Kako naplatiti dug i ne izgubiti kupca? 5 koraka za sve koji se bore s neplaćenim računima

Posao ste obavili, vrijeme uložili, troškovi isporuke već su nastali, no očekivani novac nije stigao na račun.

Ako je riječ o većem klijentu ili iznosu koji čini značajan dio vaših mjesečnih prihoda, samo jedno zakašnjelo plaćanje može ugroziti podmirenje poreza, doprinosa, dobavljača i isplatu vlastite plaće. Učestala kašnjenja ne samo da urušavaju novčani tok, nego i kod banaka stvaraju sliku rizičnog poslovanja, što otežava dobivanje kredita ili znatno poskupljuje financiranje.

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Izdani račun nije isto što i novac na računu

Jedna od najčešćih pogrešaka u upravljanju malim poslovanjem nastaje kad se ostvareni posao, izdani račun i naplata promatraju kao isti događaj. Možete uredno izvršiti posao, izdati račun i ostvariti prihod, a da istodobno nemate novca za podmirenje vlastitih obveza. Dobit pokazuje razliku između prihoda i rashoda, dok likvidnost označava sposobnost pravodobnog plaćanja dospjelih računa. Zato poduzeće na papiru može biti profitabilno, a u stvarnosti potpuno nelikvidno jer mu kupci ne plaćaju na vrijeme.

Primjerice, neplaćeni račun od 5.000 eura s rokom od 30 dana koji kasni tri mjeseca nominalno ostaje isti, ali čekanje ima konkretan trošak. Ako taj novac morate nadomjestiti kratkoročnim financiranjem uz trošak od 8 % godišnje, 90 dana čekanja izravno košta oko 99 eura: 5000 eura × 8% × 90/365 = približno 99 eura

Tome treba dodati i vrijednost potrošenog vremena na opomene te propuštene prilike za nove projekte dok vam je novac blokiran.

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Ako tijekom tri mjeseca utroši šest sati na provjeravanje uplata, pozive, poruke i pripremu opomene, a svoj sat naplaćuje 60 eura, samo to vrijeme vrijedi 360 eura. Još veći gubitak nastaje ako zbog nedostatka novca mora odbiti novi posao.

To ipak ne znači da je svaka odgoda plaćanja pogreška. Kupcu možete olakšati plaćanje, a prodavatelju pomoći da pridobije ili zadrži važnoga klijenta. Zato nije cilj svim klijentima ukinuti mogućnost plaćanja nakon isporuke nego procijeniti koliko dugo poduzetnik može čekati i koliki dug pojedinoga klijenta može podnijeti.

Prvo utvrdite zbog čega klijent ne plaća

Prvi korak ne mora odmah biti ovrha. Račun možda nije stigao odgovornoj osobi, nedostaje broj narudžbenice ili je nastala administrativna pogreška, što se često rješava kratkim podsjetnikom. No klijent koji priznaje dug i nudi datum uplate nije isto što i klijent koji izbjegava kontakt ili odjednom osporava već obavljenu uslugu.

Prije bilo kakve dalje odluke, ključno je provjeriti u kakvom je stvarnom stanju vaš poslovni partner. Za tu provjeru možete koristiti jedan od javno dostupnih servisa, poput Fina Info.BIZ-a, gdje možete pregledati financijske izvještaje, status blokade računa i bonitetne informacije. To vam neće automatski vratiti novac, ali će jasno pokazati radi li se o prolaznom zastoju ili klijentu koji ima ozbiljne financijske probleme.

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Ako klijent priznaje dug, ali ga ne može platiti odjednom, obročna otplata često je bolja od dugotrajnog spora. No, izbjegavajte usmena obećanja - sklopite pisani sporazum u kojem su jasno definirani iznosi, datumi, kamate i instrumenti osiguranja (poput zadužnice).

Posebno je rizično nastaviti raditi za klijenta koji nije platio prethodni posao. Ne morate odmah prekinuti suradnju, ali poslovanje možete zaštititi tako da:

Privremeno zaustavite daljnje radove dok se ne podmiri dio starog duga.

Prijeđete na plaćanje unaprijed ili novi projekt podijelite u faze koje se naplaćuju prije svakoga sljedećeg koraka.

No pretjerano strogi uvjeti mogu otjerati dobre kupce, pa rokovi plaćanja trebaju ovisiti o prethodnom ponašanju klijenta, njegovu riziku i vrijednosti poslovnog odnosa.

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Što vam pripada i kad pokrenuti naplatu?

U poslovanju između poduzetnika rok plaćanja u pravilu je do 60 dana (ako nije ugovoren, dospijeva za 30 dana). Kad klijent zakasni, uz glavnicu vam zakonski pripadaju zatezne kamate (čija se stopa utvrđuje za svako polugodište) te fiksna naknada od 40 eura za troškove naplate. Zatezne kamate teku od prvog dana nakon dospijeća obveze, neovisno je li klijentu prethodno upućena opomena. Opomena nije uvjet za kamate, ali je pismeno pošaljite s novim kratkim rokom - ona ujedno služi kao dokaz da ste pokušali mirno riješiti problem.

