Tvrtka koja 75 godina rješava porezne i računovodstvene nedoumice i dvojbe

Kad među financijašima i računovođama spomenete tvrtku TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o., dobivate samo pozitivna iskustva i riječi hvale. Ova tvrtka, koja se sedam i pol desetljeća bavi izdavačkom djelatnosti, poduzetničkim i poslovnim savjetovanjem, organiziranjem seminara, kongresa, tečajeva i webinara, svjedočila je mnogim povijesnim događajima i transformacijama. Jedna od najvažnijih i najvećih svakako je bila ona tehnološka, koja je omogućila da ono čime se bave postane mnogo brže i efikasnije, ali i dostupnije velikom broju korisnika.

Sedamdeset pet godina dug je period, u kojem se mnogo toga promijenilo, ali ono što je ostalo isto jesu posvećenost i neiscrpna predanost TEB-ovih djelatnika stručnom usavršavanju i utvrđivanju standarda financijske i računovodstvene prakse, kaže Domagoj Zaloker, direktor i viši savjetnik TEB poslovnog savjetovanja, odnedavno novi stručni suradnik Kvake24, biznis platforme 24sata. Zahvaljujući velikom iskustvu i stručnosti ovog tima, u 2025. godini Kvaka24 bit će bogatija za mnoštvo relevantnih sadržaja i aktualnih informacija koje će višestruko koristiti našim čitateljima.

Foto: Domagoj Zaloker, direktor i viši savjetnik TEB poslovno savjetovanje

TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. trenutačno ima 16 zaposlenih, a kroz široku lepezu usluga savjetuje i do nekoliko tisuća klijenata godišnje. U 75 godina organizirali su oko 2000 različitih edukacija, velik broj seminara i webinara; samo u 2024. godini rekordnih 80 seminara i 141 webinar s oko 7000 polaznika. Mnoge stručne publikacije, poput "Financije, pravo i porezi", "TEB-ov priručnik o porezima - TPP", "Sustav državne riznice - SDR" te druge aktualne, stručne i praktične članke teško je pobrojiti, kao i svakodnevne telefonske i pisane upite klijenata i pretplatnika.

- Samo u 2024. odgovorili smo na više od 40.000 telefonskih i pisanih upita - kaže Zaloker i dodaje:

- Upiti su raznovrsni. Moglo bi se reći "od igle do lokomotive", od onih jednostavnijih, koje uspijevamo riješiti u samo nekoliko minuta, do onih kompleksnijih, čak i multidisciplinarnih, za koje ponekad moramo uključiti i nekoliko naših savjetnika te uložiti više vremena za njihovo rješavanje - kaže viši savjetnik ove tvrtke.

Usklađivanje zakona i pogrešne informacije

Iako je vrijeme pandemije bolesti Covid-19 bilo vrlo izazovno za njih, razdoblje u kojem su potpuno morali promijeniti način održavanja seminara i prebaciti se na digitalnu platformu te početi organizirati webinare, izmjene poreznih propisa njihov su kontinuirani izazov.

- U zadnjih dvadesetak godina rijetko smo imali godinu bez nekakve mikro, male, srednje ili velike porezne "reforme". Uz iznimku propisa koji se moraju usklađivati s europskim direktivama i provedbenim uredbama, kao što je područje oporezivanja PDV-om, imamo situaciju da gotovo svake godine dolazi do izmjene nekog poreznog zakona ili pravilnika, što daje naslutiti da kao država još nemamo jasan cilj i strategiju oporezivanja i punjenja velikog dijela državnog proračuna. To u praktičnoj primjeni rezultira s velikim brojem nedoumica i pitanja, ne samo poreznih obveznika nego i poreznih stručnjaka, a na koja često niti porezno tijelo nema jasan odgovor. Smatram da u tom dijelu kao država možemo i moramo mnogo bolje - navodi Zaloker.

Foto: Shutterstock

Ali nisu samo česte promjene propisa "trn u oku" tvrtkama. Tu su i neprovjerene informacije.

- Nekad smo provodili sate i sate čitajući zakonske i podzakonske tekstove, članke u stručnim časopisima, knjige, priručnike i ostalu literaturu kako bismo dobili odgovor na neko stručno pitanje. Danas sve to ide puno brže i jednostavnije.

- U zadnje vrijeme sve se više susrećemo sa situacijama u kojima pojedini klijenti bez ikakve provjere pogrešne informacije primjenjuju u svojem poslovanju. Takva postupanja dovode do pogrešnih poreznih obračuna, poreznih prijava i financijskih izvješća, a u konačnici potencijalno i do vrlo visokih prekršajnih kazni. Prema tome, kako bismo takve situacije sveli na najmanju moguću mjeru, predlažem svim poreznim obveznicima da prije bilo kakvog postupanja na temelju takvih informacija obave njihovu provjeru kod stručnih osoba. TEB je svakako pravo mjesto za to.

Foto: Shutterstock

Seminari i webinari koji su u pripremi

TEB je u ovom trenutku u javnosti najpoznatiji po organiziranju edukacija - seminara i webinara. Najposjećenije edukacije su im tradicionalni ciklusi seminara na kojima dva puta godišnje, osim o poreznim i računovodstvenim aktualnostima, detaljno govore o pripremama za sastavljanje te o sastavljanju financijskih izvješća i poreznih prijava, a evo što najavljuju!

- Od budućih edukacija koje pripremamo mogu najaviti nekoliko webinara koje ćemo imati tijekom veljače, a koji bi mogli pobuditi interes malo šire stručne javnosti. To su: Naplata potraživanja u ovrsi i stečaju (6. 2.), Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava za 2024. (10. 2.), Službena putovanja, terenski rad i naknada za odvojeni život (12. 2.), Ispravak računovodstvenih pogrešaka prethodnog razdoblja (17. 2.), Sastavljanje izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2024. godinu (19. i 20. 2.), Sastavljanje godišnjih prijava poreza na dobit za 2024. (21. 2.) i Primjena propisa o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s primjerima iz prakse (25. 2.).

To su samo neke od edukacija koje će organizirati tijekom veljače, a na TEB-ovim internetskim stranicama možete vidjeti detaljne informacije o svim ostalim seminarima i webinarima koje pripremaju i provode.

Foto: Shutterstock

I za kraj nas je zanimalo koja je tajna njihove dugovječnosti.

- Naša "tajna" su ljudi. Naši pretplatnici, klijenti i stručni suradnici, koji nas sve ove godine prate i bez kojih ova naša priča jednostavno ne bi bila moguća, ali i sve TEB-ovke i TEB-ovci koji su tijekom svih ovih desetljeća velik dio sebe, svoj trud, znanje i strast, ugradili u ono što smo nekad bili, ono što smo sad i ono što tek želimo postati. I u godinama koje su pred nama želimo biti stručna podrška i pouzdan partner te nastaviti razvijati svoje vještine i znanja kako bismo pridonijeli uspjehu naših klijenata, a kroz inovacije i nove tehnologije postavljali nove standarde. I ne manje važno, želimo stvarati radno okruženje koje osigurava i potiče kontinuiran rast i razvoj naših zaposlenika, kako bismo zajedno ostvarili puni potencijal i zajednički uspjeh - zaključio je ovaj razgovor Zaloker.