Kava Mushroom Cups za zdrav život: Uskoro stiže i snažni čaj obogaćen ekstraktom gljiva

Kave s gljivama, najnoviji globalni trend, jedan su od onih proizvoda koji potrošačima zadovoljavaju sve važne potrebe, u ovom slučaju - kavu i zdrav život. Mushroom coffees, kako se popularnije zovu na tržištu, mješavina su kave i ekstrakata posebno odabranih vrsta gljiva, poznatih po snažnom pozitivnom utjecaju na organizam. U Hrvatskoj je u toj kategoriji proizvoda najpoznatiji splitski brend Mushroom Cups, na čijem je čelu Stipe Režić, koji je 2016. godine ljekovite gljive počeo istraživati kako bi ocu pomogao s njegovim rijetkim alergijama. Ljubav prema gljivama odvela ga je u startup eksperiment koji se pokazao kao dobra odluka i dobar biznis.

Stipe je tvrtku osnovao 2017. godine, a inspiracija za početak ovog neobičnog biznisa bili su prijatelji i okolina.

- Morten Smalby, Ante Dagelic, Toni Trivkovic i ja pokrenuli smo cijelu stvar. Njih trojica već su bili vrlo uspješni u svojim poslovima, no svidjela im se i moja priča, pa su me pogurali da osnujemo firmu i zajedno razvijemo proizvode. Početak je bio baš užasno težak. Razvoj funkcionalne hrane izuzetno je zahtjevan i, da smo od početka znali što nas sve čeka, vjerojatno ne bismo nikad ni krenuli u sve ovo - prisjeća se Stipe, koji se sa suosnivačima konzultirao od početka o svim detaljima vezanim za biznis i učio iz njihova uspjeha. Danas su im se kao investitori i partneri pridružili još Goran Pavlov te Vedrana Kurtović.

Foto: Mushroom

Sjajna košarkaška karijera

Prije početka poslovanja s kavom Stipe je igrao za hrvatsku košarkašku reprezentaciju. S obzirom na rezultate, pred njim je bila sjajna karijera, no ipak je odlučio ostaviti sport iza sebe i okušati se u biznisu.

- Mislim da se neke stvari jednostavno nisu poklopile. U trenucima u kojima sam dobio odličnu ponudu za odlazak u inozemstvo, bio sam pred završetkom fakulteta i odlučio sam ipak ostati u Hrvatskoj dok ga ne završim. Osim toga, karijera profesionalnog sportaša u pravilu je kratka, a ostavlja teške posljedice na tijelo. Jedna ozljeda može značiti prestanak karijere i onda sav taj golemi trud i odricanja padaju u vodu i realno ostajete bez posla. Ja sam dovoljno rano iskočio iz sporta, tako da sam izbjegao tešku tranziciju koja se dogodi sportašima kad završe karijeru u tridesetima i nisu sigurni što bi dalje sa sobom. S druge strane, sport mi je ostavio radne navike i naučio me kako biti dio tima, što sigurno pridonosi uspješnosti mene kao pobjednica i Mushroom Cupsa kao firme - kaže Stipe te dodaje kako je naposljetku pri odluci o prekidu sportske karijere prevladala logika. Odlučio je oprostiti se sa sportom i posvetiti se drugim stvarima koje voli, dok ne bude prekasno.

Foto: Mushroom

Nužno je povećanje cijena proizvoda

Globalne ekonomske promjene i inflatorno okruženje znatno su utjecali i na rad tvrtki u Hrvatskoj. Zbog povećanja cijene goriva transport je znatno poskupio, a ako glavnu namirnicu dovozite čak iz Južne Amerike, prisiljeni ste revidirati cijene krajnjeg proizvoda. Prijevoz kave, ambalaža, skladištenje, radna snaga, energenti, to su samo neki od segmenata koji na kraju definiraju računicu.

