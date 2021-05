Uzgoj kobila, magaraca i koza nije nimalo lak, a proizvodnja njihova mlijeka zahtijeva stalnu prisutnost i angažman. Radni dan na farmama traje i po 12 sati, a stalne kontrole kvalitete i ulaganje u poslovanje veliki su financijski trošak. Ova tri mlijeka imaju zajedničku karakteristiku – djelotvorna su u borbi protiv bolesti respiratornog sustava i kožnih oboljenja, a proizvođači su otišli i korak dalje pa, osim samog mlijeka, na tržište plasiraju razne probiotike te ručno spravljenu kozmetiku. Sastojci u svim proizvodima sto posto su prirodni, a uzgoj životinja isključivo je na divljim ispašama. Iako se cijene mlijeka po litri kreću za kobilje 200 kuna, a za svježe magareće čak 600 kn, potražnja za njima iznimno je velika. Njihovi proizvodi učinkoviti su za zdravlje, a tijekom pandemije povećala se značajno online prodaja. Sve više ljudi osvijestilo je važnost jakog imuniteta, a tri hrvatska proizvođača mlijeka od kobila, koza i magaraca potvrđuju kako je budućnost mljekarske proizvodnje upravo u prirodnim proizvodima.

Djeluje protuupalno i ublažava dermatitis

OPG Rebić u okolici Bjelovara jedno je od rijetkih mjesta na kojima možete kušati kobilje mlijeko. Vlasnica Tamara Rebić ispričala nam je koliko je kobilje mlijeko utjecalo na zdravlje njezine djece te zašto se smatra pravim melemom za organizam. Jedna od njegovih najvažnijih ljekovitih karakteristika je da djeluje protuupalno, ublažava svrbež, ekceme, iritaciju kože i crvenilo, vraća koži elastičnost i mekoću. Bogato je vitaminom C, omega-3, 6 i 9 masnim kiselinama, a sportaši ga koriste kao energetski dodatak. Slavna Kleopatra u kobiljem se mlijeku kupala kako bi joj koža i kosa bili svilenkasto meki, a Kublaj-kan pio ga je svaki dan zbog jakog imuniteta.

- Tegobe naših sinova Jana i Frana uvjerile su nas koliko je kobilje mlijeko značajno za zdravlje. Djeca su stalno imala problema s respiratornim sustavom, pa smo im počeli davati mlijeko i uskoro smo vidjeli kako su se kašalj i bronhitis značajno smanjili, a poslije smo uočili da mnogi kupci dolaze po mlijeko upravo zbog problema s dišnim sustavom, astmom, hripavcem i slično. U početku proizvodnje mlijeko su od nas najviše uzimali prijatelji i poznanici, a danas je potražnja toliko porasla da u nekim periodima u godini imamo i listu čekanja - kaže Tamara te dodaje kako po mlijeko ljudi rado dolaze i osobno jer se na OPG-u mogu družiti s konjima, a za one koji ne mogu doći proizvode šalju poštom na kućnu adresu jer su mnogi kupci iz Dalmacije i inozemstva.

Preporučena doza kobiljeg mlijeka prilikom određenih tegoba je od 100 do 250 ml na dan. Zdravim ljudima preporučuje se povremena kura od četiri tjedna, koja je dovoljna za održavanje zdrave crijevne flore jer je mlijeko lako probavljivo. Na OPG-u Rebić mlijeko pakiraju u bočice od 2 dcl, a rok uporabe je dva dana u hladnjaku ili 9 mjeseci u zamrzivaču. Cijena jedne litre je 200 kuna, a odmrzavanjem se ne gube njegova svojstva.

- Preporuke ljudi koji su probali naše proizvode najbolji su put do kupaca. Na Bilogoru dolaze mnogi inozemni turisti, a dio njih redovito svrati po naše proizvode. Kvalitetom ne zaostajemo za stranim proizvođačima, pratimo sve trendove u proizvodnji prirodne kozmetike, a pristupačni smo i cijenom. Količina robe koju proizvedemo je ograničena, a izuzev odlazaka na sajmove, sve naše proizvode prodamo na kućnom pragu. Zbog situacije s virusom ove smo godine propustili sajmove, ali zato raste prodaja online - kaže Tamara. Za njihove proizvode zainteresirao se nedavno i DM.

Rebići su napravili značajan korak i u proizvodnji kozmetike koja pomaže osobama s atopijskim dermatitisom ili neurodermatitisom, psorijazom i aknama.

