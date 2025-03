Isprobali smo Xiaomi 15: Malen, ali brutalno snažan i spreman bilježiti sve vaše avanture

Xiaomi je na ovogodišnjem MWC sajmu u Barceloni paralelno s Ultrom predstavio i Xiaomi 15. I dok je Ultra privukla pozornost impresivnim fotografskim mogućnostima, kompaktni Xiaomi 15 pokazao se kao izuzetno zanimljiv i povoljniji uređaj koji ima puno toga za pokazati u borbi sa osnovnim Galaxyjem S25. Imali smo priliku isprobati ga tijekom nekoliko dana uoči samog lansiranja i uvjeriti se u njegove performanse. Ono što me najviše oduševilo tijekom korištenja su upravo njegovi manji gabariti koji su pravo osvježenje u moru divovskih telefona kojima smo danas okruženi.

Dizajn i izrada

Dizajn Xiaomija 15 je evolucija, a ne revolucija u odnosu na prošlogodišnji model i na prvi pogled djeluju gotovo identično. A i dimenzije su gotovo identične prethodniku (152.3 x 71.2 x 8.08 mm, 191 g), razlike su manje od milimetra. Kombinacija aluminijskog okvira i matiranog Xiaomi Shield stakla na poleđini stvara osjećaj elegancije i premiuma, a jako mi se sviđa što je spoj okvira i stražnjeg stakla izveden gotovo neprimjetno pod prstima. Isto staklo štiti i ekran, a iako je i ovdje Xiaomi pratio trendove ravnih rubova, izveli su to prilično elegantno pa je rub između stakla ekrana i okvira jedva primjetno zaobljen, ali i to doprinosi osjećaju u rukama. S bočne strane su tipke za glasnoću i isključivanje, a Xiaomi se nije riješio ni IR senzora, koji je na stražnjoj strani uređaja pa ga i dalje možete koristiti kao daljinski. Na stražnjoj strani pak dominira četvrtasti modul s kamerama, a iako je dizajniran da izgleda kao da su četiri, ovdje se nalaze tri kamere. Iako je kontrast ostataka kućišta i kamera modula efektan, ovo je dio uređaja koji mi se najmanje sviđa oblikom. Ultrazvučni senzor otiska prsta nalazi se ispod ekrana i to na prilično dobrom položaju. IP68 certifikat je dobrodošao jer jamči bezbrižno korištenje na kiši, ali i manje straha dok hodate blizu vodenih površina.

Foto: Xiaomi



Zelena boja testnog modela privlači poglede i u crnilu većine današnjih telefona jako se ističe. I to pozitivno. Osobno, ovo mi je najljepša boja koja se nudi (još su tu plava, crna i bijela).

No, na MWC sajmu u Barceloni imali smo priliku uživo vidjeti i "Liquid Silver" inačicu, koja je nešto teža (192 g) i deblja (8.48 mm), ali se navodi kao ravnopravna ‘boja’. Iako je ovo staklo koje je tako obrađeno, tekstura na prvi pogled izgleda kao da je kovani metal. Definitivno opcija za one koji žele nešto drugačije.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Ekran i zvuk

Ekran je jedan od glavnih aduta ovog kompaktnog snagatora. Rubovi su mu iznimno tanki, a 6.36-inčni LTPO AMOLED zaslon rezolucije 2670 x 1200 piksela (460 ppi) je oštar, živopisan i svijetao – s vršnom svjetlinom do čak 3200 nita. Upravo je ta svjetlina i razlika u odnosu na prošlogodišnji ekran (3000 nita).

Boje su žive, a paletu boja i živost možete prilagoditi svojim željama. Ja sam najčešće koristio originalne postavke ili vivid. Uz to, ekran ima dinamičko osvježavanje slike do 120 Hz za iznimno glatku sliku u svim situacijama. Ako želite, možete limitirati koje će aplikacije moći koristiti 120 Hz. Uz to, odziv na dodir doseže 300 Hz (lani 240 Hz), a tu je i cijeli niz TÜV Rheinland certifikata koji će čuvati vaše oči.

Foto: Xiaomi

Stereo zvučnici s podrškom za Dolby Atmos pružaju prilično uravnotežen zvuk, iako je donji zvučnik pravi, a gore se nalazi slušalica koja je tu i kao zvučnik. Prilično su glasni, ugodni za gledanje filmova i slušanje glazbe, iako se osjeti da im nedostaje basa.

Performanse

Ispod stakla krije se prava zvijer – Snapdragon 8 Elite, isti čipset kakav je i u 15 Ultra modelu, a dolazi i sa jednakom količinom memorije, čak 12 GB RAM-a i 512 GB interne memorije. U praksi to znači da vam snage nikad neće nedostajati, a imat ćete i više nego dovoljno prostora za vaše aplikacije i sve snimke (čak i 8K).

Xiaomi 15 leti kroz sve zadatke, bez obzira radilo se o igrama, paralelnom korištenju aplikacija ili nekim poslovnim zadacima i usporediv je sa svim top modelima danas. Telefon se minimalno grijao, a grafika je bila na najvišoj razini. Xiaomi ponosno ističe da čipset nudi čak 45% bolje CPU performanse i 44% bržu GPU obradu uz istovremeno čak 52% nižu potrošnju energije u usporedbi s prethodnikom.