Ako klijent izbjegava dogovor, a dug je važan za poslovanje, vrijeme je za formalnu naplatu:

Što je potrebno : Račun predstavlja vjerodostojnu ispravu na temelju koje možete pokrenuti postupak prisilne naplate. No sam račun ne možete predati u Finu na provedbu.

: Račun predstavlja vjerodostojnu ispravu na temelju koje možete pokrenuti postupak prisilne naplate. No sam račun ne možete predati u Finu na provedbu. Kako ide postupak: Najprije je potrebno podnijeti prijedlog za ovrhu javnom bilježniku koji odlučuje o donošenju Rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Nakon što dobijete Rješenje, potrebno ga je dostaviti Fini, putem sustava e-Ovrhe, osobno ili poštom u određene poslovnice navedene na web stranici Fine. No prije slanja u Finu, kao vjerovnik trebate platiti predujam za provedbu ovrhe.

Najprije je potrebno podnijeti prijedlog za ovrhu javnom bilježniku koji odlučuje o donošenju Rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Nakon što dobijete Rješenje, potrebno ga je dostaviti Fini, putem sustava e-Ovrhe, osobno ili poštom u određene poslovnice navedene na web stranici Fine. No prije slanja u Finu, kao vjerovnik trebate platiti predujam za provedbu ovrhe. Koja je uloga Fine: Fina ne odlučuje o postojanju duga, već provodi prisilnu naplatu na temelju ispravne osnove za plaćanje.

Fina ne odlučuje o postojanju duga, već provodi prisilnu naplatu na temelju ispravne osnove za plaćanje. Pripremite dokaze: Ako klijent ospori dug, predmet ide na sud. Zato je kod usluga ključno sačuvati prihvaćenu ponudu ili ugovor, e-mail komunikaciju, dokaz o predaji rada i račun.

Ako klijent ospori dug, predmet ide na sud. Zato je kod usluga ključno sačuvati prihvaćenu ponudu ili ugovor, e-mail komunikaciju, dokaz o predaji rada i račun. Praćenje naplate: Tijek i redoslijed naplate možete provjeriti u Fini, a uskoro i online putem servisa e-Dugovanja. Ipak, imajte na umu da naplata ovisi o tome ima li dužnik sredstava i postoje li raniji zahtjevi drugih vjerovnika.

Napomena o zastari: Potraživanja za isporučenu robu i usluge u pravilu zastarijevaju za tri godine. Sama opomena ne zaustavlja taj rok - zastara se prekida priznanjem duga (npr. djelomičnom uplatom ili sporazumom) ili pokretanjem službenog postupka.

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Zaštitite se prije početka posla

Dio problema s neplaćanjem može se spriječiti prije početka posla. Kod novih ili rizičnijih klijenata poslove je mudro ugovarati u fazama, primjerice 30% unaprijed, 40% nakon prve predaje, a ostatak po završetku projekta.

Ako želite ranije doći do novca za izdani račun koji još nije dospio, rješenje može biti i faktoring. Putem Fina Faktoring platforme potraživanje razmijenjeno e-računom može se ponuditi na otkup. Međutim, to nije glavno rješenje za račun koji već kasni tri mjeseca nego način da se problem s likvidnošću pokuša spriječiti unaprijed.

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5 ključnih pitanja prije konačne odluke

Prije nego što odlučite hoćete li za neplaćeni račun još čekati, prihvatiti obročne uplate ili odmah pokrenuti prisilnu naplatu, postavite si sljedećih pet pitanja:

Koliko vam neplaćeni račun otežava svakodnevno poslovanje i novčani tok? Koliko vas točno stoji još jedan mjesec čekanja (trošak novca i vaše vrijeme)? Postoje li stvarni, provjerljivi znakovi da će klijent uskoro platiti? Koliko će vaš ukupni rizik narasti ako nastavite raditi za istog klijenta? Je li mirni dogovor o obročnoj otplati realno brži i bolji od formalnog postupka?

Klijent koji tri mjeseca ne plaća ne zadržava samo tuđi novac. Dio vlastitog problema s likvidnošću prebacuje na poduzetnika koji je posao već obavio. Ipak, nije svako kašnjenje razlog za trenutačni prekid suradnje.

Konačna odluka uvijek treba proizaći iz hladne usporedbe. S jedne strane stavite vrijednost poslovnog odnosa i šansu za dobrovoljnu naplatu, a s druge trošak vezanog novca, rizik nenaplativosti i utjecaj duga na vašu vlastitu likvidnost. Tek kad je ta vaga jasna, znate trebate li prihvatiti novi rok, ugovoriti obroke, obustaviti radove ili pokrenuti ovrhu.

Tekst je pripremila Ana Pavković, doktorica ekonomskih znanosti i docentica na Sveučilištu Sjever.