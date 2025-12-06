Megavodič 24sata o SP-u 2026. Sve ekipe i zvijezde Mundijala!

Kao idealno štivo za vrijeme iščekivanja do Svjetskog prvenstva 2026. koje počinje 11. lipnja i završava 19. srpnja sportska redakcija donosi vam najdetaljniji vodič o svim reprezentacijama sudionicama, najvećim zvijezdama i adutima, izbornicima, zanimljivostima o zemljama i još mnogo toga. Udobno se smjestite i uživajte!

Skupina A

Meksiko: Hoće li Ochoa opet očarati?

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Jedna od tri zemlje domaćina (uz SAD i Kanadu) po treći puta bit će organizator Mundijala i zato je izravno izborila nastup na svjetskoj smotri. U prošlosti je Meksiko ugostio najbolje svjetske reprezentacije 1970. i 1986. godine. Tada su dogurali najdalje na Svjetskim prvenstvima; 1970. izgubili su u četvrtfinalu od Italije (4-1) i 1986. od Zapadne Njemačke nakon lošijeg izvođenja penala. Ovo im je 18. prvenstvo koje će igrati, a 1990. godine propustili su Mundijal zbog Fifine zabrane jer su 1988. za reprezentaciju ispod 20 godina prijavljivali starije reprezentativce.

Izbornik im je iskusni Javier Aguirre (66) kojemu je ovo treći mandat na klupi Meksika. Do sad ih je vodio na 80 utakmica, a u ovom mandatu na klupi je od srpnja 2024. godine. Poznat je po vođenju nekoliko španjolskih prvoligaša poput Atletico Madrida, Osasune, Espanyola, Leganesa i posljednje Mallorcu koju je napustio netom prije preuzimanja Meksika. S 'el tricolorima' osvojio je tri trofeja; dva puta Gold Cup 2009. i 2025. godine te ovogodišnju CONCACAF Ligu nacija.

Veliko pitanje za sljedeće SP je hoćemo li ponovno gledati legendarnog Guillerma Ochou (40) koji je na Mundijalima pružio nezaboravne nastupe i zadao glavobolje protivničkim igračima. Trenutačni član ciparskog AEL Limassola do sad je nastupio na tri Svjetska prvenstva (2014., 2018. i 2022.) i treći je na vječnoj listi Meksika sa 152 nastupa. Više puta od njega nastupili su za 'el trikolore' samo umirovljeni Andres Guardado (182) i Claudio Suarez (177).

Najskuplji reprezentativac i zvijezda reprezentacije je Milanov napadač Santiago Gimenez koji vrijedi 25 milijuna eura. Igrači vrijedni spomena i najzvučnija imena u reprezentaciju su još Edson Alvarez (Fenerbahče), Hirving Lozano (San Diego) i Raul Jimenez (Fulham). Reprezentacija Meksika vrijedi 192,5 milijuna eura i na Fifinoj ljestvici su 15. reprezentacija svijeta.

Južnoafrička Republika: Vraćaju se nakon 16 godina

Foto: ESA ALEXANDER/REUTERS

Jedna od afričkih reprezentacija koja i nema zvučnih imena je Južnoafrička Republika. Prema Transfermarktu vrijedi svega 27.85 milijuna eura, što je nešto više od Osijeka u HNL-u. Najveća im je zvijezda Lyle Foster (25) koji igra u Premierligašu Burnleyju. Riječ je o napadaču koji je stigao na otok u transferu vrijednom 11 milijuna eura iz belgijskog Westerloa, a sad vrijedi osam milijuna eura. Iza njega su Teboho Mokoena (28) s 2,3 i Aebrey Modiba (30) s 1,8 milijuna eura koji u domaćem Mamelodi Sundownsu.

Njihov je to povratak na Svjetsko prvenstvo nakon 16 godina kad su bili domaćini Mundijala. Ako ste gledali utakmicu otvaranja SP-a, onaj gol Tshabalale protiv Meksika za 1-1 pamtite još i danas. Taj su put i u posljednjoj utakmici grupne faze pobijedili Francusku 2-1, ali s pobjedom, remijem i porazom nisu prošli skupinu, već su završili put kao trećeplasirani. Jednak je to rezultat kao i na još dva Mundijala na kojima su bili - 1998. i 2002. isto su bili trećeplasirani u skupini i nisu prošli u nokaut fazu.

Plasman na prvenstvo osigurali su prvim mjestom u kvalifikacijskoj skupini ispred giganta Nigerije. Imali su u skupini pet pobjeda, tri remija i dva poraza što je bilo dovoljno da osvoje kvalifikacijsku skupinu. Osim Nigerije, iza njih je ostao i Benin s bodom manje. S obzirom na to da u prošla tri nastupa na Svjetskim prvenstvima nisu prošli skupinu, imaju se pravo nadati nečemu na ovom proširenom Mundijalu. U nokaut fazu ići će više momčadi, a samim time bi JAR trebao imati više šanse za plasman dalje. Na klupi za to imaju iskusnog Belgijca Huga Broosa (73) koji je tu od 2021. godine i sad im je donio plasman na veliko natjecanje. "Bafana Bafana" kao i uvijek stiže u dobrom duhu, a stižu "ujedinjeni u raznolikosti" kao reprezentacija koja okuplja igrače različitih etničkih i kulturnih zajednica Južnoafričke Republike, što je odražavalo jedinstvo nacije nakon apartheida i važnost sporta u društvenoj integraciji.

Južna Koreja: Ili zlato ili vojni rok

Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS

Južna Koreja već desetljećima spada među najbolje azijske nogometne reprezentacije. Premijerni nastup na Svjetskom prvenstvu imala je još 1954. u Švicarskoj, a najveći uspjeh ostvarila je 2002. kada je, pred domaćom publikom i pod vodstvom Guusa Hiddinka, stigla do polufinala. Iako je tada proživljavala povijesne trenutke, nije uspjela osvojiti medalju jer je u utakmici za treće mjesto bolja bila Turska 3-2. Korejski nogometaši tijekom karijere moraju izvršiti i jednu posebnu obvezu: svaki igrač mora odslužiti vojni rok, osim ako osvoji zlatnu medalju na Azijskim ili Olimpijskim igrama. Upravo je tako Son Heung-min 2018. godine, osvajanjem zlata na Azijskim igrama, izbjegao 18 mjeseci vojnog služenja. Son je i danas najveća zvijezda reprezentacije, iako više ne igra u Europi. Nakon dugogodišnje karijere u Tottenhamu preselio je u SAD, gdje brani boje Los Angelesa.

Vrijednost južnokorejske reprezentacije procjenjuje se na oko 160 milijuna eura. Osim Sona, momčad predvode i stoper Bayern Münchena Kim Min-jae te ofenzivac PSG-a Lee Kang-in, pa reprezentacija i dalje ima snažnu jezgru igrača s europskim iskustvom. Iako Južna Koreja nema svjetske medalje, dvaput je osvojila Azijski kup, a u kolekciji ima i olimpijsku broncu iz Londona 2012. Posljednji put nije se plasirala na Svjetsko prvenstvo davne 1982., što dovoljno govori o kontinuitetu njezinih nastupa.

Nakon turbulentnog razdoblja s Jürgenom Klinsmannom, reprezentaciju je 2024. privremeno preuzeo Hwang Sun-hong, a 2025. je postao stalni izbornik. Pod njegovim je vodstvom Južna Koreja osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. pobjedom nad Irakom 2-0 u kvalifikacijama te izborila svoj 10. uzastopni nastup na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici.

Europski playoff D Češka/R. Irska - Danska/Sj. Makedonija: Bizaran crni niz Čeha

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Češka reprezentacija osigurala je doigravanje za Svjetsko prvenstvo 2026. završivši druga u skupini iza Hrvatske. Iako su nasljednici europskih prvaka iz 1976., na Mundijalu su kao samostalna država bili samo jednom, 2006. godine. Bizaran niz kad se u obzir uzme da su se plasirali na osam posljednjih europskih prvenstava, i jednom bili u finalu, jednom u polufinalu, dvaput u četvrtfinalu. Put do doigravanja obilježilo je pet pobjeda, remi s Hrvatskom 0-0, ali i šokantan poraz od Farskih Otoka 2-1. Momčad vrijednu oko 111 milijuna eura predvode kapetan Tomáš Souček i napadač Patrik Schick. Najbolji strijelac u povijesti im je Jan Koller (55 golova). U doigravanju ih čeka Irska.

Irska je dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstva osigurala na čudesan način, pogotkom Troya Daniela Parrota u 96. minuti utakmice u Mađarskoj. Izabranici islandskog stručnjaka Heimira Hallgrimssona time su preskočili Mađare, osigurali dodatne kvalifikacije. Za plasman na Mundijal moraju prvo svladati Češku, a onda i boljeg iz dvoboja Danske i Sjeverne Makedonije. Irci prema Transfermarktu vrijede 197 milijuna eura, a reprezentaciju predvode Troy Parrot (22 mil. eura) iz AZ Alkmaara i vratar Caiomhin Kelleher (20 mil. eura) iz Brentforda. Irska se u svojoj povijesti tri puta plasirala na Svjetsko prvenstvo, a najveći uspjeh ostvarili su 1990. godine kad su zaustavljeni u četvrtfinalu. Današnja momčad ne može toliko daleko, Irci sanjaju sam plasman na Svjetsko prvenstvo, a sve ostalo bio bi im veliki bonus...

Foto: Kenny Ramsay.Scotland/NEWS SYNDI

Danska je jedno od najvećih razočarenja europskog dijela kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Izbornik Brian Riemer dobro je otvorio kvalifikacije, njegovi su izabranici u prva četiri dvoboja skupili 10 bodova, mirno plovili prema Mundijalu sve do studenog. I domaćeg ogleda s Bjelorusijom. Danci su bili motivirani, ali remijem (2-2) s najslabijom momčadi skupine si zakomplicirali put prema SAD-u, a onda su u zadnjem dvoboju poraženi (4-2) kod Škotske. I sad moraju u dodatne kvalifikacije. Tu ih čeka Sjeverna Makedonija, pa u slučaju prolaska bolji iz dvoboja Češke i Irske. Danska se kroz povijest šest puta plasirala na Mundijal, najveći uspjeh ostvarili su 1998. godine plasmanom u četvrtfinale. Najveće zvijezde su im veznjak Morten Hjulmand (Sporting Lisabon) vrijedan 50 i napadač Rasmus Hojlund kojem tržišna vrijednost iznosi 45 milijuna eura. Aktualni kadar Riemerove momčadi vrijedan je čak 398 milijuna eura. Danci se nadaju plasmanu u SAD, a onda mogu biti "dark horse" Svjetskog prvenstva.

Sjeverna Makedonija još se nikada u povijesti nije plasirala na Svjetsko prvenstvo. Ovoga puta imaju priliku doći do Mundijala kroz dodatne kvalifikacije, ali za to moraju "skinuti" Dansku, pa boljeg iz dvoboja Češke i Irske. U Sj. Makedoniji vjeruju kako će to uspjeti pod vodstvom Goce Sedloskog koji bi sljedećih dana trebao postati novi izbornik. Makedonci su razočarali u kvalifikacijama, u posljednjem dvoboju protiv Walesa primili čak sedam komada. Reprezentacija im vrijedi 37 milijuna eura, najskuplji je veznjak Napolija Elif Elmas (14 mil. eura).

Skupina B

Kanada: Domaćin SP-a u usponu, traži povijesni rezultat

Foto: Chris Young

Najsjevernijem domaćinu Svjetskog prvenstva ovo je treći Mundijal na kojem će igrati. Kanada je debitirala 1986. godine, a onda je morala čekati čak 36 godina za novi nastup. Kanađani su se kvalificirali u Katar, ušli u skupinu s Hrvatskom te nisu uspjeli proći skupinu. Treći nastup osigurali su domaćinstvom tako da nisu morali igrati kvalifikacije. Kanada će ugostiti 13 utakmica turnira u dva grada: Torontu i Vancouveru. Posebna čast pripala je Torontu, gdje će se 12. lipnja 2026. odigrati prva utakmica Mundijala na kanadskom tlu, a na terenu će biti upravo domaća reprezentacija.

Ključeve reprezentacije u svibnju 2024. preuzeo je Amerikanac Jesse Marsch, trener s iskustvom vođenja Leedsa, RB Leipziga i RB Salzburga. Njegov dolazak donio je novu energiju i taktičku zrelost, što se odmah vidjelo na Copa Américi 2024., gdje je Kanadu odveo do povijesnog četvrtog mjesta. Pod njegovim vodstvom, Kanada je upisala i povijesne pobjede te se popela s 49. na mjesto među 30 najboljih reprezentacija svijeta.

Najveća zvijezda i prvo ime reprezentacije je Alphonso Davies. Zbog nevjerojatne brzine i prodornosti zaradio je nadimak "The Roadrunner" (Ptica trkačica). Za Kanadu često igra na ofenzivnijoj poziciji krila, a upravo je on zabio povijesni, prvi gol za Kanadu na Mundijalu 2022. u Kataru. Njegova vrijednost procjenjuje se na 50 milijuna eura. Ipak, Davies je u ožujku doživio tešku ozljedu koljena te se do sada nije vratio na teren Očekuje se da bi se treninzima mogao vratiti u prosincu, a Kanađani se nadaju da će se oporaviti za SP.

Odmah uz Daviesa je Jonathan David (25), jedan od najtraženijih napadača u Europi. Najbolji je strijelac u povijesti kanadske reprezentacije i godinama je rešetao mreže u dresu francuskog Lillea. Njegova vrijednost od 45 milijuna eura sigurno će porasti kad potpiše za novi klub. Tu je i dijamant splitskog Hajduka, Niko Sigur, koji je zaludi kanadske navijače i bit će velika uzdanica Jessea Marcha u pohodu na povijesni uspjeh.

Europski playoff A Wales/BiH - Italija/Sj. Irska: Gattuso brana do nove katastrofe

Foto: Alessio Marini/IPA Sport / ipa-a

Polufinale Eura iz 2016. daleko je najveći uspjeh Walesa u povijesti, ali ta je momčad bila predvođena Baleom i Ramseyem. Tri kola prije kraja kvalifikacija, ova je momčad čekala doma Belgiju i u slučaju pobjede mogla se naći u realnoj šansi za prvo mjesto u skupini i direktan plasman na SP, a ovako je sa 16 bodova završila iza Belgije, a ispred Sjeverne Makedonije, Kazahstana i Lihtenštajna. Prema Transfermarktu Wales vrijedi 183 milijuna eura, a Tottenhamov Brennan Johnson najvrjedniji je igrač (40 milijuna). Gareth Bale je sa 111 nastupa i 41 golom igrač s najviše nastupa i golova u povijesti nacionalne selekcije, a Wales je dosad dvaput bio na SP-u i 1958. dogurao do četvrtfinala. Izbornik je Craig Bellamy. Dočekuje Bosnu i Hercegovinu u polufinalu Playoffa, a ako prođe, domaćin je Italiji ili Sjevernoj Irskoj u finalu.