Za hlađenje koristi Xiaomi IceLoop Wing-Type sustav, a pod opterećenjem benchmark testova i igara telefon se nije ništa ozbiljnije zagrijao od većine top telefona. Štoviše, pohvalno je vidjeti toliko snage u ovako kompaktnom kućištu.

Softver

Xiaomi 15 dolazi s novim HyperOS 2 sustavom koji se nalazi povrh Androida 15, a donosi niz AI funkcionalnosti – AI Writing, AI Speech Recognition, Interpreter, Subtitles, AI Search te AI alate za kreativnost. Mnoge od tih funkcionalisti su postale dostupne s verzijom softvera nakon lansiranja, a Xiaomi je izdao i nekoliko manjih ažuriranja telefona. Uređivanje fotografija nudi nekoliko zgodnih trikova, poput poboljšanja fotografije, proširenja slike, brisanja refleksija ili dijelova fotografije te igranja s nebom. Neke od tih rade malo bolje, ovisno o materijalu koji mu ponudite, a isto vrijedi i za ostale AI alate, jer neki su ograničeni limitiranom podrškom za jezike. Što se uređivanja fotografija tiče, bilo bi puno bolje da su ti AI alati odmah bili u uređaju, a ne da ih je trebalo skidati. Naravno, tu su Gemini i Circle to search, sada već sastavni element većine novih Androida.

HyperOS 2 sada nudi i niz dotjeranih detalja i fantastično odrađenih animacija na aplikacijama koje na prvu ni ne uočite. Odlične su i opcije za postavljanje ‘zaključanog ekrana’ gdje imate cijelu listu alata za personalizaciju. Nudi uistinu mnogo opcija i prosječni korisnik vrlo vjerojatno većinu njih neće nikad ni mijenjati. Ako ste se prebacili sa starijeg Xiaomija, većina toga će vam biti na poznatim lokacijama, a ako stižete sa nekog drugog mobitela, struktura izbornika tražit će dan dva privikavanja.

Xiaomi obećava četiri godine nadogradnji operativnog sustava te šest godina sigurnosnih zakrpi, što je pohvalno, no neki konkurenti nude još dužu softversku podršku.

Kamera

Xiaomi 15 donosi sustav trostruke stražnje kamere razvijene u suradnji s Leicom, nudeći senzore visoke rezolucije na sva tri objektiva. Radi se o 50 mpx glavnoj, širokokutnoj i telefoto kameri. Glavna je kamera ostala jednakih karakteristika sa f/1,6 blendom. Ista je i ultraširoka, dok je telefoto kamera dobila JN5 senzor s 60 mm ekvivalentnom žarišnom duljinom, koji nudi 2,6x optičko uvećanje i to producira čak i bolje fotografije od 2x uvećanja.

Leica VARIO-SUMMILUX sustav uključuje:

Glavnu kameru: 50 MP, ƒ/1.62, OIS, 1/1.31" Light Fusion 900 senzor, 23 mm ekvivalentna žarišna duljina, 13.5EV dinamički raspon

Telefoto kameru: 50 MP, ƒ/2.0, OIS, 60 mm žarišna duljina, 10 cm makro fotografija, 11.5EV dinamički raspon

Ultraširoku kameru: 50 MP, ƒ/2.2, 115° FOV, 14 mm žarišna duljina

XIAOMI 15 FOTOGRAFIJE

Fotografije s glavne kamere su jako dobre, pune detalja i širokog dinamičkog raspona. Leica optika uhvatila je svaki detalj, a sviđa mi se i paleta boja. Suradnja s Leicom itekako se osjeti, pogotovo kod noćnih snimaka koje su prilično detaljne. Kad krenete zumirati, detalji se noću gube, a dnevne fotografije do 10x izgledaju prilično dobro, dok samo digitalno uvećanje ide do 60x. I tu AI uskače u pomoć pa će zumirane fotografije dodatno popeglati.

Dodatno, Xiaomi je nastavio suradnju s Leicom, nudeći dva profila: Leica Authentic i Leica Vibrant. Potonji profil donosi živopisnije fotografije s naglašenijim detaljima, dok Authentic sa izraženijim sjenama ima svoj šarm. Portreti su jako dobri u velikoj većini slučajeva, a naknadno možete mijenjati otvor blende u postavkama, odnosno razinu zamagljenosti pozadine. To možete i sa prednjom kamerom od 32 MP (ƒ/2.0, 90° FOV) koja podržava HDR, noćni način rada i portrete, kao i HDR10+ video snimanje.

Xiaomi 15 omogućuje snimanje 8K videa pri 24/30 fps, te 4K Dolby Vision videa pri 24/30/60 fps, a uz to ima i napredne značajke poput MasterCinema i Director Mode.

Baterija

Baterija je jedno od područja gdje su napravili najveći pomak. U malo kućište uspjeli su ugurati bateriju od čak 5240 mAh, što je 630 mAh više od prethodnika. Galaxy S25 ima bateriju do 4000 mAh, a puno veći Xiaomi 15 Ultra ima neznatno veću bateriju od 5410 mAh. To su ostvarili zahvaljujući ugradnji silicij-ugljične baterije, što smo već vidjeli i na uređajima iz Honora. Telefon podržava 90 W žično i 50 W bežično HyperCharge punjenje, što će vam osigurati da se brzo nadopunite. A s normalnim korištenjem, bez problema možete proći cijeli dan, ali i dobar dio drugog.