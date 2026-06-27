Ivica Zanetti: 'Od kukanja i pasivnosti nema ništa, ključ je u konstruktivnom dijalogu'

Nakon četiri godine na čelu Udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zanetti komentira svoj prvi predsjednički mandat. Kaže kako je vođenje organizacije koja okuplja više od 21.000 članova za njega bila iznimna odgovornost, ali i potpuni izlazak iz zone komfora.

Tijekom svojeg mandata u okviru Udruženja pokrenuo je mnoge inicijative s ciljem olakšavanja poslovanja obrtnicima i njihova izjednačavanja u pravima s drugim poslovnim subjektima.

- Sve stvari koje se mijenjaju nabolje iziskuju mnogo angažmana i vremena - kaže Zanetti i ističe da ga ova pozicija ipak nije promijenila te da obrtništvo i dalje smatra prvenstveno čašću i ponosom.

Zanimljiv je podatak da su se zagrebački obrtnici počeli organizirati još u 14. stoljeću osnivajući cehove kako bi zaštitili svoje interese i unaprijedili struku. Tradicija tih povijesnih cehova živi i danas kroz aktivne članove Udruženja, a to je put kontinuiteta kojim treba nastaviti, smatra Zanetti.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Mandat koji je mnogo toga promijenio

- Kad sam 2022. preuzeo vodstvo Udruženja, najavio sam jačanje stručne službe. Pravni savjeti za članove, koje smo uveli, pokazali su se kao pun pogodak i ključna pomoć u poslovanju obrtnika - objašnjava Zanetti. U suradnji s partnerskim odvjetničkim uredom, svi članovi sad imaju besplatnu pravnu pomoć pri naplati potraživanja od klijenata, kupaca ili poslovnih partnera, kao i u postupcima prema javnim i upravnim tijelima.

Uz pravni štit, osiguran je financijski zamašnjak. Kroz ugovor o kreditiranju zagrebačkim je obrtnicima otvoren povoljniji pristup kapitalu za razvoj djelatnosti. Članovi Udruženja mogu zatražiti mikrokredite za obrtna sredstva od 3000 do 10.000 eura, i to uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,50%, što predstavlja ozbiljan vjetar u leđa u trenutačnim tržišnim uvjetima.

Ipak, Zanetti je svjestan da četiri godine nisu dovoljne za rješavanje svih problema. Najbolji primjer je borba za pravedniji status struke: Udruženje je nedavno pokrenulo inicijativu prema mjerodavnim institucijama tražeći hitno izjednačavanje položaja obrta i trgovačkih društava. Prema važećim propisima, obrtnici su u podređenom položaju u odnosu na tvrtke pri obavljanju projektantskih, nadzornih, građevinskih i instalaterskih radova.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Edukacija mladih ključ za napredak struke

Osim u administrativnim bitkama, ključ opstanka zagrebačkog obrtništva leži u obrazovanju novih generacija. Međutim, upravo se na tom polju Zanetti i Udruženje suočavaju s odlukama sustava koje u praksi ne funkcioniraju. Posebno je oštar kritičar prema uvođenju modularne nastave u strukovno obrazovanje, kojom su neka ključna zanimanja doslovno izbrisana ili neprirodno spojena.

- Nevjerojatno je kako je netko tko je pisao kurikulume odlučio da nam više ne trebaju, primjerice, plinoinstalateri ili pedikeri. Plinoinstalateri, vodoinstalateri, instalateri grijanja i klimatizacije te instalateri kućnih instalacija spojeni su u jedno zanimanje: monter strojarskih instalacija - upozorava Zanetti.

Ovakva reforma izazvala je golemo nezadovoljstvo među majstorima na terenu. Plinoinstalateri s pravom upozoravaju da novo, hibridno zanimanje, ne omogućuje dovoljnu specijalizaciju za rad s iznimno osjetljivim sustavima poput plinskih instalacija.

- Obrazovanje je temelj i ključ svake stabilne države i gospodarstva. Kvaliteta jedina ne može izumrijeti, ona danas ima sve veću vrijednost i zato moramo inzistirati na brendiranju majstorskog ispita - jasan je predsjednik Udruženja.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Zagrebački obrtnički sajam i Zlatna igla ogledalo su struke

A što u praksi znači istinski prijenos znanja s koljena na koljeno, Udruženje je pokazalo nedavnom dodjelom nagrada za životno djelo dvojici obrtnika koji su obilježili zagrebačku scenu. Jedan od laureata na praksu je primio učenika koji je kod njega ostao raditi cijeli svoj radni vijek, dulje od 30 godina. To je, ističe Zanetti, ideal kojem struka teži.

