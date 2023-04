Oni su umjetnici, ali i uspješni poduzetnici: Prve su tetovaže izrađivali na voću i na sebi

U zemljama kao što su Iran, Saudijska Arabija, Afganistan i Ujedinjeni Arapski Emirati tetoviranje je ilegalno, u Kini, Japanu i Vijetnamu tetovaže se i dalje vežu za bande i organizirani kriminal, u Sjevernoj Koreji prihvatljive su samo one koje veličaju ljubav prema državi i partiji, u Južnoj Koreji odnedavno samo liječnici smiju tetovirati, u Tajlandu i Šri Lanki ni domaći ni stranci ne smiju imati tetovažu Bude, a u Danskoj je zabranjeno tetovirati lice, glavu, vrat ili ruke. Do 2018. godine u Hrvatskoj nije bilo moguće prijaviti se u policijsku službu ako ste imali tetovažu, a ako je suditi prema medijskim navodima, s osudama okoline u velikoj se mjeri susreću i tetovirani zdravstveni djelatnici.

Početkom devedesetih biznis tetoviranja u Hrvatskoj je bio još u povojima i tad se većina tetovaža radila potajice, no postojali su ljudi koji su to htjeli promijeniti. O tome kako se razvijala hrvatska tattoo industrija i kako stoji danas, posvjedočili su nam naši sugovornici, tattoo majstori Robert Tubikanec Roby i Vedran Vičević Vic te suvlasnica salona za tetoviranje Matea Leš.

Foto: Brutal Ink Tattoo Studio Rijeka

Trend koji ne jenjava kod Hrvata

Roby je vlasnik prvog legalnog studija za tetoviranje u Hrvatskoj, Roby's Tattoo shop, koji u Zagrebu radi neprekinuto od 1992. godine.

- Svaki početak je izazov. Nama je bio cilj otvoriti prvi legalni tattoo studio u Hrvatskoj. Otvorili smo ga u Zagrebu i na istoj poziciji smo već 30 godina. Ovdje smo izradili na tisuće tetovaža, a svaka nova opet je novi izazov kojem se maksimalno posvećujemo - kaže Roby, iskusan tattoo majstor, koji je iz prve ruke najbolje mogao primijetiti koliko se ova industrija razvila do danas.

- Hrvatska tattoo scena jako se razvila tijekom posljednjih 20 godina i ne zaostaje nimalo u odnosu na svjetsku. Svaki tattoo majstor razvija se kroz godine rada i neki stilovi su se promijenili u pozitivnom smislu, s obzirom na mnogo kvalitetniju opremu koja je postala dostupna. Dogodio se pravi 'boom' u svijetu tetoviranja, a poslovanje je olakšala pojava interneta, što je omogućilo lakši pristup informacijama i motivima, lakši pristup klijentima i tako dalje. Što se tiče cijena, one variraju ovisno o veličini tetovaže i vremenu izrade. Rekao bih da smo više-manje slični u tome sa susjednim državama, možda u prosjeku jeftiniji za oko 30% od Njemačke, ali to opet uvelike ovisi od salona do salona. Stranke su i dalje iste kao prije 20 godina, a tu su, naravno, i mnoge nove. Uvijek nam je drago kad se stare stranke vrate - ukratko nam je rekao iskusni zagrebački tattoo majstor.

Osim toga, naš nam sugovornik kaže da se hrvatska tattoo scena može pohvaliti odličnim salonima, u kojima rade pravi umjetnici i profesionalci. Međutim, postati dobar tattoo majstor u Hrvatskoj nije nimalo jednostavno.

Crtanje i tetoviranje nije isto

Roby tvrdi da danas teoretski u nekoliko dana netko može naučiti osnove tetoviranja, a da bi se došlo na zadovoljavajuću razinu, potrebno je od dvije do tri godine rada i učenja. Što se tiče neke više razine znanja i vještine, ne postoji okvirno razdoblje učenja, ali jedno je sigurno - bez prakse nema napretka. A kako steći praksu, objasnio nam je Robyjev kolega iz Rijeke Vic, koji vodi Brutal Ink Tattoo Studio Rijeka.

