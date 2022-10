Obrtnik s top ponudom: Ovakvo meso teško ćete naći u velikim supermarketima i trgovinama

Boškarin ili istarsko govedo golemih rogova autohtona je i zaštićena vrsta koja je u devedesetima bila pred izumiranjem. Međutim, suradnjom Istarske županije, Agencije za ruralni razvoj Istre i uzgajivača, govedo je spašeno te je danas riječ o stabilnom broju od 2500 grla u ukupnoj populaciji. A od toga je dopušteno 250 grla godišnje iskoristiti u prehrambene svrhe čovjeka. Upravo zbog te, relativno male dopuštene količine, meso boškarina ne prolazi kroz kanale masovne proizvodnje.

Domaće i svježe meso

Ovo nadasve kvalitetno goveđe meso steklo je određenu dozu ekskluzivnosti te se može isprobati u tek nekoliko ugostiteljskih objekata u Istri. Takvi restorani, konobe i agroturistički objekti kao jamstvo izvornosti nose posebnu oznaku - pločicu s likom boškarina.

A ako sami želite pripremiti ovo meso, budite na oprezu gdje ga kupujete jer je u posljednje vrijeme zabilježen rast prijevara, u kojima običnu junetinu znaju prodavati kao istarsko govedo, koje je i do 20% skuplje. Kao pouzdanu lokaciju, mnogi Istrani preporučit će mesnicu Kalčić u Vrsaru. Osim boškarina, ta mesnica nudi razno drugo svježe i domaće meso, koje nabavlja od manjih obrtnika i proizvođača iz Istre, ali i ostatka Hrvatske.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Jedan od mojih najdražih mesnih specijaliteta, koji često preporučujem i svojim mušterijama kad žele jesti nešto domaće i jedinstveno, jest odležani stake od istarskog boškarina, pečen na žaru od maslinova drva ili loze. Kad se ispeče, potrebno ga je samo posuti s malo krupne soli te politi s malo maslinova ulja, i to isključivo s istarskom bjelicom, visokokvalitetnim uljem od autohtonih sorti maslina - predlaže vlasnik mesnice Zoran Kalčić.

A osim boškarina, ova neodoljiva istarska mesnica u ponudi ima istarski pršut, kobasice i pancetu, istarske sireve - s tartufima i bez njih, razne rakije i vina tipična za ovu regiju, zatim tartufe, i to svježe, crne i bijele, što se teško može pronaći u drugim prodavaonicama, potom med, žlomprt ili ombolo (sušeni kotlet bez kosti), kao i daske i ukrase od maslinova drva te mnogo drugih istarskih proizvoda. Vlasnik mesnice ujedno je proizvođač maslinova ulja te posebnih začinskih vrsta soli.

Zašto su istarski proizvodi tako posebni?

Iako ne postoji točan popis istarskih domaćih i autohtonih proizvoda koji nastaju u OPG-ovima, obrtima i poduzećima vrijednih istarskih poduzetnika, struka ih itekako cijeni i prepoznaje - i to ne samo hrvatski nego i svjetski eksperti. Primjer te izvrsnosti možemo vidjeti i u poslovanju našeg sugovornika, čija su ulja do sada osvojila zlatne medalje i prva mjesta na mnogim svjetskim smotrama, na što je posebno ponosan.

Mnogi su istarski proizvođači, uz tradicionalne gurmanske specijalitete, u svoj posao uveli standardizaciju proizvodnje i nove tehnologije. Zbog toga su postigli vrlo visoku kvalitetu i prepoznatljivost na tržištu.

