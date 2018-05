Božo Petrov: U ovom slučaju postoji klasičan sukob interesa

Božo Petrov je za Dnevnik Nove TV komentirao aferu ministrice Dalić. Istaknuo je da, iako Plenković i Dalić govore da su o svemu obavještavali Most dok je bio koalicijski partner, Most je tražio da se "imenuje pet nezavisnih financijskih stručnjaka" o kojima su se svi i usuglasili.

- Dva od tih pet imena došlo je od strane Mosta, ali njihov zadatak je bio samo analizirati financijska izvješća i napraviti prezentaciju. Pravo je pitanje kako su pojedinci iz te grupe nakon sastanka s Todorićem ušli u famoznu skupinu Borg, a posebno je zanimljivo kako je u tu skupinu ušao odvjetnik Šavorić. Ministrica Dalić tvrdi kako nije povezana s odvjetnikom, a nije niti Most - kazao je Petrov.

Rekao je kako nitko ne postavlja ključno pitanje, pa ga je postavio on: "Tko je, kada i kako uveo gospodina Šavorića u igru i u skupinu Borg?"

- Mi smo zbog sukoba interesa izašli iz Vlade jer je Andrej Plenković htio da se lex Agrokor provede na način koji je Martina Dalić zamislila. Sada vidimo kako su njezine kolege – famozna skupina Borg – i ona to zamislili i odradili. Mi smo tada govorili o sukobi interesa Zdravka Marića. Govorili smo da je bio aktivan, što je i on sam priznao pred Povjerenstvom za sukob interesa. Bez obzira na to, ta ga je ista institucija oslobodila. Isto tako, i u ovom slučaju postoji klasičan sukob interesa - rekao je Petrov te dodao kako premijer Plenković i dalje šiti Dalić "zato što je htio da se sve ovako provede".

Čelnik Mosta tvrdi i kako je realno za očekivati ostavku Martine Dalić.

- Mislim da je to stvar političke higijene. U trenutku u kojem se osoba ne smatra odgovornom, a odgovorna je po svemu, mislim da bi predsjednik Vlade koji joj je dao povjerenje trebao povući potez, ali on očito ima razloga zaštiti ju - kazao je.