Ipak, unatoč nespretnim reformama, pomaka ima, i to zahvaljujući sinergiji lokalne i nacionalne politike te velikim manifestacijama. Veliku ulogu u popularizaciji zanimanja odigrao je Zagrebački obrtnički sajam u organizaciji Obrtničke komore Zagreb, ali i Zlatna igla - najstarija domaća modna manifestacija i druga najstarija u Europi, odmah iza pariškog Tjedna mode.

Rezultati tog zajedničkog rada na promociji struke itekako su vidljivi i ohrabrujući: u školskoj godini 2025./2026. čak 75% učenika upisalo je upravo obrtničke i srednje strukovne škole. Velik poticaj mladima predstavljaju i izdašne stipendije – država godišnje dodjeljuje 2400 eura, a Grad Zagreb osigurava čak 3800 eura za deset mjeseci školovanja.

Za Zanettija i udruženje na čijem je čelu ovi brojevi sjajan su vjetar u leđa, ali i podsjetnik na konačni cilj: sve te mlade ljude, nakon što završe školovanje, treba kvalitetnim uvjetima i podrškom trajno zadržati u struci.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Suradnja s Gradom korektna, ali uvijek može bolje

Suradnja s lokalnom vlasti ključna je za svakodnevno funkcioniranje i opstanak obrtništva. Ocjenjujući dijalog s gradskim vlastima u protekle četiri godine korektnim, ističe da se njihove uloge prirodno isprepliću jer su obje institucije servisi na usluzi građanima i gospodarstvu.

- Izuzetno je važno da nas institucije čuju, kako naše probleme tako i naša rješenja. Mi nikad ne ulazimo u pregovore ako nemamo pripremljeno i ponuđeno konkretno rješenje. Od kukanja i pasivnosti nema apsolutno ništa, ključ je u konstruktivnom dijalogu - zaključuje Zanetti.

Modernizacija Udruženja i dalje je prioritet

Velik iskorak napravljen je i u medijskoj vidljivosti Udruženja, čiji se glas konačno čuo na nacionalnoj razini. Najbolji dokaz za to medijska je podrška u rješavanju problema vezanih za nova fiskalna pravila, čime je sustav koji danas ima više od 21.000 članova dobio zasluženi prostor u javnosti.

Simbolični produžetak tog novog, otvorenijeg Udruženja postao je i park Mažuranac, smješten točno ispred Obrtnog doma. Pod Zanettijevim vodstvom pokrenuto je njegovo oživljavanje s jasnim ciljem da to povijesno predvorje postane živo mjesto susreta majstora i sugrađana. Prostor je već ugostio „Dan šapica“ u suradnji sa Sekcijom veterinara i groomera, kao i hvalevrijednu ekološku akciju povodom Dana planeta Zemlje. Tada su, u suradnji s Gradom Zagrebom i Sekcijom RTV elektroničara – preciznih mehaničara, zagrebački majstori kroz projekt „Popravi, ne bacaj!“ građanima besplatno otklanjali manje kvarove na elektroničkim aparatima.

Oživljavanje Mažuranca nastavlja se i polovicom rujna novom manifestacijom „Mali ljudi, velike priče“ u organizaciji Sekcije njege i skrbi, koja će djeci i roditeljima donijeti besplatan edukativno-zabavni program s ciljem podrške obiteljima i kreativnom razvoju najmlađih.

Iako priznaje da vođenje tako golemog sustava nosi odgovornost i probleme na koje čovjek ne može biti potpuno spreman prije nego što sjedne u predsjedničku fotelju, Ivica Zanetti svoj mandat privodi kraju s ponosom, ali i jasnom porukom za budućnost:

- Vrlo sam ponosan na to što ljudi prepoznaju moj trud, rad i ideje, pa čak i oni koji ih prije možda nisu prepoznavali. No moram jasno reći da iza mene stoji snažan tim s jasnom vizijom, bez kojeg mnoge od ovih stvari ne bi bile moguće. Što se tiče planova, nastavljam raditi ovo što sam radio i do sada, možda samo s još malo jačim intenzitetom jer sad točno znam što treba mijenjati i poboljšati.