Samo 17 minuta "zmajeve" je dijelilo od direktnog plasman na Svjetsko prvenstvo. Ni „desant“ 25.000 navijača na Prater u Beču nije pomogao bosanskohercegovačkoj reprezentaciji da pobijedi Austriju, a snove je srušio (ili odgodio?) Gregoritsch golom u 77. minuti. BiH je završila druga u skupini s Austrijom, Rumunjskom, Ciprom i San Marinom, a u polufinalu Playoffa igra protiv Walesa u gostima. Ako prođe, na domaćem terenu čeka Sjevernu Irsku ili Italiju u finalu, a nema sumnje kako bi u tom slučaju država sanjala prolazak na SP. Već je bila na svjetskoj smotri 2014., što je bio debitantski nastup, a rane „zmajeva“ velike su zbog velike pogreške suca na utakmici protiv Nigerije u drugom kolu (poništen regularan gol Džeke). Džeko je sa 146 nastupa i 72 gola najbolji strijelac u povijesti, a momčad prema Transfermarktu vrijedi 80 milijuna eura. Izbornik je Sergej Barbarez, a ozračje oko reprezentacije prilično je pozitivno nakon dugo vremena.

Foto: LISA LEUTNER/REUTERS

Gennaro Gattuso debitirao je na klupi Italije pobjedom 5-0 protiv Estonije te dodao još četiri pobjede nakon toga. Ipak, povratak u realnost „azzurra“ uslijedio je teškim domaćim porazom od Norveške (1-4) u posljednjem kolu. Završivši iza Norvežana, a ispred Izraela, Estonije i Moldavije, Italija se našla u baražu. Četiri puta je Italija bila svjetski prvak (zadnji put 2006.), a ako se plasira, ovo će joj biti 19. nastup na SP-u. Bez nastupa su na posljednja dva Svjetska prvenstva (2018. i 2022.), a novi posrtaj ozbiljno bi uzdrmao nogometnu naciju. Protiv Sjeverne Irske u polufinalu Playoffa Italija je favorit, a u finalu će u goste Walesu ili Bosni i Hercegovini. Prema TM-u vrijedi čak 846 milijuna eura, najveća je zvijezda vjerojatno Donnarumma, a najvrjedniji igrač Bastoni (80 milijuna). Italija je 12. na Fifinoj ljestvici, najbolji strijelac je Gigi Riva (35 golova), a najviše nastupa za „azzurre“ ikad ima Gigi Buffon (176).

Kvalitetom skromna reprezentacija Sjeverne Irske izborila je nastup u baražu putem Lige nacija, a u kvalifikacijskoj skupini završila je iza Njemačke i Slovačke. Triput je Sjeverna Irska igrala Svjetsko prvenstvo, a 1958. i 1982. dogurala je do četvrtfinala. Najveća zvijezda ove momčadi jest Liverpoolov Conor Bradley koji je i kapetan. Prema Transfermarktu vrijedi 82 milijuna eura, a 69. mjesto na Fifinoj ljestvici govori o tome gdje je Sjeverna Irska kvalitetom. U dodatnim kvalifikacijama prvo ide u goste Italiji, a ako i to prođe, u goste će Walesu ili Bosni i Hercegovini. Steven Davis (140) rekorder je po broju nastupa, a David Healy po broju golova (36). Izbornik je Michael O'Neil.

Katar: Bivši domaćin prvi put se kvalificirao preko kvalifikacija

Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS

Domaćin prošlog Svjetskog prvenstva uspio se prvi put u povijesti domoći najvećeg nogometnog turnira preko kvalifikacija. Momčad koja uživa veliko poštovanje u Aziji, sada ima priliku pokazati znanje i svijetu. Put do Svjetskog prvenstva 2026. bio je sve samo ne lagan. Katar je u trećem krugu azijskih kvalifikacija završio tek na četvrtom mjestu u svojoj skupini, iza Irana, Uzbekistana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, što nije bilo dovoljno za izravan plasman.

Međutim, novi format kvalifikacija dao im je drugu priliku u četvrtom krugu. Tamo su se našli u mini-skupini s UAE-om i Omanom. Nakon remija 0-0 s Omanom, uslijedila je odlučujuća utakmica. Na stadionu Jassim bin Hamad u Dohi, 14. listopada 2025., Katar je pobijedio UAE 2-1 i time osigurao prvo mjesto u skupini te povijesni, prvi plasman na Svjetsko prvenstvo izboren na terenu.

Katar je bio prvi domaćin u povijesti koji je izgubio utakmicu otvaranja (0-2 protiv Ekvadora), prvi koji je ispao nakon samo dva kola te na kraju i najlošiji domaćin ikad, završivši natjecanje s tri poraza i gol-razlikom 1-7. Nakon tog neuspjeha, Katarski nogometni savez odlučio se za radikalan zaokret. U svibnju 2025. godine na klupu je sjeo iskusni španjolski stručnjak Julen Lopetegui, bivši trener Seville, Real Madrida i španjolske reprezentacije.

Okosnicu Lopeteguijeve momčadi i dalje čine provjereni igrači koji su donijeli dva naslova azijskog prvaka. Kapetan i apsolutna legenda je Hassan Al-Haydos, rekorder sa 184 nastupa za reprezentaciju. U napadu je prva violina Almoez Ali, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije s više od 55 golova. Ipak, najvećom zvijezdom smatra se Akram Afif, krilni napadač Al-Sadda. Njegova tržišna vrijednost procijenjena je na 4,5 milijuna eura, što ga čini najvrjednijim igračem u momčadi. Za usporedbu, ukupna vrijednost cijele reprezentacije Katra iznosi skromnih 15,9 milijuna eura, što je manje od vrijednosti pojedinih igrača u europskim ligama.

Švicarska: Standardni putnik želi promijeniti sudbinu

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Švicarska se šesti put u nizu kvalificirala na Svjetsko prvenstvo i u društvu je rijetkih europskih reprezentacija koje su to uspjele (Francuska, Njemačka, Engleska, Španjolska i Portugal). Ipak, njezin je uspjeh na svjetskoj smotri znatno nezapaženiji u odnosu na ostale članove tog društva, naime, Švicarska nikad nije pobijedila utakmicu nokaut faze Svjetskog prvenstva. I to je ono što će švicarski narod očekivati od izbornika Murata Yakina i njegovih igrača u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Yakin je bivši nogometaš Basela i Fenerbahčea s 49 nastupa za reprezentaciju Švicarske, a nakon igračke karijere preselio je na klupu. Od 2021. godine je, nakon raznih poslova, uglavnom u švicarskom nogometu, izbornik Švicarske. Neki u Švicarskoj zazivali su njegov odlazak s klupe uoči Europskog prvenstva, ali ušutkao je kritičare sjajnim vođenjem reprezentacije u Njemačkoj. Švicarska je tada izbacila aktualne prvake Talijane, a Englezi su ih izbacili tek nakon lutrije jedanaesteraca.

Ključeve reprezentacije i dalje u svojim rukama ima osebujni veznjak Granit Xhaka (33), kojem će ovo vjerojatno biti posljednji nastup na SP-u. Xhaka je sa 143 utakmice rekorder po broju nastupa za reprezentaciju, a zabio je 16 golova. Stasiti i moćni napadač Breel Embolo bio je najbolji strijelac reprezentacije u kvalifikacijama s četiri gola, dok je bivši ofenzivac Bologne i danas igrač Nottingham Foresta, Dan Ndoye, direktno bio uključen u pet golova, najviše u reprezentaciji. Nakon uspješnih kvalifikacija bez poraza (četiri pobjede i dva remija) u skupini s Kosovom, Slovenijom i Švedskom, optimizam raste u Švicarskoj, koja je možda konačno "sazrijela" za zapaženi uspjeh na svjetskoj smotri.

Skupina C

Brazil: Rane od Hrvatske još zacjeljuju

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Najuspješnija nogometna reprezentacija na svjetskim prvenstvima stiže na svoj 24. Mundijal. Iako kvalitetom jest (uz Argentinu) najjača momčad Južne Amerike, put na SP nije tekao glatko. „Seleçao“ je završio peti u južnoameričkim kvalifikacijama s 28 bodova, čak 10 manje od prvoplasirane Argentine.

Prema Transfermarktu, Vinícius Júnior je najvrjedniji igrač momčadi (150 mil.eura), a iza njega je Raphinha. Igraju na istoj poziciji, kao i Rodrygo koji je u očajnoj formi u Realu (30 utakmica bez gola), ali kojeg izbornik Carlo Ancelotti iznimno cijeni. Tu je i sjajni Estevao, dragulj Chelseaja koji bi mogao biti prvotimac na desnom krilu, ali četiri toliko kvalitetna nogometaša bore se za zapravo dvije, maksimalno tri pozicije (ako Carlo bude igrao s „desetkom“). Ako se Neymar (najbolji strijelac reprezentacije u povijesti) oporavi i vrati u formu, Ancelotti će imati težak zadatak za odabrati napadački arsenal.

Brazil prema TM-u vrijedi 913 milijuna eura. Japan je u pripremnoj utakmici razotkrio neke slabosti i pobijedio ga 3-2, a kritika nije nedostajalo ni ranije. Brazilci čekaju naslov svjetskog prvaka od 2002., a na ovaj SP ne stižu kao prvi favoriti. Nakon razočaravajućih nastupa na prošla dva Mundijala i bolnog poraza od Hrvatske u četvrtfinalu 2022., brazilska javnost s oprezom gleda na idući.

Iako je Cafu igrač s najviše nastupa u povijesti reprezentacije (142), a Pele vjerojatno najbolji (osvojio tri naslova svjetskog prvaka), za neke Brazilce je Garrincha najveći. Opraštalo mu se što je bio „lujka“ van terena jer je na travnjaku donosio magiju, a Brazilci isto očekuju od dvojice problematičnih – Viniciusa i Neymara. A za Brazil, peterostrukog prvaka svijeta, uspjeh je samo jedno: naslov svjetskog prvaka!

Maroko: Stari znanac Hrvatske srušio rekord

Foto: Paul Childs/REUTERS

Hrvatska je protiv Maroka otvorila i zatvorila zadnje Svjetsko prvenstvo i bilo bi doista bizarno da ih opet izvuče u skupini, a ne bi to bio ni pretjerano sretan ždrijeb jer Marokanci su itekako opasan suparnik. Osjetili smo to na najbolji mogući način na zadnjem Mundialu kada smo u prvoj utakmici remizirali bez golova a u zadnjoj, onoj puno važnijoj za broncu, slavili 2-1 nakon teške bitke. Hrvatska se u Katru još jednom upisala na prestižni popis osvajača odličja na svjetskim nogometnim smotrama dok je Maroko ostao na korak do povijesnog trijumfa. I to nakon silnih previranja i kontroverzi te otkaza izborniku Vahidu Halilhodžiću koji ih je proveo kroz sve izazove kvalifikacija. Vahi je presudilo izbacivanje iz reprezentacije važnih igrača Belhande, Ziyecha, Mazraouija, Taarabta i Harita...

Okosnicu momčadi u kvalifikacijama, u kojima su prošli kao prvaci skupine sa svih osam pobjeda i gol razlikom 22-2 čini li su igrači koje smo upoznali i na zadnjem svjetskom prvenstvu u ogledima s Hrvatskom, s tim da je izbornik Regragui dao priliku i mladima. I dalje su najveće zvijezde Maroka kapetan Hakimi koji vrijedi 80 te Diaz koji vrijedi 40 milijuna eura, tu su i Saibari vrijedan 32, El Khannouss 28, En - Nesyri 24, Mazraoui i Aguerd po 20 milijuna eura..., pa golman Bounou, Saiss... A koliko je Maroko dobar možda i najbolje svjedoči podatak da su prije dva mjeseca oborili svjetski rekord u najdužem nizu pobjeda u međunarodnom nogometu, nadmašivši prethodni rekord Španjolske od 15 uzastopnih pobjeda. Pobjedom od 1-0 nad Kongom u Rabatu, Maroko je produžio svoj niz bez poraza na 16 uzastopnih pobjeda, a niz je i dalje aktivan i dosegao je 19 uzastopnih pobjeda. Tijekom tog razdoblja Hakimi i društvo postigli su 55 i primila samo četiri gola.

Zemlja "lavova s Atlasa" ima oko 40 milijuna stanovnika i danas drži visoko 11 mjesto na Fifinoj ljestvici. Oni su ponos i idoli nacije, kojoj su darovali kompletnu zaradu s prošlog Svjetskog prvenstva, za pomoć potrebitima. Zanimljivo je kako većina njihovih reprezentativaca imaju dvojna državljanstva, uglavnom francusko, belgijsko, nizozemsko, španjolsko... I mnogi su u domovini svojih predaka pronašli mogućnost igranja za reprezentaciju i nastupa na najvećim natjecanjima.

Haiti: Zbog bandi i otmica igraju u izbjeglištvu

Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Karibi, plaže... Zvuči kao iz bajke, ali daleko je od bajkovitoga život na Haitiju. Državom okruženoj Kubom, Jamajkom, Bahamima, u kojoj obitava 11 milijuna ljudi, bogatoj naftom i plinom, vlada potpuno rasulo i anarhija. Od potresa 2010. godine, koji je razorio bivšu francusku koloniju, a onda i svakodnevnih sukoba oružanih bandi, nogometna reprezentacija igra u izbjeglištvu jer svakodnevni kriminal, otmice, terorizam ne omogućava sigurnost.

Haiti je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo igrao u Curacau, udaljenom 800 kilometara. I svejedno uspio ispisati jednu od najčudesnijih priča pobijedivši Nikaragvu u odlučujućoj utakmici te plasiravši se drugi put na Mundijal nakon 1974. godine, tad u Zapadnoj Njemačkoj. Emmanuel Sanon zabio je Italiji u Münchenu i ušao u legendu Haitija, prekinuvši niz Dine Zoffa s 1142 minute bez primljenoga gola. Godinu ranije Haiti je osvojio Gold Cup, na kojem je, primjerice, prije šest godina pobijedio Kanadu. Izborničkog posla u ožujku prošle godine primio se Sebastien Minge, ali francuski gospodin u ovih godinu i pol dana nije bio na Haitiju.

- Nemoguće je, preopasno je. U pravilu živim u zemljama u kojima radim, ali ovdje jednostavno ne mogu. Nema više međunarodnih letova.

Momčad je vodio na daljinu, informacije o igračima davali su mu iz saveza. Nasreću, svi igrači su u inozemstvu, pa ih Minge može i uživo gledati. Reprezentacija je na Fifinoj ljestvici 84., mjesto ispod Crne Gore, a možda ne biste rekli, ali vrijedi više od 40 milijuna eura, s tim da gotovo polovica otpada na veznjaka Jean-Ricnera Bellegardea iz Wolverhamptona (18 mil. eura). Navijača, barem onih iz Haitija, na američkim stadionima neće imati jer je Donald Trump u lipnju potpisao zabranu ulaska za državljane 12 zemalja, među kojima je upravo i Haiti, uz obrazloženje da je mjera u svrhu "zaštite nacionalne sigurnosti i interesa SAD-a". Za sportaše, trenere i članove delegacija te uže članove njihovih obitelji postoji izuzeće za velika sportska natjecanja...

Škotska: Ponovno na Mundijalu nakon 28 godina suše

Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION

Škotska nogometna reprezentacija osigurala je prvi nastup na SP-u još od 1998. godine. Nakon 28 godina suše, izabranici Stevea Clarkea su kroz kvalifikacijsku skupinu C s 13 bodova i dva više od druge Danske. U zadnjem i odlučujućem kolu kvalifikacija pobijedili su Dance 4-2 na utakmici u kojoj smo vidjeli gol 'škaricama' i pogodak s polovice igrališta.

