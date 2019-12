Zoki i Škoro su pobijedili, a Kolinda je gubitnica. Za sada...

Predsjednički izbori nisu donijeli ništa što nismo očekivali: u drugi krug odlazi dvoje kandidata najvećih stranaka i dvoje pobjednika obračuna ljevice i desnice. Ali koje zaključke smo još mogli izvući sa sinoćnjih izbora?

1. Zoran Milanović je pobjednik. Zasad.

Zamislite, Zoran Milanović je pobjednik. Makar prvog kruga. To nismo imali često prilike napisati. Osoba koja je u svojih deset godina gubila sve izbore na koje je vodio stranku - osim jednih parlamentarnih - sada je dobio prvi krug predsjedničkih izbora. Vratio se iz mrtvih, otpisan i zaboravljen, kako bi se iz autsajdera iznenada pretvorio u favorita drugog kruga. Makar nominalno.

Ali Milanović, kad se bori za sebe, svoj status i svoju kožu, obično pobjeđuje, kao što je pobjeđivao na svakim izborima za predsjednika SDP-a. Sada se bori za sebe, svoju egzistenciju, posao, budućnost, pa i ponos. I pokazuje jedno drugačije lice.

I zato Milanović nije sinoć samo jednom pobijedio, već dvaput. Drugi puta pobijedio je Kolindu Grabar Kitarović u obraćanju javnosti i glasačima nakon objave rezultata. Zvučao je kao pobjednik, kao favorit, kao onaj tko je u uzlaznoj putanji, netko tko ima momentum i zalet.

Pitanje je samo hoće li mu to biti dovoljno. Kolinda ima čitav bazen Škorinih glasova iz kojeg se može napajati u drugom krugu. Milanović ima plitak potok populista, liberala, komunista koji su debelo podbacili.

Zato je bolje da Milanović slavi pobjedu u prvom krugu. Jer druge pobjede možda neće biti.

2. Miroslav Škoro je pobjednik. Za sutra.

I Miroslav Škoro je sinoć pobijedio. Od anonimca i autsajdera došao je nadomak drugog kruga. I čak se nije žalio da su ga pokrali. Posadio je sjeme svoje političke budućnosti, zajedno s onima koji su ga podržavali, a on se predstavio ne samo kao uzdanica desnice, već i nacionalni populist koji je debelo nadmašio kapacitete desnice. Jasno, i kao "crni labud" koji je zagrabio duboko u HDZ-ovo biračko tijelo.

Škoro je u svom obraćanju najavio budući politički angažman i izlazak na parlamentarne izbore, ali još važnije, izričito se pozicionirao protiv aktualne vlasti. Protiv HDZ-a i Andreja Plenkovića, ali ni protiv Kolinde. Koja računa na njegove glasove.

Škoro sinoć nije pozvao svoje glasače da daju podršku Kolindi. Nije htio dijeliti jedini trenutak svog političkog trijumfa s izbornom gubitnicom.

3. Kolinda Grabar Kitarović je gubitnica. Do sutra.

Jer, Kolinda je jučer bila gubitnica. Aktualna predsjednica koja je pet godina radila samo na dizanju svog rejtinga, izgubila je od Milanovića i tako i na izborima potvrdila višetjedni negativni trend njezine popularnosti. Da je kampanja potrajala još dva tjedna možda ne bi ni ušla u drugi krug.

Ovako, provukla se ispred Škore, ali u svom govoru iz favoritkinje i aktualne šefice države prešaltala se u izazivačicu. Krenula je napadati Milanovića, ali još gore, zvučala je u svom govoru neuvjerljivo, neautentično, neinspirativno, nazivajući čak Milanovića "protukandidatom", a Škoru "sukandidatom". Kao da su zajedno išli na izbore.

Uglavnom, nije zvučala optimistično.

Vidjeli smo to prije pet godina. Josipović je u prvom krugu izgubio svoju karizmu favorita i to je bio njegov kraj. Kolinda mora moliti birače koji su prebjegli Škori da joj se vrate. I ne samo to, glas za Kolindu bit će glas za Andreja Plenkovića. Koliko Škorinih birača to može prožvakati?

