Dosta vam je biti 'one-man band'? Kad je vrijeme za novog zaposlenika?

Sve dok radite sami, poslovanje u velikoj mjeri ovisi o vašem vremenu i sposobnosti da istodobno budete i stručnjak, i prodavač, i administrator i organizator. Zapošljavanje prve osobe zato nije samo puko povećanje broja ljudi, nego korjenita prekretnica u kojoj preuzimate odgovornost za tuđu plaću i organizaciju tuđeg rada.

Kako onda znati jeste li doista spremni za taj korak i kako donijeti promišljenu, ekonomski opravdanu odluku?

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Jeste li spremni za prvog zaposlenika?

Prije zapošljavanja potrebno je usporediti: ukupni trošak novog zaposlenika i korist koju će njegov rad donijeti poduzeću.

Ta korist ne mora nužno biti vidljiva kroz izravno povećanje prihoda. Zaposlenik može povećati kapacitet isporuke, smanjiti kašnjenja i pogreške ili vlasniku osloboditi vrijeme za poslove koji donose veću vrijednost. Međutim, ako poduzetnik ne može dovoljno precizno objasniti koju će korist nova osoba ostvariti, teško će naknadno procijeniti je li zapošljavanje bilo ekonomski opravdano.

Zato bi prije odluke trebalo najprije ustanoviti što je stvarno usko grlo poslovanja: nedostatak vremena, manjak specifičnog znanja, loše organizirani procesi, nedovoljna automatizacija ili nestabilna potražnja.

Istraživanje Coad, Nielsena i Timmermansa među danskim poduzetnicima sugerira da se prvi zaposlenik najčešće uvodi kad postojeća potražnja počne premašivati kapacitete poduzetnika.

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Koliko novi zaposlenik stvarno košta?

Prva financijska pogreška nastaje kad se trošak zaposlenika poistovjeti s neto plaćom. Za poslovnu odluku poslodavac mora promatrati ukupni trošak rada. U Hrvatskoj se u ugovoru o radu određuje bruto plaća, na koju poslodavac u pravilu obračunava i doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje (16,5%).

Osnovni izračun troška plaće:

Ukupni trošak plaće = Bruto plaća + 16,5% (doprinos na plaću).

Primjer: Ako ugovorite bruto plaću od 1.500 €, doprinos za zdravstveno osiguranje iznosi 247,50 €, pa početni mjesečni trošak plaće iznosi 1.747,50 €.

Na taj iznos dodaju se i ostali troškovi primjerice: računalo, telefon, licencije, oprema, zaštita na radu, liječnički pregledi, edukacija, radni prostor i vrijeme uvođenja u posao.

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Pripazite - prihod i dobit nisu isto

Potrebno je procijeniti koju će ekonomsku korist zaposlenik donijeti. Kod radnog mjesta koje izravno stvara prihod, izračun je relativno jednostavan. Poduzetnik procjenjuje koliko dodatnih proizvoda ili usluga zaposlenik može prodati ili isporučiti te kolika dobit ostaje nakon svih promjenjivih troškova. Ovaj izračun važan je zato što poduzetnici ponekad zaključuju da je zaposlenik isplativ čim donese prihod jednak svojoj plaći. Međutim, prihod i dobit nisu isto. Zato se trošak zaposlenika ne uspoređuje s ukupnim prihodom nego s njegovim doprinosom dodanoj vrijednosti ili dobiti.

Kod administrativnih i pomoćnih radnih mjesta korist se mjeri vrijednošću oslobođenog vremena vlasnika.

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Administrativni posao nije besplatan samo zato što ga obavlja vlasnik. Njegov trošak je vrijednost najbolje propuštene alternative, odnosno prihod ili razvoj poslovanja koji nisu ostvareni zato što je vrijeme potrošeno na zadatak niže vrijednosti.

Zato pitanje nije samo može li zaposlenik obaviti određeni posao jeftinije od vlasnika nego i što će vlasnik učiniti s vremenom koje dobije.

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Stabilnost prihoda i financijska rezerva

Prvi zaposlenik stvara fiksni trošak koji dospijeva na naplatu i u slabijim mjesecima. Zato se odluka ne bi trebala temeljiti na jednom izrazito dobrom mjesecu, privremenom projektu ili jednom velikom klijentu.

