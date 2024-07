'U našem poslu nikad nema dosade, stalno nešto učimo, a mogućnost zarade je odlična!'

Josip Meštrić samostalni je obrtnik tek dvije godine i pripada u mlađu generaciju vodoinstalatera, majstora grijanja i klimatizacije te plinoinstalatera. Ovaj posao promatra, ali i uči, od malih nogu jer je njegov otac bio obrtnik.

- Moj tata je obrt otvorio 1997., iste godine kad sam ja rođen. Iskreno, nakon završetka srednje škole nisam planirao naslijediti obrt, pa sam se dvije godine bavio samo svojom strukom, a to je elektrotehnika. No nakon toga sam se zaposlio kod tate u obrtu i radio za njega sljedećih pet godina. Nakon što je odlučio umiroviti se, ja sam naslijedio obrt te sam sad samostalni obrtnik - počinje priču naš sugovornik.

| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kao i svi njegovi školski kolege, Josip je morao proći obaveznu praksu. On je odlučio da praksu neće odrađivati kod oca baš zato da osjeti drugačije poslovno okruženje, ali i izazove koje to nosi sa sobom. A danas, kad se osvrne na taj period, smatra da kroz školovanje nije dobio dovoljno praktičnog iskustva koje mu je bilo potrebno za tržište rada jer se danas suočava s istim izazovom kao većina samostalnih obrtnika.

- Danas kao mladom obrtniku izazovni su mi upravljanje vremenom te održavanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Naravno, tu je i cjelokupna odgovornost poslovanja koja leži na meni.

Mnogim iskusnim i traženim majstorima bliži se mirovina, a nisu u situaciji, kao što je bio otac našeg sugovornika, da mogu svoj dugogodišnji posao ostaviti u nasljeđe nekome kome vjeruju. Josip smatra da je problem u interesu današnjih mladih generacija.

- Mnogi mladi ljudi biraju fakultetsko obrazovanje u odnosu na obrtnička zanimanja i taj manjak majstora povećava potražnju za kvalificiranim te iskusnim majstorima. Interesa za obrt kojim se ja bavim ima, postoje mladi koji u današnje vrijeme prepoznaju vrijednost zanatskih vještina, ali je posao zahtjevan - navodi nam Josip.

| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Obavezna praksa koju moraju odraditi učenici u strukovnim školama pružit će mladim ljudima prve konkretne uvide u obrt koji su odabrali kao nešto što će izučiti; dat će im osnove praktičnog znanja, načine interakcije u poslovnim procesima, učenje materije koja nije moguća u klasičnom, školskom obrazovanju, u kojem se uči isključivo iz knjiga. Praktično znanje od neprocjenjive je važnosti, kako za mladu osobu koja uči posao tako i za one koji odluče biti samostalni obrtnici odmah nakon školovanja.

- Praktikanti mogu puno naučiti, no to uvijek ovisi i o njihovu interesu. Nakon završetka prakse mnogi su praktikanti spremni za tržište rada, no njihovo učenje tu ne prestaje. Iako neki mladi mogu biti spremni za otvaranje obrta odmah nakon prakse, mnogo je korisnije i isplativije provesti još neko vrijeme pod nadzorom iskusnijih majstora - otkriva nam ovaj mladi obrtnik.

| Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Za kraj nas zanima koje dobre strane u svemu vidi ovaj samostalni obrtnik, jesu li nesigurna vremena tipična i za njegovu branšu ili nema straha.

- Benefit mojeg posla je što kod nas postoji stalna potražnja za kvalificiranim instalaterima. Naš posao je vrlo raznolik i zahtijeva razvoj dodatnih vještina, tako da učenje nikad ne prestaje, a nema ni dosade. Kao još jedan važan benefit dodao bih mogućnost odlične zarade - zaključuje naš sugovornik.