Clarke je Škote vodio na 74 utakmice od preuzimanja izborničke stolice u svibnju 2019. godine. Odveo ih je na dva Europska prvenstva (2020. i 2024.) koja su završili u grupnoj fazi. Clarke je u trenerskoj karijeri bio pomoćnik i imao priliku učiti od velikih trenerskih i igračkih imena poput Ruuda Gullita, Sir Bobbyja Robsona, Josea Mourinha, Gianfranca Zole, Kennyja Dalglisha, Roya Hodgsona i Rafaela Beniteza. Igračka legenda Chelseaja prije Škotske vodio je West Brom, Reading i Kilmarnock.

Škotska reprezentacija prema Transfermarktu vrijedi 220,9 milijuna eura, što ih čini 18. najskupljom reprezentacijom na predstojećem SP. Najvrjedniji nogometaš i njihov najefikasniji strijelac u kvalifikacijama je MVP Serie A u sezoni 2024./25. Scott McTominay (28) koji vrijedi 50 milijuna eura.

U reprezentaciji treba spomenuti sjajne igrače sa stažem u Premier ligi poput Billyja Gilmoura (Napoli), Johna McGinna (Aston Villa), Aarona Hickeyja (Brentford), Kierana Tierneyja (Celtic) te dugogodišnjeg člana Liverpoola i kapetana Škotske Andyja Robertsona koji je pobjedu protiv Danske posvetio nedavno preminulom prijatelju i suigraču iz Liverpoola Diogu Joti.

Na Fifinoj ljestvici su 36. i ovo će im biti sveukupno deveti nastup na Svjetskim prvenstvima, a prvi u ovom stoljeću. Nikad nisu prošli dalje od grupne faze, a zanimljivo je da su od 1974. do 1990. nastupili na pet uzastopnih Mundijala. Nogometaš s najviše nastupa za Otočane je Kenny Dalglish sa 102, a najbolji strijelac legenda Manchester Uniteda Denis Law s 31 golom koji je u siječnju preminuo u 85. godini života.

Skupina D

SAD: MLS sve jači, ali ih i dalje predvode 'Europljani'

Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Oni se ovaj put nisu morali "tresti" putem kvalifikacija, reprezentativci SAD-a znali su da će kao jedni od domaćina imati sigurno mjesto na Svjetskom prvenstvu. Nakon srpnja i poraz u finalu Gold Cupa od Meksika (2-1), SAD je igrao šest prijateljskih utakmica te su u revijalnom tonu imali četiri pobjede, remi i poraz.

Na prošlom Mundijalu imali su drugu najmlađu momčad turnira s prosjekom od oko 25 godina i dva mjeseca. Ispred njih je bila samo Gana s prosjekom od 24,7 godina, a u četiri su godine mnogi ti mladići sazreli, ali su se pojavili i neki novi. Prema Transfermarktu vrijede oko 156 milijuna eura, a najskuplji igrač im je suigrač Luke Modrića hrvatskih korijena Christian Mate Pulišić (25), 60 milijuna eura. Slijedi ga Folarin Balogun (22) iz Monaca koji vrijedi 30 milijuna eura i Weston McKennie (25) iz Juventusa (23 mil.). Tu je i bivša nada Barcelone Sergino Dest (23) koji vrijedi 18 milijuna eura prema Transfermarktu. Iza njega su Od igrača iz MLS-a najveću cijenu imaju golman New Englanda Matt Turner (10 milijuna eura), Brandon Vazquez (20) iz Real Salt Lakea koji vrijedi 8,5 milijuna eura te Miles Robinson (26) iz Cincinnatija s pet milijuna eura.

Na klupi im je Argentinac Mauricio Pochettino koji u 22 utakmice ima 14 pobjeda, remi i sedam poraza. Povratak je to Mundijala u SAD nakon 31 godinu, a i dalje ih je upravo taj SP imao najveći prosjek gledatelja ikad. Tad su ispali od Brazila u osmini finala natjecanja, a najveći uspjeh seže im još u 1930. godinu kad su u Urugvaju završili treći. U bližoj povijesti je najbolji rezultat bio iz 2002. godine kad su u četvrtfinalu izgubili od Njemačke. Već neko vrijeme rade na popularizaciji nogometa u zemlji, tako je u domaću im ligu došao i jedan od ponajboljih nogometaša svih vremena Lionel Messi (38) kao i neke svjetske zvijezde poput Heung-min Sona (33), a imali su posljednjih godina i nekoliko značajnih transfera u Europu poput Jhona Durana u Aston Villu za skoro 30 milijuna eura iz Chicago Firea kao najskupljim izlaznim transferom ikad, i Miguela Almirona koji je još prije šest godina otišao iz Atlante u Newcastle.

Paragvaj: Povratak "ratnika" nakon 16 godina

Foto: CESAR OLMEDO/REUTERS

Paragvajska nogometna reprezentacija, "la albirroja", prekinula je 16-godišnje odsustvo s Mundijala. Predvođeni novim nacionalnim herojem, izbornikom Gustavom Alfarom (63), Paragvajci se vraćaju s prepoznatljivim borbenim duhom. Dolazak argentinskog stručnjaka potpuno je preokrenuo sudbinu reprezentacije. Pod njegovim vodstvom Paragvaj je u 12 utakmica primio samo sedam golova, a sedam puta sačuvao je mrežu netaknutom. Njegov utjecaj najbolje opisuje trenutak kad mu je navijač u suzama prišao u dućanu.

- Hvala vam što ste nam dali novu priliku da idemo na Svjetsko prvenstvo - rekao mu je.

Momčad igra čvrsto, organizirano i opasno iz kontri. Glavna snaga u napadu je Julio Enciso (21), igrač Strasbourga poznat po energiji i razornom udarcu. Uz njega, ključni su Miguel Almirón iz Newcastlea te talentirani Diego Gómez (22) iz Brightona. Obranu drži kapetan Gustavo Gómez, stup obrane brazilskog Palmeirasa.

Ovo će Paragvaju biti deveti nastup na SP-u. Najveći uspjeh ostvario je 2010. u Južnoj Africi, gdje je u četvrtfinalu tijesno izgubio od kasnijih prvaka Španjolaca. Dvaput je bio i prvak Južne Amerike (1953. i 1979.), a 2001. je čak bio osma reprezentacija na Fifinu renkingu. Zanimljivo je da je najbolji strijelac u povijesti, Roque Santa Cruz (44), i dalje aktivan u domaćoj ligi. S čvrstom obranom i ratničkim mentalitetom, Paragvaj će na SP-u biti momčad koju nitko neće olako shvatiti.

Australija: Izbornik je Hrvat, tu su i hajdukovci

Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Australska nogometna reprezentacija, poznata kao “socceroos”, redovito sudjeluje na svjetskim prvenstvima. Njihova priča počinje davne 1922. kada su odigrali prvu međunarodnu utakmicu protiv Novog Zelanda. Prvi put na Svjetskom prvenstvu nastupili su 1974., no tek su 2006. u Njemačkoj ostvarili povijesni uspjeh plasmanom u osminu finala, nažalost baš na uštrb Hrvatske s kojom su remizirali 2-2 i tako završili drugi u skupini. Isti rezultat ponovili su i na SP-u u Kataru 2022. godine, a tada ih je iz natjecanja izbacila kasnija osvajačica Argentina.

Reprezentacija vrijedi oko 30 milijuna eura, a najveća zvijezda joj je Matthew Ryan, iskusni golman i kapetan koji brani za Levante. Najvrjedniji australski igrač je Nestory Irankunda koji je ovog ljeta drugu momčad Bayerna zamijenio engleskim drugoligašem Watfordom. Njegovu vrijednost procjenjuju na šest milijuna eura. Za “socceroose” bi na prvenstvu mogli zaigrati i dva hajdukovca, Anthony Kalik i Fran Karačić, koje je izbornik već ranije uvrštavao na popis. Povijesno, najveći australski igrač zasigurno je legendarni napadač Tim Cahill, koji je ujedno i najbolji strijelac s 50 golova.

Nakon duge ere Grahama Arnolda, ekipu je 2025. preuzeo Tony Popović, trener hrvatskih korijena. Pod njegovim vodstvom Australci su uspješno završili kvalifikacije. Plasman su osigurali drugim mjestom u skupini C trećeg kruga azijskih kvalifikacija.

Do 2005. Australija je bila članica OFC-a (Oceania Football Confederation), gdje su redovito dominirali, ali su imali problem jer pobjednik OFC kvalifikacija nije išao izravno na Mundijal, već je morao igrati dodatna interkontinentalne doigravanja, najčešće protiv momčadi iz Južne Amerike. Nakon višegodišnjih zahtjeva i pregovora, Fifa je odobrila prelazak Australije u AFC (Asian Football Confederation) i 1. siječnja 2006. postali su punopravni član. Australci i danas drže rekord za najveću pobjedu ikada ostvarenu. Naime, 2001. pobijedili su Američku Samou s nevjerojatnih 31-0.

Europski playoff C Slovačka/Kosovo - Turska/Rumunjska: Premijer obećao milijun eura premije

Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

U ključnoj utakmici za plasman na Svjetsko prvenstvo Slovačka je popila šest komada u Njemačkoj. Ali, nasreću, ima šansu u dodatnim kvalifikacijama da izbori drugi Mundijal u povijesti, nakon onog u Južnoj Africi 2010., gdje je igrala u osmini finala. Vjerovali ili ne, stari dobri Peter Pekarik (39) još je u reprezentaciji. Prošlog ljeta Slovačka je do 95. minute bila u četvrtfinalu Europskog prvenstva, ali ukazao se Jude Bellingham, zabio za produžetke i Englezi su kasnije prošli dalje. Do Njemačke ih je odveo Talijan Francesco Calzona, koji je u "prošlom" životu zarađivao od prodaje kave u Arezzu i Firenci. Legendarni Marek Hamšik, najveći igrač kojeg su Slovaci imali, znao je što radi kad je, dok je Calzona točio gorivo, nazvao Talijana i ponudio posao, prvi samostalni koji nije mogao odbiti. Stanislav Lobotka (31), veznjak Napolija, njihov je "mozak", Milan Škriniar izgleda kao da je tu već 20 godina, a čovjeku je "tek" 30. Ni jedan ni drugi nisu trenutno najskuplji u svlačionici Slovaka, to je stoper Atletico Madrida David Hancko (30 milijuna eura).

Kad pobijediš dvaput Švedsku, kad pobijediš i u Sloveniji, pa prije toga i dvaput Island u Ligi nacija, onda možemo govoriti o vrlo, vrlo ozbiljnoj reprezentaciji. A Kosovo to već sad jest iako tek od 2016. godine nastupa u Fifinim i Uefinim natjecanjima. Premda je na Fifinoj ljestvici tek 80., vrijedi definitivno puno više od te pozicije. Švicarci su u kvalifikacijama ipak bili prejaki, ali imat će Kosovo što reći u play-offu. I imat će financijski motiv jer je privremeni premijer Albin Kurti obećao premije nogometašima: "Ako pobijedimo Slovačku, isplatit ćemo 500.000 eura. A ako izborimo SP, igračima ćemo dati milijun eura!". Motivacija je za prvu utakmicu protiv Slovačke i što Slovaci nisu priznali ovu državu, koja je tijekom kvalifikacija za Euro 2020. imala 15 utakmica bez poraza. Edon Zhegrova (25 milijuna) igra u Juventusu, Fisnik Asllani i Albian Hajdari u Hoffenheimu, bivši dinamovac Amir Rrahmani u Napoliju, a Vedat Muriqi, koji zabija praktički svaku drugu utakmicu za reprezentaciju (32 gola u 66 utakmica) s našim Budimirom u Osasuni...

Foto: David Davies/PRESS ASSOCIATION

U skupini sa Španjolskom Turska se definitivno nije mogla nadati izravnom plasmanu na Svjetsko prvenstvo, ali 13 bodova u šest kola prilično je ostvarenje uz remi u zadnjem kolu u Španjolskoj. Turska je u uzletu, možda se ne vidi još na rezultatima, ali nova generacija uzima zalet. Arda Güler već se profilirao kroz Real Madrid, a trenutno i vrjedniji turski nogometaš od Gülera je sjajni ofenzivac Kenan Yildiz iz Juventusa (75 milijuna eura). Kad im pridodate i Cana Uzuna iz Frankfurta, a svi su redom 20-godišnjaci, onda reprezentacija koju vodi Vincenzo Montella, ima zaista vrhunsku perspektivu. Trenutno prema Transfermarktu u milijunima vrijednu gotovo pola milijarde eura. Prošlo je više od 20 godina od trećeg mjesta na SP-u Japanu i Južnoj Koreji, što je i danas jedna od najvećih priča svjetskih prvenstava, a gol Hakana Sukura Južnoj Koreji za 10,8 sekundi ostao je nabrži ikada na mundijalima. Zanimljivo, prvu međunarodnu utakmicu Turci su odigrali 1923. protiv Rumunjske. Baš su im Rumunji prvi protivnik prema Americi...

Što je zajedničko Brazilu, Francuskoj, Belgiji i Rumunjskoj? Te četiri reprezentacije jedine su nastupile na prva tri svjetska prvenstva (1930., 1934., 1938.). No, koliko god imali dugačku povijest, Rumunji nikad nisu bili bolji od četvrtfinala 1994. godine, u onoj neponovljivoj generacija s Hagijem i društvom. U kvalifikacijskoj skupini bili su iza Austrije i BiH, ali play-off su izborili zahvaljujući Ligi nacija. U svojevrsnoj su krizi identiteta, unatoč i solidnom nastupu na Europskom prvenstvu prošloga ljeta, jer danas mladi Rumunji teško mogu idealizirati nekog nogometaša. Zvijezdu nemaju, od igrača u velikim klubovima tek je stoper Radu Dragusin, kojeg je Tottenham učinio najskupljim Rumunjem svih vremena plativši 30 milijuna eura Genoi, no on je ozlijeđen već gotovo godinu dana. Mircea Lucescu nakon Eura prošle godine vratio se na klupu Rumunjske, na kojoj je bio u prvome mandatu od 1981. do 1986. godine, vjerovali ili ne. Tad je bio u kasnim tridesetima, sad ima 80!

Skupina E

Njemačka: Poželjan nositelj među velikanima

Foto: Jan Woitas/DPA

Kad su "vatreni" potvrdili Svjetsko prvenstvo u Americi, svi su u Hrvatskoj pratili što će napraviti Njemačka protiv Slovačke u zadnjem kolu kvalifikacija. U igri je bilo mjesto nositelja na ždrijebu SP-a, navijali smo za pomoć Slovaka, ali dočepali su ga se na kraju Nijemci...

Bez obzira na to, Njemačka je bila jedan od najpoželjnijih nositelja na ždrijebu. Neki se sigurno neće složiti, ali trenutačno jest tako jer Njemačka ne sije strah i trepet kao nekad na nogometnim travnjacima. Iako su s osam finala svjetskih prvenstava te 13 polufinala rekorderi na mundijalima, Nijemci u Americi definitivno neće biti među glavnim kandidatima za medalju. Julian Nagelsmann, koji je u ove dvije godine slušao mnoge kritike, nema u kadru istinske svjetske klase, kakve su desetljećima u "Elfu" bile pod normalnim. Uostalom, da probate nabrojati prvu jedanaestoricu Njemačke, imali biste solidnih problema. Samo je kapetan Joshua Kimmich u njemačkom "klubu 100".