U ovoj fazi korisno je provjeriti vlastitu financijsku stabilnost, ali i stabilnost ključnih klijenata i dobavljača. Fina Info.BIZ omogućuje uvid u financijske i bonitetne informacije o poslovnim subjektima, dok e-Blokade za poslovne subjekte omogućuju praćenje vlastitih dugovanja, potraživanja te promjena u naplati i blokadi računa. Tako poduzetnik može dobiti jasniju sliku o financijskoj stabilnosti poslovanja prije preuzimanja nove obveze.

Ako 60 % vašeg prihoda dolazi od samo jednog klijenta, izloženi ste rizičnoj koncentraciji. Raspršeniji prihodi od više redovitih klijenata pružaju znatno veću sigurnost.

Ne postoji opća zakonska obveza osiguranja određenog iznosa financijske rezerve prije zapošljavanja, ali korisno je izraditi scenarije za slučaj privremenog pada prihoda:

Za trošak zaposlenika od 2.000 €/mjesečno:

Rezerva za 3 mjeseca = 6.000 €

Rezerva za 6 mjeseci = 12.000 €

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Koji je oblik rada najprimjereniji?

Nakon što utvrdi da posao treba prepustiti drugoj osobi, poduzetnik treba procijeniti koji je oblik rada najprimjereniji. Ako je riječ o povremenom poslu, specijaliziranom znanju potrebnom nekoliko sati mjesečno ili opsegu koji znatno oscilira, vanjski suradnik, računovodstveni servis, automatizacija ili drugi oblik organizacije mogu biti racionalniji od zaposlenja. Za svakodnevne poslove povezane s glavnom djelatnošću, koji zahtijevaju kontinuiranu dostupnost, kontrolu i dugoročno učenje, zaposlenik može biti kvalitetnije rješenje.

U Hrvatskoj se ugovor o radu u pravilu sklapa na neodređeno vrijeme, dok je ugovor na određeno iznimka za privremene potrebe i objektivne razloge, primjerice zamjenu odsutnog radnika ili posao ograničenog trajanja. Ugovor na određeno stoga nije opći alat za smanjenje rizika prvog zapošljavanja. Ako je potreba za radom trajna, moguće je ugovoriti radni odnos na neodređeno uz probni rad, koji može trajati najdulje šest mjeseci. Kod ugovora na određeno probni rad mora biti razmjeran trajanju ugovora i naravi posla.

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Jednostavan model odluke u 4 koraka

Prije konačne odluke o prvom zapošljavanju možete napraviti brzu procjenu kroz četiri ključne financijske provjere:

Utvrditi ukupni mjesečni trošak zaposlenika: Obuhvaća bruto plaću, doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje (16,5%) i sve dodatne troškove rada (opremu, licencije, prostor, edukaciju). Procijeniti ekonomsku korist: Izračunati očekivani dodatni prihod, doprinos dobiti, smanjenje troškova ili vrijednost vlasnikova vremena koje će biti oslobođeno za produktivnije poslove. Provjeriti kad se ulaganje vraća: Procijeniti koliko je vremena potrebno da korist koju zaposlenik donosi pokrije troškove njegova zapošljavanja i uvođenja u posao. Provjeriti otpornost novčanog toka: Procijeniti može li poduzeće stabilno nastaviti s isplatom plaće ako prihodi u sljedećih nekoliko mjeseci budu niži od očekivanih (uz uvid u stabilnost klijenata i financijsku rezervu).

Konačna odluka trebala bi proizaći iz usporedbe, a ne iz dojma: s jedne strane nalaze se bruto trošak plaće, doprinosi, oprema, uhodavanje i rizik slabijih mjeseci, a s druge dodatni prihod, uštede, oslobođeno vrijeme i povećana sposobnost poduzeća da kvalitetno obavi veći opseg posla. Tek kad je ta usporedba dovoljno jasna, odluka o prvom zaposleniku prestaje se temeljiti na osjećaju i postaje promišljena poslovna investicija.

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Tekst je pripremila Ana Pavković, doktorica ekonomskih znanosti i docentica na Sveučilištu Sjever.