- Na raspolaganju su nam bili i ostali YouTube i internet, doslovno učiš sve sam, od A do Ž, eventualno, ako imaš sreće, uspiješ uletjeti kod nekoga u studio da ti bude mentor. Nažalost, više puta sam se uvjerio koliko je teško pronaći mentora. Kad sam se prije desetak godina počeo baviti tetoviranjem, kod kojega god tattoo majstora da sam došao, dobivao sam odbijenice. Ipak, mislim da je to danas malo drugačije, primjećujem da su noviji artisti mnogo pristupačniji nego stara garda, koja je držala sve za sebe - kaže Vic.

Foto: Brutal Ink Tattoo Studio Rijeka

On je svoje prve tetovaže radio na korama od banana i narančama te na sebi, poslije se prebacio na prijatelje, a tek nakon godina izučavanja, otvorio je vlastiti studio. A da bi netko postao dobar tattoo majstor, treba biti iznimno ustrajan. O tome svjedoči i to što je Vic nakon prve godine izučavanja odustao od tetoviranja jer je smatrao da to jednostavno nije za njega.

- Mnogi koji počnu baviti se tetoviranjem imaju neko umjetničko predznanje za koje misle da će im biti sasvim dovoljno. Tako sam i ja na početku bio uvjeren da ću, zato što znam raditi s airbrushom i crtati olovkom, brzo naučiti tetovirati. Ipak, tetoviranje nema veze s tim jer koža ne trpi sve ono što trpe papir ili platno - objašnjava.

Od kućnog do profi tattoo majstora

Put od umjetnika u zabludi i kućnog majstora do profesionalnog i iskusnog tattoo majstora s vlastitim studijem u Hrvatskoj možda je težak, ali nije nemoguć, tvrdi mladi bračni par Matea i Ivan Leš, koji su prije nekoliko godina u Zagrebu otvorili studio za tetoviranje Tattoo rroom.

Foto: Tattoo rroom

- Iako u Hrvatskoj ne postoji škola tetoviranja ili nešto slično, primijetili smo da se mnogo ljudi u zadnje vrijeme počelo baviti tetoviranjem, što je stvarno predivno vidjeti. Ipak, i dalje je velika većina tattoo majstora samouka ili uči zanat kod nekog drugog, iskusnijeg tattoo majstora. Prva tetovaža koju je Leš radio na sebi napravljena je priborom za permanentni makeup. Radiš s onim što si možeš priuštiti. Međutim, danas je uz online kupnju pribor postao mnogo pristupačniji - opisuje Matea.

A osim pristupačnijeg pribora, na tattoo sceni su se pojavile promjene u uređenju studija. Nekad crni i mračni prostori, sve se više pretvaraju u svijetle i pristupačne studije. Upravo su takvom konceptu težili i bračni te poslovni partneri Leš.

Autorski rad: tražen, ali većini nedostižan

Naši nam sugovornici za kraj objašnjavaju da u Hrvatskoj postoje uglavnom dvije vrste tattoo studija, a to su studiji u kojima su dostupne sve tehnike tetoviranja te oni specijalizirani za jednu tehniku. Primjerice, Vic i Roby rade u kojoj god tehnici to traže njihovi klijenti, a Leš tetovira samo minimalističke tetovaže.

- Mogao bih reći da Hrvati vrlo vole tetovirati se, ali kod njih je obično riječ o tetovažama kopiranima s društvenih mreža, interneta, iz serija, filmova i slično. Iako mnogo ljudi traži autorski rad, nažalost, malo je onih koji se odlučuju za njega jer je cijena takve tetovaže malo viša od one copy-paste - objašnjava nam Vic.

Uzimajući u obzir pitanje cijena autorskih i drugih tattoo radova, ne čudi da je globalno tržište tetovaža procijenjeno na oko 1,75 milijardi dolara u 2021. i 1,89 milijardi dolara u 2022. godini. Stručnjaci predviđaju da će ova industrija dosegnuti vrijednost od 3,55 milijardi dolara do 2029., uz prosječnu godišnju stopu rasta od 9,43%.

A da se od ovog posla može dobro živjeti u Hrvatskoj, potvrđuju nam svi naši sugovornici.

- Tetoviranje gotovo nikom nije samo hobi nego posao s punim radnim vremenom i mnogim dodatnim satima. Osim toga, tetovaže su jedna od rijetkih stvari koje sebi kupujete i imate ih zauvijek. Sve to uključeno je u cijenu tetovaža, a koliko netko zaradi, to ovisi o tome koliko tetovaža dnevno ili tjedno napravi. Teško je izdvojiti neku jedinstvenu formulu za uspjeh u ovom poslu - zaključuje Matea.