Prošle godine Njemačka je na domaćem terenu bila u četvrtfinalu Europskog prvenstva i ispala od europskih prvaka Španjolaca golom u 119. minuti. Nevjerojatno, ali istinito, nikad nije ispala u skupini EP-a. Od te utakmice do danas od jačih protivnika u Ligi nacija pobjeđivali su Nizozemsku i Italiju, gubili od Francuske, Portugala...

Najveću pobjedu na svjetskim prvenstvima ostvarili su 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji, Saudijska Arabija stradala je s osam komada. Zabijali su Klose, Ballack, Bierhoff, majstori za koje se plaćala ulaznica. Danas? Liverpool će platiti 125 milijuna za Floriana Wirtza, ofenzivca koji na Otoku još nije zabio gol...

Curacao: Najmanja država u povijesti SP-a

Foto: GILBERT BELLAMY/REUTERS

Jedna od najzanimljivijih sportskih priča nadolazećeg Svjetskog prvenstva je - Curacao. Maleni karipski otok s populacijom od tek 156.115 stanovnika danas je najmanja nacija koja se ikad plasirala na Svjetsko nogometno prvenstvo. Gotovo nevjerojatno zvuči kako je Curacao u kvalifikacijskoj skupini u zoni Sjeverne i Srednje Amerike te Kariba (CONCACAF) bio bolji čak i od Jamajke! Da, baš su kod favoriziranog rivala u posljednjoj utakmici kvalifikacija (0-0) izborili plasman na Mundijal.

Ovaj nevjerojatan uspjeh polučio je 78-godišnji izbornik Dick Advocaat koji je u karijeri vodio Nizozemsku, Ujedinjene Arapske Emirate, Južnu Koreju, Belgiju, Rusiju, Srbiju i Irak, a koji se na Mundijal kao izbornik vraća nakon točno 20 godina. Te davne 1996. u Njemačkoj je sjedio na klupi Južne Koreje. Curacao vrijedi tek 26,4 milijuna eura, a glavne zvijezde reprezentacije su braća Leandro i Juninho Bacuna.

Najvrjedniji igrači su im Sontje Hansen (Middlesbrough, 5 mil. eura) i Tahith Chong (Sheffield United, 4 mil. eura), u kadru imaju i Severinu (nastupa za portugalskog prvoligaš Casu Piu), a nastupu na Mundijalu nada se i 27-godišnji Jurich Carolina, član banjalučkog Borca. Čelnici Curacaoa žele prije Svjetskog prvenstva pojačati svoje redove, u reprezentaciju dovesti još nekoliko igrača iz nizozemske lige koje korijeni vežu za taj maleni karipski otok.

Zanimljivo, navijači Curacaa mogli su na svom travnjaku u Willemstadu tijekom ovih kvalifikacija pratiti put čak dvije reprezentacije na Svjetsko prvenstvo, baš s tog otoka u SAD se zaputio još jedan debitant - Haiti, koji je sve svoje domaće utakmice (zbog političkih nemira i nestabilne sigurnosne situacije u zemlji) odradio u Curacau. Izabranici Dicka Advocaata na Mundijal idu prvenstveno uživati. I po mogućnosti zagorčati život nekom svjetskom velikanu.

Obala Bjelokosti: "Slonovi" teški 300 milijuna eura

Foto: LUC GNAGO/REUTERS

Povratak Obale Bjelokosti na svjetsku smotru obradovao je starije ljubitelje nogometa koji su uživali u igrama Didiera Drogbe, Kola Turea, Abdoulae Traorea, Salomona Kaloua, Gervinha, Yaya Tourea, Ibrahima Bakayoka... u vrijeme njihovih najvećih uspjeha, kada su se kvalificirali na svjetska prvenstva u Njemačkoj, Južnoafričkoj republici i Brazilu. U Rusiji i Katru nije ih bilo, sada su se opet vratili... i pokušat će nadmašiti dosadašnje rezultate, a to bi bio prolazak skupine, što im do sada nikada nije pošlo za rukom. Kroz kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo prošli su suvereno, osvojili su skupinu u kojoj su bili Gabon, Gambija, Kenija, Burundi i Sejšeli, s ukupno 26 bodova u deset odigranih susreta, osam pobjeda, dva remija i to bez primljenog gola.

Izbornik Fae Emerse sastavio je ujednačenu momčad u kojoj se nitko ne izdvaja, a zanimljivo je kako je najbolji strijelac kvalifikacija Fofana Seko postigao samo tri gola. Najviše utakmica odigrali su Franck Kessie iz Al Ahlija, Simon Adingra iz Sunderlanda, Yahia Fofana iz Rizespora, Evan Ndicka iz Rome, Ibrahim Sangare iz Nottingham Foresta, Oumar Diakite iz Cercle Buggea, Sebastien Heller iz Utrechta... Vrijednost reprezentacije Obale Bjelokosti procijenjena je na gotovo 300 milijuna eura, a najvrjedniji igrači su stoperi Ousmane Diomande iz Sportinga i Odilon Kossounou iz Atalante vrijedni 45, odnosno 40 milijuna eura. Visoku cijenu drže i krilo Ibrahim Sangare iz Nottingham Foresta vrijedan 32, Amad Diallo iz Manchestera 40, Evan Guessand iz Aston Ville 30 milijuna eura...

"Slonovi" iz zemlje kakaa i manga ne spadaju u krug reprezentacija koje će se boriti za odličja, ali itekako mogu iznenaditi. Trenutačno zauzimaju 48. mjesto na Fifinoj rang ljestvici reprezentacija a u vrijeme najvećih uspjeha uoči Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine bili su 12. I ponosni su na svoju reprezentaciju. Tako je Sébastien Haller na pitanje nizozemskih novinara hoće li putovati na Afrički kup nacija ili će ostati igrati za klub odgovorio "Vaše pitanje pokazuje nedostatak poštovanja koji imate prema Africi. Biste li ikada pitali europskog igrača isto pitanje prije Eura? Naravno da idem na Afrički kup nacija".

Ekvador: Hrvatskoj zadao jedan od najtežih poraza

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

Stadion u Yokohami bio je poprište velike hrvatske tuge, a Ekvadorce pamtimo kao reprezentaciju koja nam je tamo zadala jedan od najtežih poraza. Ekvador je 2002. godine u Južnoj Koreji i Japanu, u svom debitantskom nastupu na Svjetskom prvenstvu, pobijedio 'vatrene' u posljednjem kolu grupne faze (1-0) i poslao nas kući. Bit će im to peti nastup (2002., 2006., 2014., 2022.), najbolji rezultat ostvarili su 2006. godine u Njemačkoj kada su dogurali do osmine finala gdje su izgubili od Engleske (1-0). Argentinac Sebastián Beccacece izbornik je Ekvadora od ljeta prošle godine, a s njom je odradio najbolje kvalifikacije u povijesti reprezentacije.

U južnoameričkim kvalifikacijama, po mnogima najtežima na svijetu, Ekvadorci su osvojili drugo mjesto s 29 bodova, devet manje od prvoplasirane Argentine. Riječ je o ozbiljnoj reprezentaciji, vrijednoj čak 320 milijuna eura, koja bi na SP-u mogla biti nagazna mina za svakoga. Najveća zvijezda je veznjak Chelseaja Moises Caicedo (24) koji vrijedi nevjerojatnih 100 milijuna eura, tu je i sjajni Willian Pacho iz PSG-a, Arsenalov Piero Hincapie, talentirani Joel Ordonez iz Club Bruggea, ali najveća faca i dalje je legendarni Enner Valencia (36). Kapetan, vođa i najbolji strijelac u povijesti reprezentacije s 48 golova. Danas igrač Pachuce, a nekoć član Evertona, Fenerbahčea i West Hama, gdje ga je doveo Slaven Bilić. Ima status božanstva u domovini, svih šest golova Ekvadora na posljednja dva prvenstva zabio je upravo on. I poprilično osebujan lik. Kao dijete je radio na plantaži banana kako bi financijski pomogao obitelji, no kada je došao do novca, nije ga htio dijeliti s onima kojima bi to trebao.

Naime, prije devet godina, tijekom utakmice protiv Paragvaja, pokušao je izvesti bijeg ravan filmskom scenariju. Njegova bivša supruga prijavila ga je jer nije plaćao alimentaciju za njihovu kći, a policija je čekala da završi utakmica kako bi ga uhitila. No, dosjetljivi Valencia odlučio je odglumiti ozljedu. U 82. minuti srušio se na travnjak. Dali su mu i kisik, kako bi sve izgledalo uvjerljivo, a onda je ušao u kola Hitne pomoći i pokušao pobjeći sa stadiona. Nastala je panika, policajci su trčali za njim po terenu i uhvatili ga, ali na kraju je državni vrh intervenirao i nalog za uhićenje je poništen.

Skupina F

Nizozemska: Najnesretnija reprezentacija Mundijala

Foto: Nick Potts

Popularne “oranje” jedna je od najpoznatijih svjetskih selekcija, iako nikada nije osvojilo Svjetsko prvenstvo. Prvi nastup na Svjetskom prvenstvu imali su još 1934., a do danas su nastupili 11 puta. Poznati su i kao najnesretnija reprezentacija jer su u tri navrata igrali finale bez osvajanja natjecanja. Prvi put 1974. porazila ih je Njemačka, četiri godina kasnije Argentina, a zadnji put u Južnoafričkoj Republici 2010. Španjolska.

“Oranje” vrijedi oko 678 milijuna eura, što ih svrstava među najskuplje momčadi Europe. Iako su godinama bili poznati po ofenzivcima koji su “žarili i palili” europskim terenima, u posljednje vrijeme glavne zvijezde postali su obrambeni igrači. Virgil van Dijk, prvo ime Nizozemaca, vrijedi oko 40 milijuna eura, a tu je i Matthijs de Ligt, stoper Manchester Uniteda vrijedan oko 55 milijuna eura, čime je ujedno i najskuplji igrač momčadi. Napad predvodi Memphis Depay koji je 2025. postao najbolji strijelac u povijesti reprezentacije s 55 golova, prestigavši Robina van Persieja. Da se u posljednje vrijeme mijenja trend pokazuju asovi poput Xavija Simonsa (22) i Noe Langa (26) koji predstavljaju novu generaciju ofenzivaca. Reprezentaciju vodi Ronald Koeman, koji je preuzeo momčad 2023. i s njom ušao u kvalifikacije za SP 2026. Njegova momčad protutnjala je kvalifikacijama bez poraza i sa samo dva remija.

Osim po nadimku, nizozemska reprezentacija poznata je i po dresovima narančaste boje koja je nadahnuta kraljevskim kućama.

Najveću pobjedu Nizozemska je ostvarila 2011. godine kada je 11-0 pobijedila San Marino. Iako je velika reprezentacija, u povijesti je doživjela i neke vrlo bolne poraze, a najveći im je zadala Engleska davne 1907. godine kada ih je razbila 12-2. Navijači su poznati po spektakularnim koreografijama i masovnoj podršci koju pružaju gdje god igra njihova reprezentacija. Na svakom velikom natjecanju pretvaraju gradove u more narančaste boje.

Japan: Imaju svog 'Messija'

KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Japana u osmini finala Svjetskog prvenstva u Kataru | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema Transfermarktu, japanska nogometna reprezentacija vrijedi 218,7 milijuna eura. Ponajveća je zvijezda i najvredniji igrač Takefusa Kubo (27), suigrač naših Luke Sučića i Duje Ćaleta-Cara u Real Sociedadu. Vrijedi 30 milijuna eura. U elitnom razredu japanskog nogometa debitirao je sa samo 15 godina pa završio u Barceloni. Igra lijevom nogom, najčešće na desnom krilu, a zbog stila igre mnogi su ga uspoređivali s Lionelom Messijem.

Iako je Japan danas redoviti sudionik SP-a, tek 1998. prvi put se kvalificirao na Svjetsko prvenstvo. Od tada nisu propustili nijedno. Japan je rekorder po broju osvojenih Azijskih kupova - 4 (1992., 2000., 2004., 2011.). Nijedna druga reprezentacija nema toliko naslova. Na SP-u 2022. pobijedili su Njemačku i Španjolsku, dva bivša prvaka svijeta. Oba puta preokretom u drugom poluvremenu. Nitko to prije nije napravio u jednoj grupnoj fazi.

Japan je poznat po izuzetnoj disciplini - na SP-u 2018. prošli su grupu zahvaljujući fair-play bodovima, jer su imali manje žutih kartona od Senegala. Brojni Hrvati ostavili su veliki trag u japanskom nogometu. Stoper Matej Jonjić skupio je čak 183 nastupa za Cerezo Osaku u elitnom rangu. Mihael Mikić je nastupajući za dva kluba skupio 169 nastupa. Igrali su tamo i Mato Neretljak, Mladen Mladenović, Dario Dabac (danas sportski direktor Dinama)... Trenutačno u Japanu za Kawasaki Frontale igra Filip Uremović, koji je donedavno nosio dres Hajduka.

Japansku reprezentaciju od 2018. vodi Hajime Moriyasu. Sjećamo ga se sa SP-a 2022., kad je Hrvatska nakon jedanaesteraca izbacila Japan i plasirala se u četvrtfinale SP-a. Japanci su promarširali kroz kvalifikacije za SP. U zadnjem krugu u skupini s Južnom Korejom, Kinom i Hong Kongom osvojili su maksimalnih devet bodova.

Europski playoff B Ukrajina/Švedska - Poljska/Albanija: Selekcija od pola milijarde eura visi

Foto: Valdrin Xhemaj/REUTERS

Ukrajinci su završili drugi u kvalifikacijskoj skupini iza Francuske i to je za izabranike Sergija Rebrova značilo da će sreću morati potražiti u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Prema Transfermarktu vrijede 274 milijuna eura, a najvrjedniji im je igrač Ilya Zabarnji (23) iz PSG-a koji vrijedi 55 milijuna eura. U izravnom dvoboju s Islandom izborili su dodatne kvalifikacije. Prilika im je to da plasiraju na veliko natjecanje 20 godina nakon zadnjeg i jedinog dosadašnjeg nastupa na Mundijalu. Čak su četiri puta bili u dodatnim kvalifikacijama, ali nijednom nisu uspjeli osigurati plasman na Mundijal. Za prolaz u finale dokvalifikacija bore se protiv Švedske.

Iako su završili posljednji u kvalifikacijskoj skupini sa samo dva boda, Šveđani imaju još jednu priliku za plasman na Svjetsko prvenstvo. Dobar plasman u Ligi nacija im je to omogućio, a za mjesto u SAD-u, Meksiku i Kanadi bore se protiv Ukrajine. Pomalo je nevjerojatno da reprezentacija vrijedna 517 milijuna eura, čiji je najvrjedniji igrač napadač Liverpoola Alexander Isak (26) od 140 milijuna eura, nije (još) izborila plasman na Mundijal. Šveđani su propustili tri od posljednja četiri SP-a, a najveći im uspjeh seže daleko u povijest kad su još 1958. kao domaćini završili sa srebrnom medaljom. Iz Premiershipa je na njihovu klupu stigao Graham Potter (50), a sad je ispred njega veliki izazov.

Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS

Nekad je Poljake cijenom i na terenu predvodio kapetan Robert Lewandowski (37), ali napadač je sad ipak u godinama. U kvalifikacijama su završili na drugom mjestu s 17 bodova iza prve Nizozemske. Spojilo ih je to s Albanijom koja je prva prepreka na putu prema Mundijalu. Prema Transfermarktu vrijede 166 milijuna eura, a najvrjedniji im je igrač desni bek Aston Ville Matty Cash (28), a istu cijenu drži stoper Arsenala na posudbi u Portu, Jakub Kiwior (25). Oni su na Mundijalu dosad nastupali osam puta, a dva puta su bili brončani. bilo je to još 1974. i 1982. godine, a Poljaci su i daleko od najbolje forme posljednjih godina, ali i dalje mogu biti 'tvrd orah' za sve. Ali za to prvo trebaju proći dodatne kvalifikacije.

S 14 bodova Albanci su završili na drugom mjestu kvalifikacijske skupine ispred trećeplasirane Srbije (13) i Engleske (24) koja se direktno plasirala na Mundijal. Nikad u povijesti se nisu plasirali na Svjetsko prvenstvo, a ovaj put za to moraju prvo proći Poljake, a onda i bolje iz susreta Ukrajinaca i Šveđana. Prema Transfermarktu vrijede 87,7 milijuna eura, a najvredniji igrač im je Armando Broja (24), napadač Premierligaša Burnleyja. Tu su i dva vedeta iz najvećih hrvatskih klubova: preporođeni Arber Hoxha (27) iz Dinama koji vrijedi milijun i pol eura te Adrion Pajaziti (23) iz Hajduka koji vrijedi 800.000 eura.

Tunis: Sedmi put na SP-u i nikad nije prošao grupu

Foto: IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS

"Orlovi Kartage", kako glasi nadimak ovoj reprezentaciji, u SAD-u, Meksiku i Kanadi će sedmi put nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Debitirali su 1978. godine i upisali se u povijest kao prva afrička reprezentacija koja je pobijedila na Mundijalu. Sudjelovali su i 1998., 2002., 2006., 2018., 2022., nikada nisu prošli skupinu, ali u Katru su ostvarili najveću pobjedu u povijesti kada su u skupini srušili kasnijeg viceprvaka Francusku (1-0), no uz bitan dodatak kako su Tricolori još uoči tog posljednjeg kola osigurali prvo mjesto u skupini. Reprezentacija Tunisa na Transfermarktu vrijedi 25 milijuna eura, većina igrača igra u domovini, tek nekoliko ih je u Europi, a najveća zvijezda je krilni napadač Augsburga Ismael Gharbi (21) koji svlačionicu u klubu dijeli s hrvatskim nogometašima Kristijanom Jakićem i Nediljkom Labrovićem.

Od veljače 2025. godine izbornik je Sami Trabelsi (57), kojemu je ovo drugi mandat, prethodno je reprezentaciju vodio od 2011. do 2013. godine, a na poprilično dojmljiv način odveo ih je do Mundijala. U afričkim kvalifikacijama osvojili su prvo mjesto s 28 bodova, devet pobjeda i remi i nevjerojatna gol-razlika 22:0. Najveći uspjeh u povijesti ostvarili su 2004. godine kada su osvojili Afrički kup nacija, a najbolji strijelac u povijesti reprezentacije je Issam Jemaa koji je stao na 36 golova u 84 utakmice.

Kada je u pitanju Tunis, mnogim zaljubljenicima u nogomet prvo na pamet padne jedan od najžešćih gradskih derbija na svijetu. Riječ je o gotovo stogodišnjem rivalstvu između Club Africaina i Esperance Tunisa. Nažalost, na njihovim utakmicama često znaju izbiti fizički sukobi pa se nerijetko igraju bez gledatelja. I jedno kvizaško pitanje za kraj. Znate li tko je jedini Tunižanin koji je igrao u HNL-u? Doduše, igra i dalje. Riječ je o Mohamedu Nasraouiju koji je ljetos došao u Istru.

Skupina G

Belgija: Veterani se opraštaju, sa stilom?

Foto: Wolfgang Rattay/REUTERS

Belgija je zemlja poznata po čokoladi, Štrumfovima i Manneken Pisu, u Belgiji je sjedište Europske unije, ali u nogometnom svijetu Belgija je respektabilna reprezentacija koju nitko ne smije uzeti zdravo za gotovo. Oni su i naši stari znanci, u Rusiji su uzeli broncu, u Katru su također imali velike ambicije ali su na koncu ostali kratkih rukava i ispali u skupini nakon remija s "vatrenima". Na zadnjem Euru u Njemačkoj ispali su u osmini finala od Francuza i činilo se kako je njihova zlatna generacija, koja ih preko deset godina održava na vrhu ili u top deset svjetskih nogometnih velesila, prestara te da je vrijeme za smjenu generacija. Danas su osmi na FIFA rang ljestvici i četiri godine stariji, ali uz neke mlade snage i dalje jako dobri i opasni i svakome mogu zagorčati život.

Pokazali su to i u kvalifikacijama koje su suvereno prošli bez poraza, u skupini s Walesom, Sjevernom Makedonijom, Kazahstanom i Lihtenštajnom nijednom nisu poraženi, upisali su pet pobjeda i tri remija, a skupinu su osvojili sa zavidnom gol razlikom 29-7. Remizirali su u oba ogleda s Makedoncima i na gostovanju kod Kazahstana te se plasirali na SP koje bi po svemu trebalo biti zadnji veliki nastup njihovih veterana, naravno, onih koje izbornik Rudi Garcia (61) povede.

U kvalifikacijama su okosnicu momčadi činili veterani Courtois, Meunier, De Bruyne, Vanaken, Witsel, Lukaku, Trossard... redom stariji od 30 godina, uz njih su važne role imali Doku, Onana, Raskin, pa Theate, Zeno, De Cuyper... Vrijednost aktualnog kadra procjenjuje se na oko 450 milijuna eura a najskuplji igrači su im zvijezda Cityja Doku s 55, Juventusov Openda s 45 i Atalantin De Ketelaere s 35 milijuna eura. Na ljestvici strijelaca u kvalifikacijama vodeći je bio De Bruyne sa 6 golova i jednom asistencijom, na drugom je mjestu Doku s pet postignutih golova i jednom asistencijom, dok Tielemans ima po tri gola i asistencije. Što se tiče uspjeha na svjetskim smotrama, bronca iz Rusije i dalje im je najveći uspjeh, a imaju i četvrto mjesto iz Meksika 1986. godine. Posebnost koja ih veže uz Hrvatsku je da su dvojica Hrvata nosila dres njihove reprezentacije, Josip Weber i Branko Strupar.

Egipat: Uzdaju se u Salaha

Foto: AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

Mohamed Salah i Omar Marmoush dvojac je iz Liverpoola i Manchester Cityja koji će nositi egipatsku reprezentaciju na Mundijalu. Izuzev njih, većina momčadi igra daleko od najjačih liga, a javnosti je poznat i Mohamed Elneny, bivši igrač Arsenala. Dobar dio reprezentacije igra u Pyramidsu Krunoslava Jurčića, ali Egipćani će na svoj četvrti nastup na SP-u.

Zanimljivo, Egipat je najuspješnija afrička reprezentacija sa sedam osvojenih Kupa nacija, a na SP 2026. plasirao se suvereno s osam pobjeda i dva remija u slabašnoj skupini. Poraz od Uzbekistana (2-0) i remi sa Zelenortskom Republikom u prijateljskim utakmicama zabrinuli su naciju, ali ne toliko koliko slaba forma Salaha. Zvijezda Liverpoola prošle je sezone zabila 34 gola i 23 asistirala, a ove je sezone na samo pet golova i tri asistencije u 18 utakmica.

Iako ne spada u red najatraktivnijih nogometnih nacija, Egipćani jesu fanatični za nogometom, a derbi Zamalek – Al Ahly jedan je od najžustrijih derbija na svijetu .Krunoslav Jurčić ostavio je dubok i velik trag u Pyramidsu i poznaje egipatski nogomet, a zanimljivo je da je Egipat prva afrička reprezentacija s nastupom na SP-u – u Italiji 1934.

Trenutačni izbornik Hossam Hassan ujedno je i najbolji strijelac u povijesti reprezentacije sa 69 golova, dok je Salah na 61 golu. Teško će ga do SP-a prestići, ali Liverpoolovom asu svakako je cilj upisati se u povijest. Možda i najveća legenda jest bivši golman Ahmed Hassan koji je rekorder po broju nastupa (184), a golman Essam El-Hadary nastupio je na Mundijalu u Rusiji s 45 godina i postao najstariji igrač u povijesti natjecanja. Uspjeh Egipta ovisit će o Salahu i Marmoushu, ali sve iznad prolaska skupine bio bi veliki podvig.

Iran: "Lavovi Perzije" bojkotirali ždrijeb

Foto: Wana News Agency/REUTERS

Iranska nogometna reprezentacija, poznata kao "Team Melli", sedmi put nastupa na Mundijalu i četvrti put u nizu, čime potvrđuje status jedne od najjačih azijskih sila. No jedino ona nije bila prisutna na ždrijebu zbog problema s vizama. Nije je dobio predsjednik saveza Mehdi Taj, kao i izvršni direktor Mehdi Kharati pa su se odlučili za bojkot ceremonije. Ostaje pitanje hoće li i igrači imati sličnih problema kad budu trebali zakoračiti na američko tlo u lipnju.

Radi se o trostrukim uzastopnim kontinentalnim prvacima (1968., 1972. i 1976.). Iako na svjetskim prvenstvima Iranci nikad nisu prošli grupnu fazu, pobijedili su u sve tri utakmice, zadnji put 2-0 protiv Walesa u Katru. Zanimljivo je da su ih kroz povijest vodili i hrvatski treneri poput Miroslava Blaževića i Branka Ivankovića. Najveću pobjedu ostvarili su 19-0 protiv Guama.

Izbornik Amir Ghalenoei (62) oslanja se na iskusne igrače. Momčad prema Transfermarktu vrijedi oko 30 milijuna eura. Najveće zvijezde su napadač Intera Mehdi Taremi (3), kapetan Alireza Jahanbakhsh (1,8) te veznjaci Saeed Ezatolahi (2,5) i Saman Ghoddos (dva milijuna eura). Plasman je Iran osigurao remijem 2-2 protiv Uzbekistana, a junak je bio Taremi s dva gola. Kvalifikacije je prošao uvjerljivo i plasirao se dva kola prije kraja. Iako od njih navijači ne očekuju atraktivan nogomet, Iran je pod Ghalenoeijem čvrsta i organizirana momčad koja će biti tvrd orah svakom suparniku u skupini.

Novi Zeland: Napravio nogometni iskorak

Foto: Brian Lawless

Ova je reprezentacija jedina bila neporažena na Svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi. Ipak, to Novom Zelandu nije bilo dovoljno za povijesni plasman u nokaut fazu turnira, u kojoj ova otočka država još nije zaigrala. Novi Zeland iduće će ljeto treći put u svojoj povijesti zaigrati na najvećem sportskom natjecanju na svijetu, a do plasmana je došao preko možda i najlakših kvalifikacija u nogometnom svijetu, kvalifikacija Oceanije. Tamo je Novi Zeland odmjerio snage protiv Tahitija, Vanuata i Samoe. Inače, kvalifikacije Oceanije podijeljene su na dvije skupine po četiri reprezentacije. Najbolje dvije odlaze u 'final four', a pobjednik ima direktnu kartu za Mundijal. U finalu kvalifikacija Novozelanđani su pobijedili Novu Kaledoniju 3-0.

Novi Zeland ima skromno iskustvo na SP-ima. Debitirao je na turniru 1982. godine, kada je SP proširen sa 16 na 24 reprezentacije. Tada je, u prvom kolu, zabio i svoje prve golove na svjetskom smotri u porazu 5-2 od Škotske. Zatim se oprostio od SP-a porazima od SSSR-a (3-0) i Brazila (4-0). Na izdanju u Južnoj Africi, Novi je Zeland prvi put u svojoj povijesti vodio na jednoj utakmici SP-a, i to protiv tada aktualnih svjetskih prvaka, Talijana. Odigrali su i remi sa Slovačkom (1-1) te Paragvajem (0-0), ali tri boda nisu bila dovoljna za prolaz.

Izbornik reprezentacije je Darren Baezeley, koji je imao veliku karijeru za engleski klub Watford, gdje je odigrao skoro 300 utakmica. Trenerska karijera nije mu previše impresivna, vodio je MLS klub Colorado Rapids, a Novi Zeland angažirao ga je prije početka kvalifikacija za Svjetsko. Zanimljivo, istovremeno je vodio U-23 reprezentaciju na Olimpijskim igrama u Parizu, a opravdao je povjerenje Novog Zelanda i odveo naciju na tek treće Svjetsko prvenstvo. Tamo će se Novozelanđani osloniti na Chris Wooda (33), iskusnog napadača Nottingham Foresta koji je prošle sezone bio jedan od najboljih strijelaca Premier lige. Wood je i najbolji strijelac u povijesti reprezentacije s 45 golova u 88 nastupa.

Skupina H

Španjolska: Europski prvak uvijek je favorit

Foto: MURAD SEZER/REUTERS

Španjolska nogometna reprezentacija uvijek je u užem krugu favorita za osvajanje svakog velikog natjecanja, a 'furija' je ponovno okupila sjajnu generaciju igrača koji bi još godinama trebali biti na velikoj sceni. Španjolska će doći na američki kontinent kao aktualni europski prvak zahvaljujući pobjedi nad Engleskom u finalu Eura u Njemačkoj, a Luis de la Fuente ima punu glavu slatkih briga. Španjolska ima ogroman bazen kvalitetnih nogometaša i na svakoj poziciji ima kvalitetno rješenje.

De la Fuente sve je to "posložio" i pretvorio u stroj koji melje sve pred sobom. Iako baš i nije imao impresivan trenerski rezime, Španjolski nogometni savez pokazao mu je povjerenje i promovirao ga u izbornika nakon odlaska Luisa Enriquea, koji se nakon razočarenja u Katru ponovno posvetio klupskom nogometu. De la Fuente je trenersku karijeru započeo u Portugaleteu, vodio je i Alaves, ali na poziciju izbornika najvjerojatnije je dospio zahvaljujući sjajnom radu s mladim nogometašima. Pet je godina, od 2013. do 2018., bio izbornik U-19 reprezentacije, a od 2018. do 2022. vodio je U-21 reprezentaciju, gdje je stekao iskustvo u radu s velikim brojem igrača koji su danas dio seniorske reprezentacije, poput Danija Olma, Pedrija, Gavija i tako dalje...

Glavna je zvijezda momčadi Barcelonin adut Lamine Yamal (18), koji je s reprezentacijom već osvojio Europsko prvenstvo, gdje je bio i u idealnoj momčadi turnira. Na drugom krilu je brzonogi Nico Williams, koji je strašan u situacijama jedan na jedan, a kao i uvijek, Španjolci imaju sjajan vezni red koji svakoj reprezentaciji može "sakriti loptu" i umrtviti utakmicu. Španjolci su u 21. stoljeću tri puta bili europski prvaci, a na Pirenejskom otoku vjeruju kako ova generacija može donijeti i drugi naslov svjetskog prvaka.

