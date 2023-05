Krešimir Jurić: 'Globalna je kriza ubrzala digitalizaciju, ali i povećala ulaganja u sigurnost'

Zbog pandemije, ratnih događanja u Ukrajini te prekida lanaca dobave i inflacije gotovo svaka kompanija u svijetu - bila ona mala ili velika - morala se suočiti sa značajnim poslovnim rizicima, izazovima i nesigurnostima u poslovanju. Mnoge su tvrtke zbog toga doživjele udarce od kojih se nikad nisu oporavile, ali, nasreću, još je više onih koje je ova krizna situacija globalnih razmjera natjerala da prepoznaju važnost zaštite poslovanja od neželjenih incidenata.

Što su točno učinile u vez s tim (ili nisu), doznat ćemo u okviru panela pod nazivom "Globalna zbivanja, prekid lanaca dobave te važnost dostupnosti i zaštite podataka" na biznis konferenciji "180 dana s eurom - hrvatsko gospodarstvo u eurozoni". Sad već treća biznis konferencija u organizaciji 24sata i platforme Kvaka24 bit će 6. lipnja u Hilton Garden Inn Hotelu u Zagrebu, a dolazak su najavili mnogi stručnjaci iz svijeta ekonomije, makroekonomije, ekonometrije i financiranja.

Sigurnost je postala prioritet

Jedan od stručnjaka koji će sudjelovati na konferenciji, Krešimir Jurić, direktor prodaje u Setcoru, već nam je ovom prigodom otkrio da je pozitivno to što su mnoge kompanije, potaknute globalnim zbivanjima u posljednje tri godine, usmjerile svoja ulaganja u održavanje kontinuiteta poslovanja.

- Mogu potvrditi da se svijest o zaštiti poslovanja od neželjenih incidenata u proteklih nekoliko izazovnih godina uvelike promijenila. Tvrtke su mnogo otvorenije prema toj temi i shvaćaju je ozbiljnije. Osim sveopće geopolitičke situacije, konstantno povećana ugroza od hakerskih napada, koji se događaju u tolikom obujmu da se ne može više ta informacija niti 'sakriti', osnovni su razlozi povećanih investicija u sigurnost poslovanja - objašnjava Jurić.

Dodaje da su razne vrste katastrofa u stanju uzrokovati značajne financijske gubitke, narušiti ugled i povjerenje kupaca prema tvrtki ili čak dovesti do potpunog sloma poslovanja. Sustav za upravljanje kontinuitetom poslovanja (engl. Business Continuity Management System ili BCMS) pokazao se kao pravo rješenje za takve situacije.

- Cilj uvođenja sustava za upravljanje kontinuitetom poslovanja je zadržati sposobnost organizacije da nastavi isporuku proizvoda ili usluga na unaprijed definiranim prihvatljivim razinama nakon incidenta. Setcor može pomoći u planiranju strategije sukladno definiranju prioritizacije rizika od strane korisnika i isporučiti tehnološko rješenje koje nudi bezbrižnost u neželjenim situacijama. Setcor u ponudi ima uslugu Disaster Recovery, kao servis koji omogućava replikaciju poslužitelja i podataka kako bi se osigurao redundantni operativni mod rada u slučaju umjetne ili prirodne katastrofe. Kompletna kritična IT infrastruktura, uključujući storage i aplikacije, automatski se gotovo u realnom vremenu replicira u cloud. U slučaju potrebe moguće je klikom miša aktivirati produkciju na sekundarnoj lokaciji za potrebe nastavka neometanog poslovanja - govori Jurić.

Nisu svi prepoznali nužnost ulaganja u IT?

S obzirom na to da je Setcor vodeći cloud provider u Hrvatskoj, naš stručni sugovornik iz prve ruke zna kakva je praksa domaćih tvrtki u sferi sigurnosti poslovanja.

- Setcor korisničku bazu uglavnom čine korisnici koji imaju općenito visoku razinu svijesti o informacijskim tehnologijama kao važnom čimbeniku u razvoju svog poslovanja. Svakako u tome prednjače tvrtke iz enterprise segmenta, a u segmentima malih i srednjih tvrtki, nažalost, još prevladava razmišljanje da ulaganje u IT nije toliko nužan trošak, a zapravo je to jedno od osnovnih sredstava za unapređivanje poslovanja neovisno o grani industrije. Pandemija je značajno ubrzala digitalnu transformaciju, pa bi oni koji nisu do sada shvatili u kojem se smjeru razvija industrija mogli imati ozbiljnih problema s opstankom poslovanja jer je to sigurno još jedan parametar konkurentske različitosti - upozorava Jurić.

U okviru navedenog četvrtog, od planiranih pet panela Jurić te poduzetnici i direktori velikih tvrtki nastojat će 6. lipnja u Hilton Garden Inn Hotelu u Zagrebu odgovoriti na koje bi sve načine potencijalna eskalacija sukoba na globalnoj razini i već prisutni poremećaji u dobavnim lancima sirovina mogli utjecati na poslovanje. Uz to, raspravljat će o tome kakav je utjecaj IT sektora na pojedini posao, što u svemu tome predstavlja hrvatski "know-how" u rješenjima cloud tehnologije te koje su mogućnosti i prednosti "lokalnoga" clouda.

Teme o kojima vrijedi govoriti

Osim pitanja koja se tiču sigurnosti i cloud tehnologije, na trećoj biznis konferenciji 24sata "180 dana s eurom: hrvatsko gospodarstvo u novoj valuti" ekonomski će stručnjaci na prvom panelu, "Hrvatsko gospodarstvo u novoj valuti: očekivanja, realnost, prognoze", iznijeti presjek trenutačne ekonomske situacije u Hrvatskoj u odnosu na Europu i globalne trendove, s posebnim osvrtom na utjecaj nove valute - eura.

Na drugom će panelu, "Konkurentnost tržišta rada i deficit radne snage u eurozoni", pokušati dati odgovor na pitanje hoće li inflacija, epidemije ili ratovi te sankcije ugrožavati gospodarstva Hrvatske i EU jednako kao deficit radne snage. Panel pod nazivom "Energetska sigurnost i perspektiva Hrvatske" rezerviran je za teme o energetici, samodostatnosti, utjecaju nove valute i vlastitoj proizvodnji temeljenoj na obnovljivim izvorima energije, kojima Hrvatska obiluje. Stručnjaci s područja energetike posebno će se osvrnuti na proizvodnju solarne energije te druge održive izvore energije.

Umjetna inteligencija i njezina primjena u poslovanju teme su posljednjeg panela, "Primjena AI-ja u svakodnevnom poslovanju i otvorena pitanja u EU zakonodavstvu". Saznajte koja nas tehnološka rješenja uskoro očekuju, a koja su već tu te kako je umjetna inteligencija našla svoje mjesto u hrvatskom gospodarstvu.

