver) 27. lipnja, 5 sati: Egipat - Iran (Seattle)

Skupina H: Španjolska, Zelenortski Otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj

15. lipnja, 18 sati: Španjolska - Zelenortski Otoci (Atlanta)

(Atlanta) 16. lipnja, ponoć: Saudijska Arabija - Urugvaj (Miami)

(Miami) 21. lipnja, 18 sati: Španjolska - Saudijska Arabija (Atlanta)

(Atlanta) 22. lipnja, ponoć: Urugvaj - Zelenortski Otoci (Miami)

(Miami) 27. lipnja, 2 sata: Urugvaj - Španjolska (Guadalajara)

(Guadalajara) 27. lipnja, 2 sata: Zelenortski Otoci - Saudijska Arabija (Houston)

Skupina I: Francuska, Senegal, međukonfederacijski playoff 2 Bolivija/Surinam - Irak, Norveška

16. lipnja, 21 sat: Francuska - Senegal (New Jersey)

(New Jersey) 17. lipnja, ponoć: međukonfederacijski playoff 2 - Norveška (Boston)

(Boston) 22. lipnja, 23 sata: Francuska - međukonfederacijski playoff 2 (Philadelphia)

(Philadelphia) 23. lipnja, 2 sata: Norveška - Senegal (New Jersey)

(New Jersey) 26. lipnja, 21 sat: Norveška - Francuska (Boston)

(Boston) 26. lipnja, 21 sat: Senegal - međukonfederacijski playoff 2 (Toronto)

Skupina J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

16. lipnja, 6 sati: Austrija - Jordan (San Francisco)

(San Francisco) 17. lipnja, 3 sata: Argentina - Alžir (Kansas City)

(Kansas City) 22. lipnja, 19 sati: Argentina - Austrija (Dallas)

(Dallas) 23. lipnja, 5 sati: Jordan - Alžir (San Francisco)

(San Francisco) 28. lipnja, 4 sata: Jordan - Argentina (Dallas)

(Dallas) 28. lipnja, 4 sata: Alžir - Austrija (Kansas City)

Skupina K: Portugal, međukonfederacijski playoff 1 Nova Kaledonija/Jamajka - DR Kongo, Uzbekistan, Kolumbija

17. lipnja, 19 sati: Portugal - međukonfederacijski playoff 1 (Houston)

(Houston) 18. lipnja, 4 sata: Uzbekistan - Kolumbija (Ciudad de México)

(Ciudad de México) 23. lipnja, 19 sati: Portugal - Uzbekistan (Houston)

(Houston) 24. lipnja, 4 sata: Kolumbija - međukonfederacijski playoff 1 (Guadalajara)

(Guadalajara) 28. lipnja, 1.30: Kolumbija - Portugal (Miami)

(Miami) 28. lipnja, 1.30: međukonfederacijski playoff 1 - Uzbekistan (Atlanta)

Skupina L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

17. lipnja, 22 sata: Hrvatska - Engleska (Dallas)

(Dallas) 18. lipnja, 1 sat: Gana - Panama (Toronto)

(Toronto) 23. lipnja, 22 sata: Engleska - Gana (Boston)

(Boston) 24. lipnja, 1 sat: Hrvatska - Panama (Toronto)

(Toronto) 28. lipnja, 23 sata: Panama - Engleska (New Jersey)

(New Jersey) 28. lipnja, 23 sata: Hrvatska - Gana (Philadelphia)

Nokaut faza

Šesnaestina finala

28. lipnja: A2 - B2 (ŠF1, Los Angeles)

(ŠF1, Los Angeles) 29. lipnja: E1 - A3/B3/C3/D3/F3 (ŠF2, Boston)

(ŠF2, Boston) 29. lipnja: F1 - C2 (ŠF3, Guadalupe)

(ŠF3, Guadalupe) 29. lipnja: C1 - F2 (ŠF4, Houston)

(ŠF4, Houston) 30. lipnja: I1 - C3/D3/F3/G3/H3 (ŠF5, New Jersey)

(ŠF5, New Jersey) 30. lipnja: E2 - I2 (ŠF6, Dallas)

(ŠF6, Dallas) 30. lipnja: A1 - C3/E3/F3/H3/I3 (ŠF7, Ciudad de México)

(ŠF7, Ciudad de México) 1. srpnja: L1 - E3/H3/I3/J3/K3 (ŠF8, Atlanta)