Zelenortski Otoci: Debitant ide uživati

Foto: ROGAN WARD/REUTERS

Vrijede manje od Rijeke, a najvrjedniji igrači su Kevin Lenini i Wagner Pina koji vrijede po pet milijuna eura. Dio igrača igra po europskim klubovima, a zanimljivo je da ova zemlja ima više stanovnika u inozemstvu nego u svojoj državi. Nezavisnost je od Portugala stekla 1975., a malo kome je poznato da su Nani, Patrick Vieira, Gelson Fernandes i Silvestre Varela porijeklom sa Zelenortskih Otoka.

Mnoge je iznenadilo kada je Zelenortska Republika završila ispred Kameruna u kvalifikacijskoj skupini i 23 boda u 10 utakmica izborila direktan plasman na SP. Izbornik je Bubista, najviše nastupa u povijesti ima Ryan Mendes (74) koji je i najbolji strijelac reprezentacije u povijesti (22).

Najbolji plasman na Fifinoj ljestvici bio je 27. mjesto u veljači 2014., a trenutačno je Zelenortska Republika 68. na listi. Prvi put je na Afričkom kupu nacija zaigrala 2013., a najveći uspjeh su dva četvrtfinala (2013. i 2023.). Mora se reći i da je momčad u dobroj formi, posljednji poraz u 90 minuta doživjela je od Mauritanije u studenom 2024., a nakon toga je nanizala 11 utakmica bez poraza u 90 minuta.

Za relativno mladu državu (od 1975.) ovo Svjetsko prvenstvo bit će uživancija i novo iskustvo. Realno gledajući, sve osim ispadanja u skupini bilo bi veliko iznenađenje, a Zelenortska Republika jedna je od najslabijih reprezentacija na natjecanju. Da se Mundijal nije proširio na 48 reprezentacija teško bi našli put do njega, ali završivši ispred Kameruna u kvalifikacijskoj skupini, zaslužili su nastup na Svjetskom prvenstvu.

Saudijska Arabija: Senzacija SP-a u Katru nanijela jedini poraz 'gaučima'

Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA

Reprezentativci Saudijske Arabije izborili su Svjetsko prvenstvo kroz četvrti krug azijskih kvalifikacija. U drugom krugu prošli su skupinu G s Jordanom, u trećem su u skupini C završili iza izravno plasiranih Japana i Australije te izborili dodatno doigravanje, odnosno četvrti krug u kojem su osvojili skupinu B s Irakom i Indonezijom i kvalificirali se sedmi put u povijesti na Mundijal.

Počeli su kvalifikacije s Robertom Mancinijem, a završili s trenutačnim izbornikom Herveom Renardom koji ih je prijašnje vodio od 2019. do 2023. godine. Renard je probudio momčad i uspio osigurati novi nastup na SP-u, a u svojoj karijeri, osim na klupi Saudijaca, bio je trener Lillea i Sochauxa te izbornik Angole, Zambije, Obale Bjelokosti i Maroka. Sa Zambijom (2012.) i Obalom Bjelokosti (2015.) osvojio je Afrički kup nacija.

Mnogima u sjećanju ostaje SP 2022. u Katru kad su Saudijci iznenadili sve i pobijedili budućeg osvajača Argentinu (2-1). Najpoznatiji detalj s prošlog Mundijala pojavio se nakon utakmice s Argentinom, kad je saudijski navijač uletio novinaru u prijenos uživo i pitanjem 'where is Messi' postao viralan diljem društvenih mreža te tako dodatno uveličao hvalevrijedan podvig njegove reprezentacije.

Najveći uspjeh na Mundijalima Saudijci su ostvarili 1994. u SAD-u kad ih je Švedska porazila u osmini finala 3-1. Prije toga prošli su skupinu zbog bolje gol razlike u odnosu na treću Belgiju, Nizozemska je bila prva, a Maroko četvrti. Reprezentacija im vrijedi 30,6 milijuna eura i u tom pogledu je 30. po vrijednosti od država sudionica na SP-u. Prema Fifinoj ljestvici 60. su najbolja reprezentacija svijeta.

Gotovo svi reprezentativci igraju u domaćem prvenstvu, osim Sauda Abdulhamida (Lens), Marwana Al-Sahafija (Antwerp) i Muhanada Al-Saada (Lausanne). Najvrjedniji nogometaš je Firas Al-Buraikan koji vrijedi 4,5 milijuna eura i on je s pet golova bio njihov najbolji strijelac kroz spomenute kvalifikacije.

Urugvaj: Zvijezde su sad braniči

Foto: CESAR OLMEDO/REUTERS

Svjetska nogometna prvenstva = Urugvaj. Urugvaj i njihov svjetski naslov na prvom Mundijalu 1930. opća su kultura. Dvadeset godina kasnije drugi su put i posljednji bili na krovu nogometnog svijeta. "La Celeste", nadimak koji reprezentacija ima po nebesko plavoj boji, s Argentinom dijeli rekord najtrofejnije reprezentacije Copa Americe. Ima 15 trofeja, a sigurno se pitate koliko ima Brazil. Ima ih devet. Zanimljivo, baš su u finalu protiv Argentine, odnosno Brazila, Urugvajci oba puta osvojili SP. Odlučujući gol Brazilu zabio je Alcides Ghiggia, a na Maracani je pred 200.000 navijača zavladala tišina kao na pogrebu. Bila je to nacionalna tragedija u Brazilu.

- U životu postoje samo tri osobe koje su ušutkale Maracanu: Papa, Frank Sinatra i ja - rekao je Ghiggia.

I južnoameričke kvalifikacije završili su ispred Brazila, na petome mjestu. U modernoj eri Urugvaj je 2010. godine bio polufinalist SP-a, na kraju četvrti, a 2018. u Rusiji četvrtfinalist. Danas ova južnoamerička reprezentacija više ne pršti kvalitetom kao nekad kad je imala najbolji napadački izbor na svijetu s Cavanijem, Forlanom i Suarezom. U momčadi Marcela Bielse danas najveće zvijezde primarno dolaze iz obrambenih redova, Gimenez iz Atletico Madrida i Araujo iz Barcelone, dok ofenzivnu klasu donosi Federico Valverde iz Real Madrida.

Urugvajci po mnogočemu podsjećaju na Hrvatsku jer ima ih oko 3,5 milijuna stanovnika i imaju više međunarodnih trofeja po stanovniku više nego bilo koja druga zemlja. Prva je zemlja koja je stavila zvjezdice na reprezentativni dres, originalno dva za olimpijska zlata 1924. i 1928. godine.

Skupina I

Francuska: "Tricolori" sanjaju treći naslov

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Francuska je očekivano "pomela" svoju kvalifikacijsku skupinu, preko Ukrajine, Islanda i Azerbajdžana, bez ikakvih problema stigla na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. I "tricolori" na Mundijal stižu samo s jednim ciljem, vratiti naslov prvaka u svoje vitrine. Francuska je osvajač Svjetskog prvenstva 2018. godine, četiri godine kasnije su u Katru zapeli u finalu, sad opet žele na vrh nogometnog svijeta. Didier Deschamps već je 13 godina na klupi svoje reprezentacije gdje radi nevjerojatan posao. Uz dva finala (jedan naslov) svjetskog prvaka, Francusku je doveo do finala Europskog prvenstva 2016. godine, ali i polufinala Eura u Njemačkoj prošle godine. Ovo će mu biti sedmo, a vrlo vjerojatno i posljednje veliko natjecanje na klupi "tricolora".

Jedna od najjačih reprezentacija svijeta danas vrijedi 1,2 milijardi eura, a dvije najvrjednije zvijezde su im Kylian Mbappe (180 milijuna eura), Michael Olise (130 milijuna eura) i Ousmane Dembele (100 milijuna eura). I Deschampsu će najveći problem biti izabrati 25 putnika za Svjetsko prvenstvo. Tu će otpasti i neke prilično velike nogometne zvijezde.

Francuska je vrlo mlada reprezentacija, Deschamps je na vrijeme odradio smjenu generaciju, pa je od 30-godišnjaka (ne računajući vratare) za nastup na Mundijalu siguran samo N'Golo Kante. Iskusni izbornik vjeruje mladima, pa su nova snaga ove reprezentacije Melo Gusto, Michel Olise, Warren Zaire-Emery, Hugo Ekitike, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche, Desire Doue..., sve igrači koji imaju 23 ili manje godina.

Sasvim jasno, francuske nade najviše će ovisiti o raspoloženju i formi Kyliana Mbappea, vrlo vjerojatno najboljeg nogometaša današnjice. Mbappe je u sjajnoj formi, razne ozljede su iza njega, a u SAD će doći na svoje peto veliko natjecanje. Spreman i motiviran, sasvim siguran da ispiše povijest svoje reprezentacije, postane najbolji francuski nogometaš svih vremena.

Senegal: "Lavovi Terange" na krilima premierligaša

Foto: Paul Childs/REUTERS

Nije bilo upitnika hoće li se Senegal plasirati na Svjetsko. Izabranici Pape Thiawa autoritativno su se postavili i sa sedam pobjeda te tri remija na prvom mjestu završili kvalifikacije. Nadimak im je "lavovi Terange" (op. a. teranga je njihov izraz za gostoljubivost), u najskuplji im je igrač "lav" na posudbi. Nicolas Jackson (24) vrijedi 50 milijuna eura te igra u Bayernu u koji je stigao na posudbu iz Chelseaja. Tu su još igrači iz Premiershipa, Pape Matar Sarr (23) iz Tottenhama od 35 milijuna eura, Illiman Ndiaye (25) iz Evertona koji također vrijedi 35 milijuna eura.

Na prošlom su Svjetskom prvenstvu ispali u osmini finala nakon poraza od Engleske (3-0), a bit će im ovo treći nastup na Mundijalu. Najveći su uspjeh napravili u prvom nastupu na Mundijalu i to 2002. u Japanu i Koreji gdje su došli do četvrtfinala. Ispali su od Turske na zlatni gol, a u prvoj utakmici ikad na tom velikom natjecanju pobijedili su Francusku 1-0. Nakon toga su u Rusiji doživjeli nesvakidašnju situaciju kad su ispali u grupnoj fazi. Naime, imali su jednak broj bodova kao i Japan, a jednaka je bila i njihova gol razlika te remi u međusobnom susretu, a zato je odlučila - fair play ljestvica! Imali su više žutih kartona od Japana pa su morali napustiti natjecanje već nakon grupne faze.

I dalje je tu Sadio Mane (33), lijevo krilo koje je prije četiri godine bili "udarna igla" senegalske reprezentacije. Tad je igrao u Liverpoolu, bio je praktički uz bok tad najboljem igraču "redsa" Mohamedu Salahu (33). Nekad je bio glavna uzdanica, a danas novac zarađuje uz Cristiana Ronaldo (40) u Saudijskoj ligi. Ove je kvalifikacije zabio tek tri gola, ali više nije "udarna igla". No, i dalje je jedan od važnijih pojedinaca. Bilo kako bilo, s obzirom na promjenu formata, ali i trenutačnu snagu momčadi Senegala, drugi krug je svakako minimalno što očekuju u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Međukonfederacijski playoff 2: Bolivija/Surinam - Irak: Nekadašnja kolonija sanja

Foto: CLAUDIA MORALES/REUTERS

Bolivijski "zeleni", kako se nazivaju, nikad nisu prošli dalje od prvog kruga Svjetskog prvenstva, a postigli su samo jedan gol i to, zanimljivo, na Svjetskom prvenstvu koje se također igralo u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. godine. Unatoč slabašnim rezultatima na svjetskim prvenstvima, Bolivija je osvojila Copa Américu 1963., a igrala je u finalu 1997. godine, oba puta kao domaćin. Izbornik Villegas Oscar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo oslonio se na iskusne igrače kao što su Luis Haquin, Guillermo Viscarra, Daniel Medina, Jose Sagredo, Roberto Fernandez, Gabriel Villamil, Carmelo Algaranaz..., najbolji strijelac sa sedam golova bio je Miguelito iz America Mineira, a asistent Roberto Fernandez iz Akron Togliattija s tri asistencije. Vrijedi skromnih 15-ak milijuna eura a najvrjedniji igrači su im upravo spomenuti Miguelito koji vrijedi 3 milijuna i Fernandes koji vrijedi 1,2 milijuna eura. Bolivija je najveći proizvođač brazilskih oraščića a kuriozitet je da imaju mornaricu iako nakon rata s Čileom, u kojem su izgubili 400 kilometara obale, više nemaju izlaz na more. Ali zato imaju najviše plovno jezero na svijetu Titicacu na 3.810 metara nadmorske visine. U playoff se plasirala kao sedma reprezentacija južnoameričkih kvalifikacija, od 16 odigranih susreta pobijedila je u šest pobjeda i dvaput remizirala, a do Mundijala je dijele dvije pobjede.

Foto: Frank Gunn

Na spomen Surinama i nogometa prvo što nam većini pada na pamet su imena poput Franka Rijkaarda, Ruuda Gullita i Clarencea Seedorfa, legendarnih Nizozemaca koji vuku porijeklo iz nekadašnje nizozemske kolonije, a svjetsku slavu dostigli su u dresovima Ajaxa, Milana, reprezentacije Nizozemske... Iako se Surinam nalazi u Južnoj Americi, igra kvalifikacije s reprezentacijama Središnje Amerike, i zauzeli drugo mjesto u grupi koju je osvojila Panama, ispred Gvatemale i Salvadora. Surinam se oslanja na igrače koji igraju u inozemstvu, uglavnom nizozemske igrače surinamskog podrijetla a velika im je želja osigurati vizu za prvi plasman na Svjetsko prvenstvo. Surinam je dugo predvodio Skupinu A, što bi im donijelo prvi nastup na Mundijalu u povijesti, međutim poraz 3-1 u gostima kod Gvatemale spustio ih je na drugo mjesto iza Paname, zbog čega je izbornik Stanley Menzo podnio ostavku. Ipak su zbog bolje gol razlike završili ispred Hondurasa, kao jedna od dvije najbolje drugoplasirane reprezentacije u skupini i kvalificirali se za međukonfederacijsko doigravanje. Surinam će u ožujku na turniru u Meksiku igrati protiv Bolivije, a pobjednika iz ove utakmice očekuje dvoboj protiv Iraka za plasman na SP. Vrijednost Surinama procjenjuje se na 30-ak milijuna eura a gotovo polovinu vrijednosti reprezentacije ima krilo Valencije Sheraldo Becker.

Foto: THAIER AL-SUDANI/REUTERS

Za mjesto u dodatnim kvalifikacijama Irak je morao proći težak put kroz pet krugova azijskih kvalifikacija, a za kraj ih još čeka i ogled s boljim iz dvoboja Bolivije i Surinama u ožujku u Meksiku. Na tom je putu bilo jako puno problema, a nakon neplaniranog poraza od Palestine smijenjen je i izbornik Jesús Casas, koga je naslijedio Australac Graham Arnold. Zanimljivo je kako je jedan od njegovih pomoćnika i trener golmana Željko Kalac, Hrvat rođen u Australiji za koju je i nastupio na Svjetskom prvenstvu. Pod njihovim vodstvom Iračani su prošli Ujedinjene Arapske Emirate i sada čekaju boljeg iz susreta Bolivije i Surinama koji ih vodi na drugo Svjetsko prvenstvo. "Lavovi Mezopotamije" bili su na Mundialu u Meksiku 1986. godine i tamo su ispali u skupini zabivši svega jedan gol protiv Belgije. Dugu pauzu imali su među ostalim i zbog Zaljevskog rata zbog kojeg nisu ni bili u kvalifikacijama... Sada love svoje drugo veliko natjecanje, predvođeni kapetanom Jalalom Hassanom, veznjakom Amjad Attwanom i napadačima Aymen Husseinom i Mohanadom Alijem. Vrijednost Iračke momčadi je oko 10 milijuna eura i nema sumnje kako bi im ona znatno porasla, pogotovo njihovim najvrjednijim igračima koji u pravilu igraju u Europi, poput Marka Farjia iz Stromsgodseta koji vrijedi 2.2 milijuna, Ali Al - Hamadija iz Lutona i Majeda Montandera iz Hammarbyja koji vrijede po 2.5 milijuna te Zidane Igbala iz Utrechta koji vrijedi 4.5 milijuna eura.