- Proizvode mogu koristiti i odrasli i djeca, a sve više mladih uzima našu kremu zbog akni i crvenila na koži koje ostavlja šminka. Krema pomaže u ublažavanju specifičnih problema kože, dugo održava vlažnost i pogodna je za osobe preosjetljive na industrijsku kozmetiku. Proizvodimo sapun, koji je obogaćen kokosovim, palminim i maslinovim uljem te je posebno namijenjen suhoj koži jer djeluje umirujuće, sprečava crvenilo i nadraženost. U ponudi imamo i šampon jer kobilje mlijeko sadrži pH sličan onome u ljudskom tijelu, pa održava kosu uravnoteženom i pogodan je za osobe s ljuskavom ili osjetljivom kožom sklonom svrbeži - objašnjava Tamara. U ponudi imaju i balzam za usne, melem i scrub, a sve proizvode rade ručno i prema najvišim propisanim standardima.

Kobilje mlijeko, slažu se stručnjaci, dobra je zamjena za kravlje, osobito kod ljudi alergičnih na protein kravljeg mlijeka. Ima optimalan omjer kazeina i proteina sirutke, a sadrži visoku koncentraciju višestruko nezasićenih masnih kiselina, nizak sadržaj kolesterola, visok udio laktoze te vitamina A, B i C. Tehnologija mužnje je zahtjevna - kobile imaju mali obujam vimena i samo dvije sise, koje se mogu musti jedino uz prisutnost ždrebeta, i to u razdoblju od dva mjeseca do osam mjeseci starosti, odnosno u periodu laktacije.

- Prakticiramo strojnu mužnju, koja omogućuje veću količinu mlijeka u vrlo kratkom vremenu i visoke higijenske uvjete. Sama tehnologija kod nas je još velika nepoznanica, pa smo muzilicu naručili iz SAD-a. U suradnji s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom iz Zagreba mlijeko naših kobila pokazalo je visok udio kalcija, kalija, natrija, magnezija, cinka i drugih elemenata važnih za ljudsko zdravlje - istaknula je Tamara.

Blago skriveno u mlijeku koze

Iako kravlje i kozje mlijeko imaju sličan kemijski sastav, njihove hranjive vrijednost bitno se razlikuju. Mast kozjeg mlijeka je probavljivija, a sadrži i veći udio masnih kiselina, koje se učinkovitije razgrađuju. Također, kozje mlijeko je hipoalergeno, a sadrži i značajno veći udio slobodnih esencijalnih aminokiselina, koje učinkovitije djeluju na probavu. Tu je i pravo bogatstvo vitamina B1, B2, B6 i B12, koji su važni za jačanje živčanog sustava, a obiluje i mineralima neophodnima za zdravlje organizma – kalcij, fosfor, cink i selen samo su neki koje kozje mlijeko sadrži u velikom omjeru.

Ana Marušić iz Solina jedina je majstorska mljekarica na tom području i vlasnica Mini sirane Ana. Koze uzgaja od 2003., a osim mlijeka, proizvodi niz mliječnih produkata. Korisnici proizvoda hvale njihovu kvalitetu na društvenim mrežama, a mi smo provjerili zašto.

- Sve što plasiramo na tržište potpuno je bez aditiva. Osim mlijeka, izrađujemo razne sireva, u kojima koristimo ono što nam priroda oko nas pruža - vlasac, origano, bosiljak, papar... Redovito u ponudi imamo i proizvode koji su iznimno učinkoviti za crijevnu floru. Kefir od kozjeg mlijeka po sastavu je jedan od najjačih prirodnih probiotika i iznimno je učinkovit za zdravlje crijevnih resica, koje su ključne za zdravlje organizma. Prodajemo i znatne količine sirutke jer mnogi probleme s jetrom rješavaju upravo višemjesečnim pijenjem te zeleno-žute tekućine koja ostaje nakon odvajanja sirnoga gruša tijekom proizvodnje sira. Sirutka je i odlično terapeutsko sredstvo u obnavljanju mikroflore s obzirom na to da većina laktoze iz mlijeka ostaje u sirutki - kaže Ana te dodaje kako su koze mušičave životinje i zahtijevaju mnogo vremena.

Muzu se dva puta na dan, a kod uzimanja mlijeka higijena je na prvome mjestu.

- Treba ispustiti prve mlazove jer se može stvoriti čep pun bakterija. Tek nakon toga ide mužnja muzilicom pa zaštita vimena. Po kozi dobijemo tri litre mlijeka na dan, no to zna varirati. Tko ima koze, zna da je riječ o čudesnim životinjama. Osjete ako ste nervozni ili loše volje, a kako se odnosite prema njima, tako će vam vratiti. To su jedine životinje koje ne mogu oboljeti od karcinoma i zato im je mlijeko iznimno kvalitetno i djelotvorno na zdravlje - kaže Ana te dodaje kako se njihovo kozje mlijeko može čuvati najviše 4-5 dana pri temperaturi od 4°C. Najviše proizvoda kupuju ljudi koji imaju problema s bronhitisom i alergijama.