(ŠF8, Atlanta) 1. srpnja: D1 - B3/E3/F3/I3/J3 (ŠF9, San Francisco)

(ŠF9, San Francisco) 1. srpnja: G1 - A3/E3/H3/I3/J3 (ŠF10, Seattle)

(ŠF10, Seattle) 2. srpnja: K2 - L2 (ŠF11, Toronto)

(ŠF11, Toronto) 2. srpnja: H1 - J2 (ŠF12, Los Angeles)

(ŠF12, Los Angeles) 2. srpnja: B1 - E3/F3/G3/I3/J3 (ŠF13, Vancouver)

(ŠF13, Vancouver) 3. srpnja: J1 - H2 (ŠF14, Miami)

(ŠF14, Miami) 3. srpnja: K1 - D3/E3/I3/J3/L3 (ŠF15, Kansas City)

(ŠF15, Kansas City) 3. srpnja: D2 - G2 (ŠF16, Dallas)

Osmina finala

4. srpnja: pobjednik ŠF2 - pobjednik ŠF5 (OF1, Philadelphia)

(OF1, Philadelphia) 4. srpnja: pobjednik ŠF1 - pobjednik ŠF3 (OF2, Houston)

(OF2, Houston) 5. srpnja: pobjednik ŠF4 - pobjednik ŠF6 (OF3, New Jersey)

(OF3, New Jersey) 5. srpnja: pobjednik ŠF7 - pobjednik ŠF8 (OF4, Ciudad de México)

(OF4, Ciudad de México) 6. srpnja: pobjednik ŠF11 - pobjednik ŠF12 (OF5, Dallas)

(OF5, Dallas) 6. srpnja: pobjednik ŠF9 - pobjednik ŠF10 (OF6, Seattle)

(OF6, Seattle) 7. srpnja: pobjednik ŠF14 - pobjednik ŠF16 (OF7, Atlanta)

(OF7, Atlanta) 7. srpnja: pobjednik ŠF13 - pobjednik ŠF15 (OF8, Vancouver)

Četvrtfinale

9. srpnja: pobjednik OF1 - pobjednik OF2 (ČF1, Boston)

(ČF1, Boston) 10. srpnja: pobjednik OF5 - pobjednik OF6 (ČF2, Los Angeles)

(ČF2, Los Angeles) 11. srpnja: pobjednik OF3 - pobjednik OF4 (ČF3, Miami)

(ČF3, Miami) 11. srpnja: pobjednik OF7 - pobjednik OF8 (ČF4, Kansas City)

Polufinale

14. srpnja: pobjednik ČF1 - pobjednik ČF2 (PF1, Dallas)

(PF1, Dallas) 15. srpnja: pobjednik ČF3 - pobjednik ČF4 (PF2, Atlanta)

Utakmica za 3. mjesto

18. srpnja: gubitnik PF1 - gubitnik PF2 (Miami)

Finale

19. srpnja: pobjednik PF1 - pobjednik PF2 (New Jersey)

Dodatne kvalifikacije za SP

Četiri mjesta rezervirana su za pobjednike europskog doigravanja u kojem sudjeluje 12 drugoplasiranih momčadi iz kvalifikacijskih skupina te četiri najbolje reprezentacije iz Lige nacija koje se nisu izravno kvalificirale. Polufinala se igraju 26., finala 31. ožujka.

put A : Wales/ BiH - Italija/ Sj. Irska

: Wales/ BiH - Italija/ Sj. Irska put B : Ukrajina/ Švedska - Poljska/ Albanija

: Ukrajina/ Švedska - Poljska/ Albanija put C : Slovačka/ Kosovo - Turska/ Rumunjska

: Slovačka/ Kosovo - Turska/ Rumunjska put D : Češka/ R. Irska - Danska/Sj. Makedonija

Dva mjesta rezervirana su za pobjednike međukonfederacijskog turnira u istom terminu, na kojem sudjeluje po jedan predstavnik Azije, Afrike, Južne Amerike i Oceanije, kao i dva Sjeverne i Srednje Amerike. Utakmice se igraju u Guadalajari i Monterreyu.

put 1 : Nova Kaledonija - Jamajka, pobjednika u finalu čeka DR Kongo

: Nova Kaledonija - Jamajka, pobjednika u finalu čeka DR Kongo put 2 : Bolivija - Surinam, pobjednika u finalu čeka Irak