Norveška: Konačno ponovno na velikoj sceni

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Norveška je u maniri nogometnih velesila osigurala plasman na Svjetskom prvenstvu. Osam pobjeda iz osam utakmica, uključujući i dvije protiv Talijana, koji su europski prvaci iz 2021. godine, uz 37 postignuta i svega pet primljenih golova, potvrđuju kako Norvežani konačno imaju generaciju koja je spremna za velike stvari. Ipak, iza ovog uspjeha kriju se godine truda, ulaganja, ali i velikih razočarenja. Naime, Norveška je čak 26 godina čekala plasman na novo veliko natjecanje, još od Europskog prvenstva 2000. godine, kada su prvi i jedini put zaigrali na tom natjecanju. Što se tiče svjetske smotre, ni tu Norvežani nisu najiskusniji. Na američkom kontinentu čeka ih tek četvrti Mundijal u povijesti reprezentacije. Zanimljivo, prvi su put nastupili na SP-u još davne 1938. godine, kada se održalo tek treće izdanje Mundijala.

Erling Haaland prvo je ime reprezentacije. Iako mu je tek 25 godina, Haaland je najbolji strijelac u povijesti reprezentacije s čak 55 golova. Štoviše, samo u ovom kvalifikacijskom ciklusu je zabio 16 'komada', čime uvjerljivo prednjači na listi najboljih strijelaca u europskim kvalifikacijama za SP (Depay, Kane i Arnautović imaju po osam golova).

Izbornik Stale Solbakken neće imati puno muka u napadu, s obzirom na to da uz Haalanda još raspolaže s napadačem Atletico Madrida, Alexanderom Sorlothom, kao i Jorgenom Strand Larsenom, koji je prošlo ljeto bio jedan od najtraženijih napadača Premier lige. U veznom redu Norvežani imaju svestranog razigravača Martina Odegaarda, kao i talentirane ofenzivce poput Oscara Bobba, koji dijeli svlačionicu u Manchester Cityju s Gvardiolom te Kovačićem. Norvežani su, također, jedna od tri reprezentacije koja ima bolji međusobni omjer protiv Brazila, najuspješnije reprezentacije na SP-u (pet titula). Igrali su četiri međusobne utakmice, a Norvežani imaju dvije pobjede uz dva remija. Sve to daje njihovom narodu nadu da sanjaju velike stvari uoči SP-a.

Skupina J

Argentina: Posljednji ples najvećeg svih vremena

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Kada osvojiš osam Zlatnih lopti i četiri Lige prvaka, teško da ti itko može parirati u utrci za najvećeg nogometaša svih vremena, no Leu Messiju (38) mnogi su spočitavali jedno. 'Maradona i Kempes su s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo, a ti nisi'. I to je bio, složit će se mnogi, valjan argument u debatama oko najvećeg svih vremena. Sve do Mundijala u Katru kada je Messi odveo Argentinu do 'zlatne božice' i složit će se mnogi, zaključio ovu vječnu debatu. No, naravno, ima i onih teoretičara zavjera koji su tvrdili da je prvenstvo namješteno, ali više nitko mu ne može oduzeti činjenicu da je u karijeri napravio baš sve.

Maknuo je pritisak sa sebe i uživa u nogometu u dresu Inter Miamija, produžio je ugovor do čak 2028. godine, što znači kako mu Svjetsko prvenstvo neće biti oproštaj od nogometa, kao možda Luki Modriću, ali bit će posljednji ples u dresu reprezentacije. S kojom će mu ovo biti šesti nastup na SP-u, doživio je brdo razočaranja i padova, 2014. godine izgubili su u finalu, doživjeli fijasko u Rusiji pa konačno dočekali Katar kada su, pod vodstvom izbornika Lionela Scalonija, treći put u povijesti osvojili Svjetsko prvenstvo.

Neopterećen i sa svim ispunjenim ciljevima, Leo i njegova Argentina opet će biti najveći favoriti za naslov. "Gauči" imaju jednu od najskupljih i najkvalitetnijih reprezentacija na cijelom prvenstvu. Vrijede preko 700 milijuna eura, Messi je na 18, više nije najskuplji, ali bit će najveća zvijezda dok god bude nosio dres. Titula najskupljeg pripala je veznjaku Liverpoola Mac Allisteru, koji vrijedi čak 100 milijuna eura, Lautaro Martinez je na 85, a momčad je satkana od prave svite svjetskih zvijezda. Julian Alvarez, Nico Gonzalez, Thiago Almada, Giovanni Lo Celso, Nico Paz, Cristian Romero, Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul i kontroverzni Emiliano Martinez, najbolji golman turnira u Katru. Do plasmana na svoje 19. Svjetsko prvenstvo su se prošetali nevjerojatnom lakoćom, osvojili su prvo mjesto u kvalifikacijama s 28 bodova, čak devet više od drugoplasiranog Ekvadora.

Alžir: Dinamovci će imati bitne uloge

Foto: Backpagepix/PRESS ASSOCIATION

Nakon 12 godina čekanja, "pustinjski ratnici" vraćaju se na Svjetsko prvenstvo. Alžir je pomeo konkurenciju u afričkim kvalifikacijama, gdje je bio u skupini G te je u 10 utakmica čak osam puta pobijedio. Dominantne kvalifikacije i ukupnih 25 bodova, čak sedam više od Ugande koja je završila druga. Suša je gotova i Alžirci su spremni šokirati favorite na SP-u.

Kormilo reprezentacije u veljači 2024. preuzeo je Vladimir Petković (60), rođeni Sarajlija s bosanskim, hrvatskim i švicarskim državljanstvom. Petković je trenersko ime izgradio vodeći švicarsku reprezentaciju od 2014. do 2021. godine, a nogometni svijet ga najviše pamti po senzacionalnom izbacivanju tadašnjih svjetskih prvaka Francuza na Euru 2020. Njegovo iskustvo uključuje i vođenje talijanskog Lazija, s kojim je 2013. osvojio talijanski Kup-

Glavna zvijezda i dalje je Riyad Mahrez (34). Bivši igrač Manchester Cityja, s kojim je osvojio Ligu prvaka, i heroj Leicesterove bajkovite titule prvaka Engleske, sada igra za Al-Ahli u Saudijskoj Arabiji. Njegova ljevica, pregled igre i iskustvo nezamjenjivi su za Alžir. Uz njega, ključna figura u napadu je Islam Slimani (37), povijesno najbolji strijelac reprezentacije s 45 zabijenih golova. Tu je i niz talentiranih igrača. Posebno je zanimljiv Dinamov Ismaël Bennacer, koji će voditi vezni red Alžira, a na SP mi mogao i Mounsef Bakrar. Tu je i Cityjeva zvijezda, Rayan Aït-Nouri koji vrijedi 40 milijuna eura, pa tako cijela momčad vrijedi blizu 100.

Najveći uspjeh na svjetskim prvenstvima ostvarili su 2014. u Brazilu. Prošli su skupinu s Belgijom, Rusijom i Južnom Korejom, a u osmini finala su nakon produžetaka ispali od kasnijih prvaka Nijemaca. Zanimljivo je i da Alžir je bio žrtva jedne od najvećih nogometnih kontroverzi, poznate kao "Sramota u Gijónu" na SP-u 1982. Nakon što su šokirali svijet pobjedom 2-1 protiv Zapadne Njemačke, u zadnjem kolu su Nijemci u dogovoru s Austrijancima pobijedili što je obje europske momčadi vodio dalje, a izbacio Alžir.

Austrija: Povratak na SP nakon 1998.

Foto: BEAUTIFUL SPORTS/Rainer

Prema Transfermarktu, austrijska nogometna reprezentacija vrijedi 216,2 milijuna eura. Ponajveća je zvijezda Konrad Leimer, polivalentan nogometaš koji u Bayernu najčešće "operira" na poziciji desnog beka. Vrijedi 25 milijuna eura. Toliko vrijedi i stasiti branič Kevin Danso, igrač Tottenhama.

Marko Arnautović, igrač srpskog podrijetla, poručio je brojne rekorde te reprezentacije. Ima najviše nastupa u povijesti Austrije, čak 130. Također, najbolji je strijelac, ima 47 golova na kontu, tri više od legendarnog Tonija Polstera. Sa 111 nastupa drugi je u povijesti Austrije David Alaba, igrač filipinsko-nigerijskih korijena koji je godinama nastupao za Bayern, a sad je u Realu, ali načet je brojnim ozljedama. Mjestu na popisu izbornika Ralfa Rangnicka za Svjetsko prvenstvo nada se i veznjak Dinama Dejan Ljubičić. On je za tu reprezentaciju dosad odigrao devet utakmica uz jedan gol. Međutim, u nacionalnoj selekciji nema ga od 2023.

Austrija je u kvalifikacijama za SP 2026. imala sve samo ne lagan posao. U osam utakmica skupila je 19 bodova. U odlučujućem dvoboju, u Beču, odigrala je 1-1 s Bosnom i Hercegovinom i ostavila je na dva boda zaostatka te ju poslala u dodatne kvalifikacije. Austrija je na SP-u 1954. osvojila treće mjesto, što je i danas njihov najveći uspjeh. Na tom turniru pobijedili su Švicarsku 7-5 u najefikasnijoj utakmici u povijesti svjetskih smotri. Austrija se zadnji put kvalificirala za Svjetsko prvenstvo 1998. godine u Francuskoj. Na tom turniru Austrija je bila u grupi B s Paragvajem, Italijom i Kamerunom, ali nije prošla grupnu fazu.

Jordan: I oni imaju svog 'Modrića'

Foto: ALAA AL SUKHNI/REUTERS

Kada pročitate 'Jordan', mnoge će prvo asocirati na najvećeg košarkaša u povijesti, neke, pak, na rijeku u kojoj se krstio Isus Krist, a tek onda na državu smještenu na Bliskom Istoku. Za nogometne zaljubljenike i romantičare itekako posebna jer sljedeće godine će prvi put nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Uspjeli su to napraviti kao jedna od prvih reprezentacija, još u lipnju, u pobjedi nad Omanom (3-0), a trostruki strijelac bio je stanoviti Ali-Olwan čija bi statua jednog dana mogla osvanuti na ulicama glavnog grada Ammana.

Kvalifikacije su završili na drugom mjestu sa 16 bodova, šest manje od prvoplasirane Južne Koreje. Reprezentacija Jordana, koju u narodu zovu Al-Nashama, što znači časni i plemeniti, oni koji nikada ne odustaju, na Transfermarktu vrijedi 13,88 milijuna eura, a uvjerljivo najveća zvijezda je krilni napadač Mousa Tamari koji igra u francuskom Rennesu. Vrijedi šest milijuna eura i jedini je igrač iz reprezentacije koji igra u Europi.

Za Jordan je debitirao prije devet godina i već s 28 godina stekao status jednog od najvećih u povijesti. Odigrao je 70 utakmica i zabio 21 gol, a veliki je ljubimac svoje nacije koja mu zna tepati da je njihov Modrić zbog nogometne inteligencije, virtuoznosti, majstorskih poteza i nepredvidljivosti. Nekoliko puta Jordan je zapeo na posljednjoj prepreci i ostao bez Mundijala, ali Marokanac Jamal Sellami (54), koji je na klupi reprezentacije od prošle godine, konačno je napravio taj posljednji korak i donio radost zemlji od 12 milijuna stanovnika.

Skupina K

Portugal: Ronaldov zadnji pohod na svjetski tron

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Portugalska nogometna reprezentacija, predvođena neuništivim Cristianom Ronaldom (41), u Ameriku stiže kao jedan od glavnih favorita. S titulama europskih prvaka i pobjednika Lige nacija, nedostaje joj samo najveći trofej. Put do SP-a osigurala je dominantno, kao pobjednici skupine F. Iako je šokantno izgubila 2-0 od Irske u Dublinu, gdje je Cristiano Ronaldo dobio i prvi crveni karton u dresu reprezentacije, sve je nadoknadila. Plasirala se deklasiravši Armeniju 9-1 u Portu. Ronaldu su smanjili kaznu tako da može igrati od starta Mundijala.

Pod vodstvom izbornika Roberta Martíneza, Portugal ima jednu od najvrjednijih momčadi svijeta, procijenjenu na gotovo milijardu eura. Najveće zvijezde su Rafael Leão (90 mil. €), Rúben Dias (80 mil. €), Bernardo Silva (80 mil. €) i Bruno Fernandes (75 mil. €). Iako je Ronaldu vrijednost pala, on je i dalje vođa i kapetan, najbolji strijelac u povijesti reprezentacija.

Portugalci su prvaci Europe postali 2016., a Ligu nacija osvojili su 2019. i 2025. Najbolji rezultat na SP-u im je treće mjesto iz davne 1966. Ovaj turnir imat će i snažnu emotivnu notu jer će ga igrati u sjećanje na Dioga Jotu. Sjajni napadač tragično je preminuo u prometnoj nesreći u srpnju, samo nekoliko tjedana nakon osvajanja Lige nacija. S taktički fleksibilnim Martínezom, superzvijezdama u naponu snage i vječno motiviranim Ronaldom u zadnjem pohodu na svjetski tron, portugalski "selecção" ima sve adute da u Americi, Kanadi i Meksiku ode do kraja.

Međukonfederacijski playoff 1 Nova Kaledonija/Jamajka - DR Kongo: Država papiga, stari znanci "vatrenih" ili Jugoslavije?

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Nova Kaledonija, francuski prekomorski teritorij u Tihom oceanu s manje od 300.000 stanovnika, pravo je nogometno čudo. Plasman u ovo doigravanje njen je najveći uspjeh u povijesti, a ostvario ga je kao viceprvaci Oceanije, nakon što je u finalu kvalifikacija izgubila od Novog Zelanda 3-0. Zanimljivo, Nova Kaledonija je zemlja u kojoj, prema jednoj statistici, živi više papiga nego nogometaša. Njihovu reprezentaciju čine amateri. Većina igrača igra u lokalnoj ligi, a glavna zvijezda je napadač Georges Gope-Fenepej (37), koji igra u francuskoj četvrtoj ligi. Izbornik Johann Sidaner svjestan je situacije: "Možda imamo 1 posto šanse da se kvalificiramo. Ali igrat ćemo 100 posto da to i ostvarimo".

Dok je za Novu Kaledoniju ovo premija, za Jamajku je doigravanje veliko razočaranje. Imali su izravan plasman u rukama, ali su u ključnoj utakmici kod kuće odigrali samo 0-0 protiv Curaçaa i tako sve uprskali. Nakon tog šoka, engleski izbornik Steve McClaren podnio je ostavku, a momčad je uoči ključnih utakmica preuzeo privremeni trener Rudolph Speid. Jamajka je dosad samo jednom nastupila na Svjetskom prvenstvu, i to 1998. u Francuskoj, a u povijest se upisali kao najmanja država po površini (poput Slavonije) koja je zabila gol na Mundijalu, baš Hrvatskoj. Glavne zvijezde su im igrači iz engleskih liga poput Michaila Antonija iz West Hama.

