Po kojoj stopi obračunavati porez na dobit za 2020. godinu?

Plaćanje poreza na dobit ovisi o tome koliki je ukupni prihod poduzetnik ostvario u poslovnoj godini. Zbog toga poduzetnici koji su u 2020. godini ostvarili ukupni prihod do 7,5 milijuna kuna plaćaju porez na dobit po stopi od 12%, a oni s prihodom iznad 7,5 milijuna kuna porez plaćaju po stopi od 18%.

U ukupni prihod, osim prihoda od prodaje proizvoda i usluga, ulaze svi ostali prihodi, poput prihoda od kamata, tečajnih razlika, otpisa obveza, naknadnih popusta, primljenih državnih potpora itd. Međutim, prihod od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih bolešću Covid-19 ne utječe na prag prihoda koji se uzima kao "granični" iznos za primjenu stope poreza na dobit od 12% ili 18%. Tako, primjerice, poduzetnik koji je u 2020. godini ostvario ukupni prihod od 7,610.000 kn, od čega se na prihod od Covid potpore za očuvanje radnih mjesta odnosi 180.000 kn, platit će porez na dobit po stopi od 12% jer je njegov ukupni prihod umanjen za Covid potpore ispod 7,5 milijuna kuna.

Osnovica poreza na dobit smanjuje se za prihode od Covid potpora

Osim što se izuzimaju iz ukupnog prihoda kod utvrđivanja praga za primjenu stope poreza na dobit od 12% i 18%, prihodi od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih pandemijom Covid-19 smanjuju i osnovicu poreza na dobit za 2020. godinu. Riječ je o potporama za očuvanje radnih mjesta temeljem sufinanciranja neto plaća radnika te nadoknadi doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje s njima u vezi, potporama za sufinanciranje dijela fiksnih troškova za one poduzetnike kojima je bio zabranjen rad odlukom Stožera, bespovratnim potporama primljenim od gradova, općina ili županija u okviru mjera za suzbijanje gospodarskih posljedica krize uzrokovane koronavirusom te drugim potporama izravno u vezi s ublažavanjem posljedica Covid krize. Prema tome, za razliku od drugih državnih potpora koje su primili, prihodi od Covid potpora poduzetnicima ne ulaze u osnovicu poreza na dobit.

Produljen je rok za predaju prijave poreza na dobit

U uvjetima posebnih okolnosti izazvanih bolešću Covid-19 prijava poreza na dobit za porezno razdoblje započeto 1. siječnja 2020. godine ili tijekom kalendarske godine 2020. podnosi se Poreznoj upravi najkasnije do 30. lipnja 2021. godine. Ovaj rok odnosi se i na sve druge obrasce i izvješća koja se u skladu s posebnim propisima podnose uz prijavu poreza na dobit, kao što je obračun članarine turističkoj zajednici, obračun spomeničke rente, Obrazac OPZ-STAT-1 i dr.

Produljenje roka predaje prijave poreza na dobit ne odnosi se na porezne obveznike kojima u skladu s posebnim propisom o oporezivanju dobiti izabrano porezno razdoblje nije izjednačeno s kalendarskom godinom ili kojima obveza podnošenja porezne prijave ne dospijeva četiri mjeseca nakon isteka poreznog razdoblja.

Iznimno, ove godine obveza poreza na dobit koja je utvrđena u poreznoj prijavi za 2020. godinu dospijeva za plaćanje 30. lipnja 2021. – neovisno o tome kad je poduzetnik dostavio poreznu prijavu Poreznoj upravi. Ako iz porezne prijave proizlazi povrat više uplaćenog poreza na dobit putem predujmova – to pravo na povrat poduzetnik ostvaruje na dan 30. lipnja 2021. godine.

Što je s plaćanjima predujma poreza na dobit za 2021. godinu?

Do 30. lipnja 2021. godine neće se mijenjati utvrđena svota predujmova poreza na dobit. Porezni obveznici nastavljaju plaćati "stare", tj. prošlogodišnje predujmove sve do 30. lipnja, neovisno o tome koja je svota novog predujma za 2021. godinu utvrđena u prijavi poreza na dobit za 2020. godinu. Međutim, ako iz ove prijave proizlazi manja svota predujma za 2021. godinu u odnosu na "stari" - poduzetnik može podnijeti Poreznoj upravi zahtjev za umanjenje predujmova. Poduzetnici koji su u 2020. godini zbog posebnih okolnosti uzrokovanih bolešću Covid-19 bili oslobođeni plaćanja predujmova poreza na dobit i dalje ih NE plaćaju sve do 30. lipnja 2021. godine - neovisno o novoutvrđenoj svoti predujma.

I još je nešto važno naglasiti - poduzetnici koji su u prijavi poreza na dobit za 2020. godinu porez obračunali po stopi od 12%, kod izračuna predujma poreza za 2021. godinu trebaju primijeniti stopu od 10% jer u sljedećoj godini stopa poreza na dobit s 12% smanjena je na 10%.



Autor: dr. sc. Đurđica Jurić, dekanica RRiF Visoke škole za financijski menadžment