- Upravo smo kupcima prije nekoliko dana najavili povišenje cijena. Odolijevali smo tome deset mjeseci jer smo, kad su nam dobavljači najavili poskupljena, dobro napunili zalihe, ali su se u međuvremenu ispraznile. Kava nam je poskupjela čak 30%, a ambalaža oko 20%. Transport poskupljuje stalno po malo, tako da ne mogu sa stopostotnom sigurnošću reći kolika je promjena u odnosu na početak godine, ali je vidljiva. Globalne promjene u našem slučaju najviše utječu na trošak akvizicije novih kupaca. Dakle, ako je neka panika u zraku, ljudi će možda biti skloniji trošiti manje i teže se odlučiti probati neki novi proizvod. S druge strane, naši proizvodi izravno utječu na to kako se ljudi osjećaju, pa nam velik postotak ponovnih kupaca daje stabilnost - kaže Stipe.

Foto: Mushroom

Profinjena kava s okusom

Mushroom kava dobiva se od sorte arabica uzgojene na organskoj farmi na Peruanskoj visoravni. Zrna se beru ručno i polagano prže u malim serijama kako bi se osigurao dosljedan i bogat okus. Od ispečenih zrna potom se radi instant kava procesom spray drying. Riječ je o metodi mijenjanja tekućine u suhi prah sušenjem vrućim plinom.

- Gljive otkupljujemo od hrvatskih berača gljiva i od tri proizvođača s organskim certifikatom. Gljive zatim sušimo i od suhe tvari radimo dvostruke ekstrakte (ekstrakcija alkoholom i vrućom vodom). Dvostruku ekstrakciju radimo jer se dio važnih bioloških spojeva unutar stanica gljiva oslobađa prilikom tretmana alkoholom, a dio prilikom tretmana vrućom vodom. Naposljetku ekstrakte gljiva i instant kavu miješamo homogenizatorom u omjerima koje smo laboratorijski predefinirali i punimo u jednokratne vrećice koje osiguravaju svježinu kave i dugotrajnost - kaže Stipe i objašnjava zašto je ova kava posebna.

- Kava s gljivama bitno je drugačija od obične kave jer 'diže' za samo nekoliko minuta te stvara ugodnu i stabilnu razbuđenost bez naglih padova u energiji ili potrebe da redate šalicu za šalicom. Do sada smo preko web shopa i Amazona sakupili više od 700 verificiranih osvrta s prosječnom ocjenom 4,8 od 5. Kupcima je u pravilu najdraže to što je vrlo nježna za probavu, pa se može piti i na prazan želudac, a mnogi se referiraju pozitivno na to što ih dugo drži budnima, a ne izaziva im navalu nervoze i anksioznosti - dodaje Stipe.

Foto: Mushroom

Mushroom kavu za sada najviše kupuju pojedinačni kupci za osobne potrebe putem web shopa kao glavnoga kanala prodaje, a mogu se naći i u trgovinama zdravom hranom te ljekarnama. Nude je i u nekoliko kafića u Zagrebu i Splitu te po jedan u Rijeci i Zadru. Mushroom kavu, kaže Stipe, naručuju i kupci u ostatku Europe i u Sjevernoj Americi.

- Naš biznis kontinuirano raste zato što mi kontinuirano radimo na njemu i tako postajemo sve bolji i bolji u tome što radimo. Neke pametne kampanje naprave veći efekt, neke malo manji, ali poanta je da ih konstantno radimo i iz njih učimo. Budućnost Mushroom Cupsa je agresivno širenje na vanjska tržišta i obogaćivanje palete proizvoda. Za sada imamo tri vrste kave i kakao, a uskoro ćemo imati i čaj osnažen gljivama - kaže Stipe te dodaje kako će im uvođenje eura olakšati poslovanje sa stajališta da će imati jednu valutu za cijelo tržište EU, pa će i menadžment poslovanja i prilagodba marketinških materijala biti jednostavnija - objasnio je Stipe Režić.