%3Cscript%20async%20src%3D%22https%3A%2F%2Fplatform.twitter.com%2Fwidgets.js%22%20charset%3D%22utf-8%22%3E%3C%2Fscript%3E

Pobjednika dvoboja Nova Kaledonija - Jamajka čeka najteži mogući protivnik. DR Kongo je najviše rangirana momčad u doigravanju i zato je izravno smješten u finale. Izborio je to u teškom afričkom playoffu, gdje je u dramatičnoj utakmici izbacio favoriziranu Nigeriju uz optužbe poraženih za vudu magiju i vračanje tijekom penala. Pod vodstvom francuskog trenera Sebastiena Desabrea, kojeg u domovini smatraju nacionalnim herojem, DR Kongo igra čvrst i organiziran nogomet. Glavne uzdanice su mu iskusni branič Chancel Mbemba i mladi veznjak Sunderlanda, Noah Sadiki. Jedini nastup na SP-u imao je 1974. kao Zair, kada je pretrpio jedan od najtežih poraza u povijesti natjecanja, izgubivši od Jugoslavije 9-0 u Gelsenkirchenu. Dušan Bajević zabio je hat-trick, a po jedan gol dodali su Ivica Šurjak, Josip Katalinski, Dragan Džajić, Vladislav Bogićević, Branko Oblak i Ilija Petković.

Uzbekistan: Okosnica klub kojemu je poginula cijela momčad

Istra s tri gola ostvarila povijesnu pobjedu protiv Dinama | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Uzbekistanska nogometna reprezentacija jedna je od četiri nacionalne vrste koje će debitirati na Svjetskom prvenstvu 2026. “Bijeli vukovi”, kako ih zovu, nastali su raspadom SSSR-a 1992., a u Fifu i AFC primljeni su dvije godine poslije. Iako još nemaju iskustvo na Mundijalu, na Azijskom kupu nastupili su devet puta, a najbolji rezultat ostvarili su 2011., kada su osvojili četvrto mjesto. Pahtakor Taškent bio je najpoznatiji uzbekistanski klub u vrijeme Sovjetskog Saveza, no 1979. dogodila se tragedija: avion s cijelom momčadi Pahtakora srušio se iznad Ukrajine. U nesreći su poginuli svi igrači i članovi stručnog stožera. Dekretom je određeno da klub ne može ispasti iz lige, čime je kroz godine sačuvan. Danas upravo igrači Pahtakora čine okosnicu reprezentacije, u kojoj je najveća zvijezda, barem među igračima, Abdukodir Husanov, suigrač Joška Gvardiola u Manchester Cityju.

Ipak, jedina veća zvijezda od stopera Husanova jest bivša stoperska ikona i nekadašnji trener Dinama Fabio Cannavaro. Preuzeo je momčad nakon što je već osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo. Na klupi je debitirao porazom od Urugvaja u prijateljskoj utakmici, a potom je povezao dvije pobjede protiv Egipta i Irana.

U uzbekistanskom nogometu postoje dvije nedodirljive legende. Prvi je umirovljeni Server Djeparov, koji je za reprezentaciju nastupio 128 puta, a drugi Eldor Šomurodov, najbolji strijelac u povijesti Uzbekistana s 43 gola u 88 nastupa. Svoju statistiku moći će poboljšati i na ovom prvenstvu jer je neizostavni član Cannavarove momčadi.

Kolumbija: James i družina vraćaju se na najveću scenu

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Vatreni Kolumbijci stižu na svoje sedmo Svjetsko prvenstvo i to nakon što su propustili SP 2022. Nema tko nije bio zaljubljen u magiju, tada mladog, Jamesa Rodrigueza i ostatka družine 2014. godine, a sada je vrijeme da nove zvijezde preuzmu kormilo. Kolumbija se na Svjetsko prvenstvo kvalificirala kao treća u iznimno teškim južnoameričkim kvalifikacijama. Na pohodu prema SP-u, Kolumbija je rušila i Argentinu i Brazil te je skupila 28 bodova i vizu za Mundijal.

Na čelu reprezentacije od 2022. je argentinski stručnjak Néstor Lorenzo, koji je preporodio momčad. Pod njegovim vodstvom Kolumbija je ostvarila impresivan niz od 28 utakmica bez poraza, koji je prekinut tek u finalu Copa Américe 2024. godine protiv Argentine. Lorenzo je unio pobjednički mentalitet i taktičku disciplinu. Prva "violina" današnje Kolumbije je Bayernov Luis Diaz koji vrijedi 70 milijuna eura, a uz njega sve glasnije se čuje ime Daniela Muñoza. Rodriguez je s 34 godine i dalje tu i spreman je da još jednom prospe magiju na najvećoj pozornici. Cijela momčad vrijedi oko 300 milijuna eura.

Najveći uspjeh kolumbijskog nogometa je osvajanje Copa Américe 2001. godine, kada su kao domaćini osvojili naslov bez ijednog primljenog gola. Na svjetskim prvenstvima najdalje su dogurali 2014. u Brazilu, gdje su stigli do četvrtfinala. Nedavno su ponovno oduševili naciju plasmanom u finale Copa Américe 2024., gdje su nakon produžetaka poraženi od Argentine.

Jedan od najsvjetlijih trenutaka Kolumbije dogodio se 1993. godine, kada je Kolumbija u kvalifikacijama za SP ponizila Argentinu u Buenos Airesu pobjedom 5-0. Poznata je i kolumbijska tragedija kada je branič Andrés Escobar zabio autogol na SP-u 1994., u utakmici protiv SAD-a, a po povratku u domovinu je ubijen, što se smatra jednim od najmračnijih događaja u povijesti nogometa. Također, jedini gol direktno iz kornera na SP-u ikada, djelo je Kolumbijca. Na svom prvom SP-u 1962. godine, Marcos Coll je matirao legendarnog golmana Leva Jašina.

Skupina L

Engleska: Vraća li se nogomet kući?

Foto: Tom Weller/DPA

Prema većini svjetskih kladionica, Engleska je drugi favorit za osvajanje Svjetskog prvenstva (iza Španjolske). Pogled na kadar dovoljno govori o snazi "gordog albiona". Prema Transfermarktu, Engleska vrijedi vrtoglavih 1,3 milijarde eura. Najvredniji je igrač, ali i ponajveća zvijezda, Realov veznjak Jude Bellingham. Cijene ga na čak 180 milijuna eura. Tu su i Arsenalove vedete Buyako Saka (140 milijuna) i Declan Rice (120 milijuna), Cityjev veznjak Phil Foden (80 milijuna) te ubojiti Bayernov napadač Harry Kane (75 milijuna). Potonji je sa 78 golova uvjerljivo najbolji strijelac otočke reprezentacije u povijesti. Na drugom je mjestu Wayne Rooney koji je ostao na 53 gola.

Engleska je igrala prvu službenu utakmicu u povijesti nogometa (1872. protiv Škotske), ali je svoj jedini Svjetski naslov osvojila tek 1966. - kod kuće. Nije sudjelovala na prva tri Svjetska prvenstva, jer se FA, tamošnji nogometni savez, smatrao da je "iznad Fife". FA je u ranim pravilima zabranio dribling! U početku se smatralo da igrači moraju "dodavati i trčati", a driblanje je smatrano "nepristojnim". Pravila su se brzo promijenila.

Englesku od siječnja 2025. vodi njemački stručnjak Thomas Tuchel (52). Navijači Dinama s radošću ga se sjećaju. Tuchel je, naime, vodio Chelsea 2022. na Maksimiru. Londonski klub tad je u Ligi prvaka izgubio kod Dinama 1-0. Bila je to kap koja je prelila čašu strpljenja Chelseajevih vlasnika i Tuchel je "dobio pedalu". Na klupi Engleske mu, međutim, sjajno ide. U 10 utakmica ima devet pobjeda i poraz. Izgubio je samo od Senegala (3-1) u prijateljskoj utakmici. Englezi su se prošetali kvalifikacijama za svjetsku smotru. U osam utakmica skupili su maksimalna 24 boda uz brutalnu gol-razliku +22.

Hrvatska: Maestro posljednji put dirigira nogometnim orkestrom

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatska nogometna reprezentacija imala je najuspješnije kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo od neovisnosti. 'Vatreni' su ostvarili sedam pobjeda i jedan remi te završili na čelu skupine L s 22 boda. Najbolji strijelac kvalifikacija bio je Andrej Kramarić (33) sa šest zabijenih golova. Ždrijeb za kvalifikacijske grupe u Zurichu pomazio nas je i u skupini smo bili s Farskim Otocima, Gibraltarom, Crnom Gorom i Češkom koja se jedina pokazala kao ravnopravan protivnik.

Hrvatska je, uz Francusku, jedina reprezentacija koja je uzela dvije medalje na posljednja dva SP-a. Francuzi su preko nas uzeli zlato 2018. i srebro nakon poraza od Argentine 2022., a mi srebro u Rusiji i broncu u Katru sa Zlatkom Dalićem, našim najuspješnijim izbornikom kojem ugovor istječe nakon SP-a. Predsjednik HNS-a Marijan Kustić izjavio je u zadnjem obraćanju javnosti kako želja za nastavkom suradnje postoji s obje strane.

Većina Hrvata, ali i svijeta mislila je kako je kapetan reprezentacije i najbolji igrač u povijesti 'vatrenih' Luka Modrić prošle godine na Euru odigrao posljednje veliko prvenstvo s Hrvatskom, no njegov transfer u Milan pokazao je kako želi ostati na najvišoj mogućoj razini i Ameriku dočekati spreman te završiti nevjerojatnu reprezentativnu karijeru. Na prvenstvu će imati priliku postati prvi hrvatski reprezentativac u Klubu 200, a trenutačno je na brojci od 194 nastupa.

Hrvatski reprezentativci vrijede 264,2 milijuna eura i 16. su u ukupnom poretku vrijednosti svih kvalificiranih reprezentacija. Naš najskuplji nogometaš je Joško Gvardiol s tržišnom vrijednosti od 75 milijuna eura. Top tri zatvaraju Josip Stanišić (32 milijuna) i Josip Šutalo (22 milijuna). Prema Fifinoj ljestvici 'vatreni' su deseta najbolja reprezentacija svijeta. Hrvatskoj je ovo sedmi Mundijal na kojem će nastupiti. Jedino Svjetsko prvenstvo koje su 'vatreni' propustili bilo je 2010. godine održano u Južnoafričkoj Republici.

Gana: Imaju ponajveću zvijezdu Premiershipa

Foto: Backpagepix/PRESS ASSOCIATION

Gana je jedna od najopasnijih reprezentacija iz četvrtog bubnja. Njihova reprezentacija vrijedi gotovo 150 milijuna eura. Najveća je zvijezda Antoine Semenyo (25). Nogometaš Bournemoutha vrijedi čak 55 milijuna eura, a za Ganu je u 32 utakmice zabio tri gola. Ove sezone jedna je od najvećih zvijezdi Premiershipa i prate ga gotovo svi velikani. Jako je opasan još jedan ofenzivac, Kamaldeen Sulemana. On vrijedi 20 milijuna i suigrač je našeg Marija Pašalića u Atalanti.

Najveći trg u povijesti ganske reprezentacije ostavila su braća Ayew, Jordan i Andre. Jordan (34) igra za Leicester i ima 116 nastupa za Ganu, a Andre (35) je trenutačno bez kluba te za Ganu ima tri nastupa manje. Sad već umirovljeni Asamoah Gyan najbolji je strijelac u povijesti te afričke reprezentacije s 50 golova.

Gana je prva afrička reprezentacija koja je došla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u modernoj eri. Bilo je to na SP-u 2010. u Južnoj Africi. Osvojila je četiri Afrička kupa nacija (1963., 1965., 1978., 1982.). Najpoznatije afričko rivalstvo ima s Nigerijom. Vodi je Otto Addo, koji je rođen i odrastao u Njemačkoj, ali je bio ganski reprezentativac. Njegova reprezentacija bez većih problema prošla je kvalifikacije. U svojoj grupi skupila je u 10 utakmica 25 bodova i iza sebe ostavila Madagarskar, Mali, Komori...

Gana je jedan od najvećih proizvođača kakaa na svijetu, koji se koristi za oko 20 posto globalne proizvodnje. Glavni grad Accra ima više od dva milijuna stanovnika i glavni je ekonomski, kulturni i politički centar. U državi ima više od 80 jezika, ali službeni je engleski. Gana je prva afrička država koja je stekla neovisnost od kolonijalne vlasti (1957.).

Panama: Žele pokazati više nego u Rusiji

Foto: Sandra SEBASTIAN/REUTERS

Panama je po drugi put u svojoj povijesti izborila plasman na Svjetsko prvenstvo. Španjolski stručnjak Thomas Christiansen stigao je na izborničku klupu te reprezentacije u srpnju 2020., od tad radi vrlo dobar posao. U svom je mandatu odveo Panamu na dva Concacaf Gold Cupa, 2023. ih je tu na putu do trona zaustavio moćni Meksiko. Panama je bila prva u kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo, s tri pobjede i tri remija bila ispred Surinama, Salvadora i Guatemale.

Najveća zvijezda reprezentacije vrijedne 30 milijuna eura je 29-godišnji branič Marseillea Amar Murillo. Taj je desni bek nogometno odrastao u San Franciscu, nastupao i za New York Red Bullse, a onda stigao u Europu gdje je od 2020. nastupao za Anderlecht i Marseille. Tržišna vrijednost iznosi mu čak 10 milijuna eura. Malo panamskih nogometaša igra u Europi, jedan od onih koji je tu ostavio trag je i desni bek Slovan Bratislave Cesar Blackman, igrač vrijedan 2,3 milijuna eura.

Panama je jedini put na Mundijalu zaigrala 2018. godine u Rusiji kad su u skupini s Belgijom, Engleskom i Tunisom upisali sva tri poraza uz gol-razliku 2-11. Sličan scenarij mogao bi ih čekati i u SAD-u, Kanadi i Meksiku, iako mnogi u toj zemlji vjeruju kako mogu na tom turniru mogu napraviti nekakvo iznenađenje. Panamci se hvale činjenicom kako su danas 30. reprezentacija svijeta po Fifinoj rang ljestvici, iza njih su Poljska, Wales, Egipat, Alžir, Škotska...

Dodatno ih "nabrijava" činjenica kako su već 12 utakmica bez poraza, nekoliko su puta posljednjih godina ozbiljno namučili i Meksiko. Teško je očekivati velike stvari od Paname na Svjetskom prvenstvu, ali njihovi navijači vjeruju kako na ovom turniru mogu pisati povijesti, stići do prvog boda ili čak pobjede na najvećoj nogometnoj svjetskoj smotri. Sve je moguće...

Priredili: Zdravko Barišić, Petar Božičević, Jakov Drobnjak, Tomislav Gabelić, Mato Galić, Fabijan Hrnčić, Davor Kovačević, Ivan Kužela, Hrvoje Tironi, Josip Tolić, Luka Tunjić i Domagoj Vugrinović.