Uskokove istrage, Beroševa imovinska kartica, pad BDP-a... Gdje je odgovornost premijera?

Uskok razotkriva hobotnicu u HDZ-ovim redovima, u istragama padaju ljudi iz ministarstava Plenkovićevih najbližih suradnika, pukla je Beroševa afera, stropoštao se BDP i eksplodirala pandemija... A Plenković šuti.

<p>"Oni za koje se utvrdi da su odgovorni, odgovarat će, a oni ćemo, ako bude potrebno, povući političke odluke", izjavio je mrtav-hladan premijer Andrej Plenković, komentirajući na jučerašnjoj sjednici Vlade proširenje Uskokove istrage protiv Josipe Rimac.</p><p>Pod onime "povući političke odluke" vjerojatno je mislio na izbacivanje iz Vlade, a vjerojatno i stranke. A pod odgovornošću, vjerojatno je mislio da će osumnjičenici odgovarati pred sudovima. </p><p>Bila je to rutinska, gotovo lakonska izjava premijera čiji su se stranka i administracija našli u čvrstom zagrljaju koruptivne hobotnice. Nije se šef HDZ-a i Vlade uključene u masovni koruptivni skandal čiji kraci sa svakim proširenjem istrage sežu sve dublje u vladajuće tkivo, nešto previše uzbuđivao.</p><p>Spomenuo je odgovornost, najavio političke odluke.</p><p>Ali dokle seže ta razina odgovornosti? Koga se sve tiču te političke odluke?</p><h2>Plenkijeve desne ruke</h2><p>Josipa Rimac bila je utjecajna (i to na mnogo krivih načina) dužnosnica Plenkovićeve Vlade u trenutku probijanja istrage. Tom istragom obuhvaćena je i bivša Plenkovićeva ministrica, Gabrijela Žalac. Kao i pomoćnik u Ministarstvu zaštite okoliša koji drži Plenkovićeva desna ruka Tomislav Ćorić. Kao i dvoje državnih tajnika, plus službeni vozač u Ministarstvu branitelja, koji drži još desnija Plenkovićeva ruka Tomo Medved.</p><p>Kakva je njihova odgovornost? Pa makar politička?</p><p>Ili ta odgovornost, kako smo već navikli u proteklim HDZ-ovim vladama, pa i onoj prošloj Plenkovićevoj, seže samo do ministra? Nekad čak ni do njega. Nikad do premijera.</p><h2>Beroševa afera (dvije, tri)</h2><p>I to čak nije sve. Kako je rutinski odradio proširenje istrage protiv ljudi iz njegove stranke i dužnosnika iz njegove Vlade, tako Plenković već danima rutinski šuti o skandaloznom telefonskom razgovoru Vilija Beroša i Dijane Zadravec. Oko nezakonitih natječaja, nezakonitog prisluškivanja, upitne imovinske kartice ministra zdravstva, oko uloge premijera Plenkovića u postavljanju ravnatelja KB Sestre milosrdnice.</p><p>Bilo bi dobro čuti i tu pravorijek o odgovornosti i političkim odlukama. </p><p>Proširenjem istrage protiv Rimac obuhvaćena su dva ministarstva koje vode najvažniji Plenkovićevi ljudi. Medvedovo dvoje državnih tajnika i njegov vozač uključeni su u skandal s namještanjem ispita, a Ćorićeva desna ruka, državni tajnik Domagoj Validžić, podnio je jučer ostavku zbog afere Vjetroelektrane.</p><p>Treba li tu stati s političkim odlukama ili se odgovornost očekuje i od Medveda i Ćorića?</p><h2>Nastavlja gdje je stao</h2><p>Kakvu to vladu Plenković vodi, ako u resorima njegovih glavnih uzdanica Uskok ima najviše posla?</p><p>Prvi mandat Plenković je zaključio aferom s imovinskom karticom Milana Kujundžića i smjenom ministra zdravstva. Drugi mandat otvorio je aferom s imovinskom karticom svog novog ministra zdravstva Vilija Beroša. Kao i aferama u ministarstvima osoba s kojima je iznio stranačke, a onda i parlamentarne izbore.</p><p>Nije jasno otkuda onda Plenkoviću pravo da javnosti mrtav-hladan šalje poruke o "odgovornosti" i "političkim odlukama". Kao da ga se one uopće ne tiču. I zašto se vijesti o strahovitom padu BDP-a doživljava u Vladinim krugovima kao veliki uspjeh Plenkovićeve vlade? Zar doista toliko očekujemo najgore, da nas i malo manja propast može utješiti?</p><p>Sve su to stvari koje ni koronavirus ni pomirenje sa Srbima ne mogu pokriti. </p><p>(A i kad smo kod korone, gdje je politička odgovornost za eksploziju pandemije?)</p>