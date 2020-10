Noć kad je i Hrvatska izgledala kao ozbiljna i uređena država

<p>Rano ujutro, u srijedu, Republika Hrvatska je izgledala poput ozbiljne, uređene, tolerantne države. S dugom i izgrađenom tradicijom demokratskog društva gdje tranzicija vlasti ne izaziva građanski rat ili ulične ratove rasa. Tu je noć ova Hrvatska, sa svim svojim golemim sranjima, isijavala stabilnost, umjerenost i civiliziranost.</p><p>To se čudo uzdiglo ispred naših očiju dok je iz Clevelanda odzvanjala prva debata američkih predsjedničkih izbora. Sučeljavanje Donalda Trumpa i Joea Bidena. Republikanac i demokrat sučelili su se samo 40 dana prije predsjedničkih izbora. Kakav neviđeni kaos i kakvo nezamislivo ludilo u izravnom prijenosu koji su, kao najpreciznija magnetna rezonanca snage deset Tesla, pokazali gdje je danas Amerika.</p><p>Nešto manje od četiri godine nakon što je Donald Trump, s više od tri milijuna glasova manjka, ušao u Bijelu kuću. I gospođa Melania. Bilo je to, tvrdi se, nacionalno poniženje u izravnom televizijskom prijenosu. Trump je antisistemski tribun. Bukač i nasilnik. Bez imalo obzira prema ikome osim prema samom sebi i vlastitim interesima. Pa je i svoj mandat pretvorio u biznis za sebe. Novac ispred svega. Odlično on to sve prodaje zaogrnut američkom zastavom.</p><p>Najveća demokracija na svijetu postala je država koje se mnogi klone. Uglavnom zbog predsjednika. Na debati su potvrđeni svi strahovi uljuđene Amerike. Trump bi, na svojoj divljačkoj platformi, opet mogao dobiti izbore i još četiri godine biti predsjednik najveće svjetske sile.</p><p>Oko 40 posto glasača u Americi stoji iza njega. Među njima rasisti koje je predsjednik na debati snažno ohrabrio. Sad nitko više ne može reći da Donald Trump ne podržava suprematističke skupine koje vjeruju da su bijelci nadmoćna rasa u Americi. I takav tip političara ima šanse pobijediti. Gdje je nestala “the Land of the free and home of the brave” i kad će se opet pojaviti</p>