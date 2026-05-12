Mlada dizajnerica Lea: ‘Moja haljina od fine bakine čipke zaludila je Ameriku’

Mlada i talentirana Lea Matanović, rođena Zagrepčanka, danas živi u Americi, ali srce joj je i dalje čvrsto vezano uz Hrvatsku. Upravo je to pokazala na prestižnom školskom Fashion Showu u Virginiji, gdje je osvojila publiku i žiri haljinom od čipke inspiriranom zagrebačkom katedralom - simbolom grada u kojem je odrasla. Svojim radom nije samo pokazala kreativnost nego i prenijela dio hrvatske baštine na drugu stranu svijeta.