Zašto se dr. Petrov i profesor Grmoja sad prave malo blesavi

Uvijek se treba pitati što je to reformatorski i progresivni Most donio politici u Hrvatskoj i uvijek se čovjeku jednako spusti mrak na oči. Objavljivanje poruka elektroničke pošte nedavno napucane gospođe Martine Dalić i njezinih “borgova” opet potvrđuje kako funkcionira ekipa iz Mosta. Evo i zašto.

Na popisu primatelja mailova oko konstruiranja “lexa Agrokor” bila je i Sanja Mišević. Mostov kadar u Ministarstvu pravosuđa. Plenković je smijenio gospođu Mišević, inače odvjetnicu, nakon sloma koalicije s Mostom, kad su otišli i svi drugi iz te stranke.

Doktor Božo Petrov i profesor Nikola Grmoja, unatoč činjenici da je njihov čovjek bio dio te operacije i obaviješten o svemu, a o čemu postoje jasni tragovi, nemaju nikakvih problema napadati Plenkovića. S jasnim tezama o uroti koju je predsjednik Vlade RH organizirao kako bi štitio bivšu ministricu Dalić.

Ok, ako je Plenković zaista skovao političku urotu, nisu baš ni Božo ni Nikola u svemu tome sasvim nevini. Barem su više-manje znali što se zbiva i kako. Pa su šutjeli dok im je to politički odgovaralo. I progovorili o svemu kad im je to politički odgovaralo.

Uostalom, to ih i Uskok, koji preuzima istragu oko Agrokora i mailova, može i priupitati. Kao i gospođu Dalić, Antu Ramljaka, odvjetnike te ostale iz družine Borg koja je jašila po Agrokoru.

Bahatost ministrice Dalić, koja nije mjesecima htjela reći tko je pisao zakon jer je znala da onda ulazi u veliki problem, nije ništa manje destruktivna od ovog zaplotnjačkog diskursa Petrova i Grmoje. Baš onako u najboljoj tradiciji politike čistih ruku koju su tako snažno i uvjerljivo prodavali glasačima.

Dalić je sad otišla. Ništa drugo nije ni zaslužila. Petrov i Grmoja su, eto, ostali. I hoće biti pravednici.