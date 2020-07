Ovo je nešto najopasnije što je netko mogao reći o Plenkoviću

"Put Andreja Plenkovića u HDZ-u put je moga oca Franje Tuđmana", poručila je jučer u Splitu kćer prvog hrvatskog predsjednika Nevenka Tuđman. To je Sveti Gral za HDZ-ovce, ali prijetnja za hrvatsko društvo.

<p>"Put Andreja Plenkovića u HDZ-u put je moga oca Franje Tuđmana", poručila je jučer u Splitu kćer prvog hrvatskog predsjednika Nevenka Tuđman.</p><p>Za hadezeovce ta izjava simbolizira Sveti Gral. Svečano pomazanje. Certifikat kvalitete. Zavjet odanosti.</p><p>Za ostatak Hrvatske ta izjava zvuči kao prijetnja.</p><p>Ne samo zato što dolazi od osobe koja je u čak tri navrata oslobođena na suđenju zbog optužbi da je svom nekadašnjem poslovnom partneru Igoru Kneževiću pomagala u dobivanju posla i za to uzimala proviziju. Podrška osobe koja je bila pod optužnicom Uskoka u kontekstu kampanje HDZ-a nije neki neki značajan specifikum, to je još jedan dan u uredu.</p><p>Međutim, ova poruka govori o liku, djelu i modelu vladavine Andreja Plenkovića.</p><p>Ako je on novi Tuđman, onda nam se svima loše piše.</p><h2>Tuđmanova hipoteka</h2><p>HDZ se godinama pokušavao izvući ispod Tuđmanove hipoteke: Ivo Sanader je detuđmanizirao (i sanaderizirao) stranku, Tomislav Karamarko tuđmanizirao je stranku (i tako sebe uzdizao), a sada se Tuđmanovim duhovnim nasljednikom proglašava osoba koja je u HDZ išla čak deset godina nakon Tuđmanove smrti. I za koju je Zoran Milanović nekoliko puta spomenuo da je prezirao Tuđmana.</p><p>U predizbornoj kampanji to bi trebalo motivirati HDZ-ovce da zatome svoje rezervacije prema Plenkoviću i prihvate ga kao autentičnog lidera, iako, kad se malo bolje pogleda, i to je veoma suspektno.</p><p>Recimo, što bi Franjo Tuđman rekao na Plenkovićevo micanje Trga maršala Tita iz centra Zagreba? Ili na njegovo afirmiranje HOS-ovaca i njihova pozdrava "Za dom spremni"? Ili na obilježavanje Bleiburga i legalizaciju ustaštva?</p><p>To je sve izravno gaženje Tuđmanova nasljeđa.</p><h2>Kult sličnosti</h2><p>No ako Nevenka Tuđman u Plenkoviću vidi nasljednika svog oca, a još gore ako Plenković u ovoj podršci vidi podršku da se ponaša kao Franjo Tuđman, tada je to opasan signal za hrvatsko društvo.</p><p>To znači da će HDZ postati pokret, a ne moderna demokršćanska stranka kakvu je Plenković želio stvoriti. To znači da će se stranka vratiti kovanju kulta ličnosti. To znači da se u stranci neće više smjeti prigovoriti Plenkoviću, niti dovesti njegov autoritet u pitanje.</p><p>Slijedom toga, to znači da je Plenkoviću otvoren put prema Tuđmanovu modelu vladavine u Hrvatskoj.</p><p>Prema gušenju medija i gaženju kritike, prema eliminaciji opozicije, prema pokoravanju i politizaciji institucija, kao i prema zlouporabi represivnog aparata i tajnih službi.</p><p>Tuđman je uredno kršio Ustav i zakone, a slične tendencije primjećuju i se i kod Plenkovića. Nitko se Tuđmanu nije usudio ništa prigovoriti, kao što se Plenkovića ne usuđuju poslati u samoizolaciju. Nitko Tuđmanu nije smio ništa narediti, kao što ne mogu ni Plenkoviću narediti da preda dokumentaciju o sukobu interesa.</p><p>Svi su nekritički branili Franju Tuđmana, kao što sada nekritički svi ustaju u obranu Andreja Plenkovića.</p><p>U Plenkovićevoj državi policija hapsi ljude koji psuju Franju Tuđmana i njegov spomenik. I odvode ljude koji provociraju Plenkovića na putovanjima.</p><h2>Franjo Tuđman 2.0</h2><p>Tuđman je glumio velikog, međunarodno priznatog i relevantnog državnika, dok je Haaški sud pisao optužnicu za ratne zločine, strana diplomacija držala Hrvatsku u izolaciji, dok je Hrvatska klizila u svim istraživanjima o korupciji, kriminalu, standardima demokracije, slobodi medija, ekonomiji, pravosuđu...</p><p>Baš kao i Plenković: koji se hvali da je Hrvatska osigurala uredni Brexit, hvali se svojim utjecajem u Bruxellesu i prijateljima u europskim koridorima moći, dok Hrvatska trpi kritike stranih medija, institucija i promatrača.</p><p>Pa ako je Andrej Plenković doista duhovni nasljednik Franje Tuđmana, nekakav Tuđman 2.0., onda se Hrvatskoj loše piše. </p><p>Još važnije: najgori aspekti Tuđmanove vladavine izbili su u njegovu drugom mandatu na čelu države, kada su eksplodirali korupcija i kriminal, autoritarne tendencije, raspad institucija i rasap društva. A sada je Plenković na pragu drugog mandata.</p><p>Fun fact: Milorad Pupovac dizao je ruku za ustavne promjene Franje Tuđmana. Možda bi i on mogao posvjedočiti u tuđmanističkim tendencijama Andreja Plenkovića.</p><p>Netko je ovih dana spomenuo, u svjetlu antirasističkih prosvjeda u SAD-u kad su padali spomenici Konfederaciji, da bi Hrvatska mogla uskoro rušiti spomenike Franji Tuđmanu.</p><p>No prije toga, treba spriječiti da Plenković sebi ne podigne spomenik. </p>