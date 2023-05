Matej Baričević Đorđević: 'Treba stalno tražiti dugoročno održive načine opskrbe energijom'

Problemi povezani s energetskom sigurnošću Hrvatske i zelenom tranzicijom po uzoru na Europsku uniju nisu ništa novo. Iako u nekim parametrima malo kaskamo kad je riječ o električnoj energiji, Matej Baričević Đorđević, predsjednik uprave HeneR energy solutionsa, uvjerava nas da se Lijepa Naša ipak može pohvaliti mnogim pozitivnim primjerima održivosti, u kojima smo čak bolji i spremniji od nekih drugih europskih zemalja.

Detaljnije o energetici, samodostatnosti, utjecaju nove valute i vlastitoj proizvodnji temeljenoj na obnovljivim izvorima energije, kojima Hrvatska obiluje, Baričević Đorđević imat će prilike govoriti na trećoj biznis konferenciji platforme Kvaka24, pod nazivom "180 dana s eurom - hrvatsko gospodarstvo u eurozoni", koja će biti 6. lipnja u Hilton Garden Inn Hotelu u Zagrebu. Konferenciju organiziraju 24sata i Kvaka24, a dolazak su najavili mnogi stručnjaci iz svijeta ekonomije, makroekonomije, ekonometrije i financiranja.

Energetska kriza

Od kada je počeo rat u Ukrajini, rasprave o porastu cijena energenata ne jenjavaju i evidentno je da su visoke cijene energenata značajno utjecale na gospodarstvo i životni standard građana. Iako se situacija u posljednje vrijeme malo smirila, ako se ova globalna energetska kriza nastavi, moglo bi doći do dodatnih povećanja troškova proizvodnje, poskupljenja energije za kućanstva i poslovne subjekte te negativnih učinaka na inflaciju.

- Važno je zato da vlasti, energetske tvrtke i potrošači nastave pažljivo pratiti situaciju i tražiti dugoročno održive načine opskrbe energijom - ističe Baričević Đorđević.

Foto: HeneR energy solutions

Velik potencijal obnovljivih izvora energije

Razvoj održivih načina opskrbe energijom cilj je kojem posljednjih nekoliko godina teže i građani i država. Vidljiv je tako kod građana porast investicija u solarne elektrane, a vlast radi na aktivnom razvoju i primjeni raznih tehnoloških rješenja na području električne energije i obnovljivih izvora energije. Hrvatska je u navedenim područjima ostvarila značajna dostignuća, a naš nam je sugovornik ovom prilikom naveo tek nekoliko primjera.

- Postoje mnogobrojne solarne elektrane, vjetroelektrane i hidroelektrane diljem zemlje. One pridonose ukupnoj proizvodnji električne energije. Hrvatska, uz to, provodi mjere za povećanje energetske učinkovitosti, a to uključuje promociju energetski učinkovitih zgrada, ugradnju pametnih mjerila, poticanje korištenja energetski učinkovitih uređaja i sustava te edukaciju o energetskoj učinkovitosti - opisuje predsjednik uprave HeneR energy solutionsa i dodaje:

- Naša država aktivno radi i na povezivanju svojeg energetskog sustava s drugim zemljama u regiji kako bi se poboljšala energetska sigurnost i podržao tržišni razvoj električne energije. Uz to, ulaže napore u promicanje električne mobilnosti. Postoje inicijative za izgradnju punionica za električna vozila, poticaji za kupnju električnih vozila te promicanje električne mobilnosti kao održivog oblika prijevoza.

Foto: Shutterstock

Hrvatsko gospodarstvo u očima stručnjaka

Izuzev teme o energetskoj sigurnosti Hrvatske, razni će se stručnjaci na konferenciji potruditi u okviru prvog panela, "Hrvatsko gospodarstvo u novoj valuti: očekivanja, realnost, prognoze", dati presjek trenutačne ekonomske situacije u Hrvatskoj u odnosu na Europu i globalne trendove s posebnim osvrtom na utjecaj nove valute.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na drugom panelu, "Konkurentnost tržišta rada i deficit radne snage u eurozoni", raspravljat će se o tome kako će deficit radne snage u sljedećim godinama biti ključan problem hrvatske i europske ekonomije. Konferencija će otvoriti i goruću temu utjecaja trenutne globalne krizne situacije na pojedino poslovanje. Činjenicu da se današnje kompanije susreću sa značajnim poslovnim rizicima, izazovima i nesigurnosti detaljno će obrazložiti stručnjaci na panelu "Globalna zbivanja, prekid lanaca dobave te važnost dostupnosti i zaštite podataka".

Posljednji će se panel, "Primjena AI-ja u svakodnevnom poslovanju i otvorena pitanja u EU zakonodavstvu", pozabaviti pitanjima poput: "Tko su predvodnici implementacije AI rješenja u hrvatskom biznisu?", "Hoće li nas umjetna inteligencija uskoro zamijeniti na radnim mjestima?" te "Koja nas tehnološka rješenja uskoro očekuju i koje su promjene u zakonodavstvu nužne kako bi sve funkcioniralo?".