I podsjetnik: nikada vladajuća opcija nije izabrala svog predsjednika.

4. Desnica je pobijedila

Dvoje kandidata desnice skupila su pedeset posto glasova u prvom krugu. Kandidat ljevice usisao je praktički sve glasove ljevice. Ovo je bila kampanja Kolinde i Škore i posve je normalno da je desnica bila motiviranija i angažiranija za izlazak na izbore. Bratoubilački rat Kolinde i Škore izvukao je maksimum iz desničarskog bazena glasova, tako da ni jadnom Đapiću nije ništa ostalo. Prema ovome, Hrvatska se opasno nagnula udesno. Hoće li se to preliti i u drugi krug?

5. Može li ljevica pobijediti?

Milanović je pobijedio u prvom krugu dobrom dijelom parazitirajući na strahu birača od desničarskog uragana. I kao pobjednik on može u drugom krugu ohrabriti svoje razočarane birače koji su prespavali prvi krug da ima smisla izaći na izbore i pobijediti HDZ. Oni koji dosad nisu u njega vjerovali, sada im je on pružio priliku. Hoće li mu u tome pomoći i antihadezeovska desnica? Ili HDZ-ova?

6. Dario Juričan nije pobijedio. Barem sad.

Juričan nije ni trebao pobijediti. Dapače, dobro da nije pobijedio. Ali ipak je pet posto glasača glasalo "za korupciju". Vidjet ćemo koliko će to biti kontraproduktivno. On je napravio veliki posao za sebe, za promociju svog filma, za svoju karijeru, ali i za političku scenu. Vidjet će se koliko će ta njegova satira imati daha do nekih drugih izbora, recimo lokalnih.

7. Potop populista

Osim u Irskoj, živozidaški populisti doživjeli su potop. Mislav Kolakušić, kao hrvatski diktator, doživio je debakl, zajedno s Ivanom Pernarom. Škorin populizam je prošao, ali samo u nacionalističkoj oblatni. Protestni glasovi, onih tradicionalnih petnaestak posto, prelili su se još na Juričana i to je sve. Fama se ispuhala, populizam je propao ili pao žrtvom politike velikih stranaka.

8. Potop liberala

U redu, Dalija Orešković dobacila je više nego što se realno očekivalo, uzevši u obzir kapacitete kampanje, ali Dejan Kovač doživio je debakl. Liberalna, centristička, umjerena opcija umire smrću "tisuću rezova". Između dva ideološka i svjetonazorska pola, ispunjena populističkim valovima, umjerenjaci nemaju šanse. Ne mogu se nadmetati u stilu, poruci, karizmi. To je trošenje energije.

9. Potop samoupravne ljevice

Katarini Peović nije pomogla ni podrška SDP-ovca Nenada Stazića. Dobacila je do jedan posto i to je domet radničke, samoupravne ljevice u Hrvatskoj. Nema radnika, nema glasača. Ako je to bio izlazak te ljevice na političku scenu, onda na tome treba još puno raditi. Ljevica se boji HDZ-a pa glasa za onog tko taj HDZ može pobijediti. Sada je to, paradoksalno, Zoran Milanović. Opet.

10. Bit će to ružan rat

Milanović je rekao da drugi krug neće biti rat, ali Kolinda je već skandirala "Vukovar Vukovar". Obračun dvoje starih neprijatelja od prije pet godina, predsjednice koja je smjenjivala premijera i premijera koji nije želio dati ruku predsjednici nakon pobjede, dobit će svoj nastavak u naredna dva tjedna.

Kolinda će biti očajna, ali Milanović još očajniji jer nema odakle crpiti glasove. I koliko je ulazak u drugi krug za njega bio uspjeh, toliko bi ga mogao dotući poraz upravo od Kolinde.

Sučeljavanja će biti spektakl.

On je poznat po tome što više mobilizira svoje protivnike, nego vlastite birače, a ona, kako je krenula, mogla bi u naredna dva tjedna obaviti posao umjesto Zokija.

Bit će to parada samouništenja.