- Mislim da naši proizvođači vole tradiciju i osvrću se na to kako se nešto nekad radilo. Ali uz to, uspjeli su svojem poslu udahnuti i neki novi, moderniji život. Odlično je također što te proizvode promovira i županija. A zašto se svima sviđaju? Zato što su okusi tih proizvoda značajno različiti od onih u veleprodaji. Neusporedivo su bolji - govori nam Zoran, čija je mesnica prošla sličnu tranziciju, od male kvartovske mesnice i trgovine sa špecerajem, prije petnaestak godina, do visokokvalitetne trgovine autohtonih istarskih proizvoda, kakva je danas.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Kad su se pojavili veliki centri, to se odmah osjetilo na prometu i zaključio sam kako trebam nešto promijeniti. To sam i učinio. Uveo sam u ponudu samo male obrtnike iz cijele Hrvatske i proizvođače iz Istre, što se ne može pronaći u velikim supermarketima. I turisti i domaći ljudi zadovoljni su ponudom jer ih izravno spajam s lokalnim proizvođačima, nudim im svježe i domaće meso, što je uvijek traženo - objašnjava nam.

Obrtnička ruka obrtničku ruku mije

Na pitanje kako bira s kim će surađivati, naš nam nasmijani sugovornik kaže da ovisi od godine do godine.

- Vrlo mi je drago kad mogu odabrati obrtnika jer sam i ja obrtnik. Uz to, oni mi se čine nekako najozbiljniji jer odgovaraju cijelom svojom imovinom. Ali to nije jedini kriterij. Gledam i da bude riječ o nagrađivanim proizvodima, zbog čega pokušavam tijekom godine popratiti što više sajmova. Male proizvođače koji osvoje zlatne medalje i prva mjesta uvrstim u ponudu. Naravno, uz prethodni dogovor o suradnji. Ponuda tako nije svake godine ista nego se mijenja ovisno o tome kako je netko nagrađen - govori.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Upravo je to jedna od čari ovog posla, kako kaže Kalčić, upoznavanje raznih ljudi i promatranje iz prve ruke kako njihovi poslovni snovi rastu.

- Kad si obrtnik, svaki se dan nešto novo zbiva i to je vrlo uzbudljivo. Veseli me i što od ovog posla mogu normalno živjeti i što imam određenu razinu fleksibilnosti. Ipak, ono što se trenutno pokazuje izazovnim je pronaći pravog radnika. Sjećam se kako je to bilo kad sam još bio na početku svojeg poslovnog puta. Svi su htjeli raditi, ali problem je bio naplatiti potraživanja. Danas je obrnuto - istaknuo je Kalčić.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Poslovnih ideja napretek

Struka mesara već godinama spada u deficitarna zanimanja, i to ne samo kod nas nego i u većini europskih zemalja. A oni koji odluče upisati smjer mesara gotovo da se ne moraju brinuti o tome hoće li imati posao nakon završetka školovanja.

- Nadam se da će se to uskoro promijeniti. A da bismo pridonijeli toj promjeni, vjerujem da ćemo mi kao vlasnici obrta ili poslodavci morati početi osiguravati veće plaće i više slobodnog vremena. Uz to, roditelji, ali i samo društvo, moraju osvijestiti da fakultet ne znači i osiguran život. To je samo jedna od stepenica koje mladi mogu odabrati da dođu do željenog zanimanja. Kad jednog dana bude tako i kad mladi shvate koje sve beneficije imaju od deficitarnih zanimanja, kao što je zanimanje mesara, počet će se i odlučivati za njih - kaže Kalčić.

Jedna od beneficija koje je naš sugovornik ubrzo otkrio u svojoj struci i na poslovnom putu koji je odabrao jest kreativnost. Kako proizvesti, uobličiti, predstaviti i prodati nešto? Nebrojno je mnogo načina. Primjerice, jeste li znali da i sladoled možete napraviti u mesnoj varijanti? Upravo je to jednom prilikom napravio i gospodin Zoran.

Mesnica Zorana Kalčića otvorena je samo u sezoni, od sredine ožujka do sredine listopada, a ostatak godine rezerviran je za izradu maslinova ulja, posjete sajmovima, osmišljavanje novih poslovnih ideja, ali i odmor - ponekad čak i od dva mjeseca. Nije li to život za poželjeti?