Znate li da se magarica muze čak svaka dva sata?

Na jednoj od najpoznatijih hrvatskih farmi magaraca, onoj obitelji Nevena Ciganovića u Ivanić Gradu, proizvodi se magareće mlijeko čija se cijena penje do nekoliko stotina kuna po litri - 600 kuna za ono svježe, koje se vrlo rijetko kupuje, i 400 za zamrznuto, koje se najčešće prodaje. Na farmi uzgajaju 85 magaraca, starosti od nekoliko dana do 18 godina.

- Uzgoj smo počeli slučajno, djeca su željela jahati na konju, a ja sam umjesto konja kupio magaricu jer sam znao da im konj neće biti dugo zanimljiv. Magarac je manja životinja i dobro se uklopila s drugima koje sam imao. O magarcima sam tad jedino znao da im je mlijeko iznimno ljekovito. Nakon što se naša Neva opulila, počeo sam je musti i dao mlijeko djeci da piju. Vrlo brzo primijetili smo pozitivne učinke, manje su obolijevali, a čak su i uobičajene prehlade izostale - kaže Ciganović te dodaje kako je potražnja za magarećim mlijekom porasla u zadnje vrijeme zbog pandemijskih problema s dišnim putovima i slabim imunitetom. Jer upravo se ono vrlo dobro pokazalo kod oporavka i ubrzanog ozdravljenja pluća. Magareće mlijeko sadrži visoke udjele vitamina A, C, E i F, a količina minerala približna je onoj u majčinu mlijeku, pa ga često žene kupuju za svoju djecu nakon godine dana starosti.

Magarac sam po sebi, kaže Ciganović, nije zahtjevan za uzgoj, ali da bi se dobilo mlijeko ekstra kvalitete, važno je osigurati niz čimbenika zbog kojih se troškovi proizvodnje itekako penju.

- Morate im omogućiti veliku površinu za slobodnu ispašu jer nije isto kad im nosite hranu u štalu, gdje nemaju mogućnosti slobodnoga kretanja, ili kad idu kamo žele, i to uključuje brigu o njima. Važno je osigurati im dovoljno prirodne divlje trave jer ljekovitost magarećeg mlijeka ne dolazi od same magarice kao takve nego od njezine ishrane u prirodi. Mlijeko testiramo tri puta mjesečno da bismo bili sigurni u kvalitetu i zdravstvenu ispravnost - ističe Ciganović te dodaje kako nikad ne znaju koliko će prodati, a od same proizvodnje mlijeka, kažu, ne bi mogli živjeti jer su troškovi previsoki.

Radno vrijeme na farmi traje od 8 do 12 sati na dan, uključujući vikende i praznike. Sa životinjama, kažu, nema nedjelje, Božića, godišnjeg ni ljetovanja jer životinja treba jesti svaki dan. S magarcima treba biti oprezan jer ima mnogo toga u čemu čovjek može pogriješiti samo zbog toga što se o njima vrlo malo zna.

- Primjerice, kopita im se obavezno skraćuju svaka 2-3 mjeseca, svakodnevno ih treba pregledavati jesu li zdravi te imaju li kakvih naznaka bolesti i problema. Zubi se pregledavaju više puta godišnje, a mužnja se obavlja svaka dva sata, i to u periodu kad ima ždrijebe. Odbijete li ga od sise, magarica će u roku od 24 sata prestati davati mlijeko - kaže Ciganović te dodaje kako su njihovi kupci većinom osobe s trenutnim zdravstvenim problemima jer rijetko tko se brine o sebi dok nije kasno. Mlijeko preventivno uzimaju ljudi koji imaju kronične probleme s dišnim putovima ili imunitetom, prije ili u vrijeme sezona alergija.

Njihova službena stranica magare.hr prepuna je preporuka roditelja čija su djeca znatno poboljšala svoje zdravlje nakon konzumacije magarećeg mlijeka, a u ponudi imaju i cijeli asortiman kozmetike – meleme, noćne kreme, balzame za usne, izrađene isključivo od prirodnih sastojaka s namjenom da hidratiziraju kožu i ublaže razna oštećenja, crvenila i iritacije.

Sve u svemu, blagotvorna učinkovitost na zdravlje sva tri mlijeka je velika, a unatoč zahtjevnoj proizvodnji tržišna potražnja je sve veća. Ova tri proizvođača dokaz su da se u poslu može uspjeti s rijetkim proizvodom kao što su ova visokokvalitetna mlijeka i kozmetika.

